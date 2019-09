म्युच्युअल फंड गंगाजळी 25.48 लाख कोटींवर !

मुंबई: म्युच्युअल फंडात ऑगस्ट महिन्यात 1.03 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. तर देशातील म्युच्युअल फंडातील एकूण गुंतवणूक ऑगस्टअखेर 3.8 टक्क्यांनी वाढून 25.48 लाख कोटी रुपयांवर पोचली आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत म्युच्युअल फंडात 207.26 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. म्युच्युअल फंडातील एकूण फोलिओंच्या संख्येत 0.6 टक्क्यांची वाढ होऊन ते 8.528 कोटींवर पोचले आहेत. जुलैअखेर हीच संख्या 8.48 कोटी इतकी होती. इन्कम, डेट प्रकारातील योजनांमधील गुंतवणूक ऑगस्टमध्ये 7.9 टक्क्यांनी (96,707 कोटी रुपये) वाढून 13.21 लाख कोटी रुपयांवर पोचली. ग्रोथ किंवा इक्विटी प्रकारातील योजनांमध्ये 9,090 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. इक्विटीतील एकूण गुंतवणूक आता 33,965 कोटी रुपयांवर पोचली आहे. ऑगस्टअखेर इक्विटी प्रकारातील फोलिओंची संख्या 0.7 टक्क्यांनी वाढून 6.16 कोटींवर पोचली आहे. हायब्रीड फंडात मागील महिन्यात 793 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत एकूण गुंतवणूक 12,853 कोटी रुपये झाली आहे. हायब्रीड फंडातील फोलिओंची संख्यासुद्धा 96.59 लाखांवर पोचली आहे.

Web Title: AUM of mutual funds up 4pct at Rs 25 lakh crore