Best Share : गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत तब्बल 75 पटींनी वाढ, तुमच्याकडे आहे का 'हा' शेअर?

इलेक्ट्रोड आणि रिफ्रॅक्टरीज बनवणारी दिग्गज कंपनी एचईजीने (HEG) अलीकडेच कंपनी स्थापन केल्याची घोषणा केल्यानंतर या आठवड्यात जवळपास त्याचे शेअर्स 8 टक्क्यांनी वाढले. लाँग टर्ममध्ये या शेअर्सने त्यांच्या गुंतवणूकदारांना दमदार परतावा देत त्यांच्या संपत्तीत 75 पटीने वाढ केली आहे. (Best Share HEG Company gave best return to the investors )

या शेअर्समध्ये पुढेही तेजी दिसत असल्याचे बाजारातील तज्ज्ञ सांगत आहेत. देशांतर्गत ब्रोकरेज फर्म आयसीआयसीआय डायरेक्टने यामध्ये गुंतवणुकीसाठी 1225 रुपयांचे टारगेट निश्चित केले आहे, जे सध्याच्या किंमतीपेक्षा सुमारे 19 टक्के जास्त आहे. त्याचे शेअर्स सध्या 1029.55 रुपयांवर ट्रेड करत आहेत.



19 डिसेंबर 1997 रोजी एचईजीच्या शेअर्सची किंमत केवळ 13.75 रुपये होती. जवळपास 25 वर्षांनंतर, तो आता 75 पटीने वाढून 1029.55 रुपयांवर गेला आहे. म्हणजे त्यावेळी गुंतवलेले 1 लाख रुपये आतापर्यंत 75 लाख रुपये झाले असते.

यावर्षी 13 जानेवारी 2022 रोजी त्याची किंमत 1944.75 रुपये होती, जी एका वर्षातील उच्चांकी पातळी आहे. पण त्यानंतर, विक्रीमुळे, 20 जून 2022 पर्यंत पाच महिन्यांत ते 54 टक्क्यांनी घसरून 891.15 रुपये झाले. तेव्हापासून किमतीत रिकव्हरी झाली आहे आणि आतापर्यंत ती 16% वाढली झाली आहे.

एचईजीने नुकतीच एक्सचेंज फायलिंगमध्ये सब्सिडियरी टीएसीसीच्या निर्मितीबद्दल माहिती दिली. लिथियम आयन सेलच्या ग्रॅफाइट ऍनोड तयार करण्यासाठी सेट अप केले जाईल. त्यानंतर एचईजी शेअर्सची खरेदी पुन्हा वाढली. त्यांचा प्लांट दोन टप्प्यात बांधला जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात एक हजार कोटी रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यात अतिरिक्त एक हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. दोन्ही टप्पे 5-7 वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

