Share Market: शेअर बाजाराच्या गटांगळ्या; सेन्सेक्स 739 तर निफ्टी 208 अंकांनी कोसळला

Share Market Updates: रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कोसळत असलेला शेअर बाजार एक आठवड्यापासून सूर गवसला असं वाटतं आज मात्र शेअर बाजारानं पुन्हा गटांगळ्या खाल्ल्या. सकाळी सकारात्मक सुरुवातीनंतरही दिवसाच्या अखेरीस शेअर बाजाराच्या दोन्ही निर्देशांकात मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स 709.17 अंकांनी म्हणजेच 1.26 टक्क्यांनी घसरून 55776.85 अंकांवर बंद झाला तर निफ्टी -208.30 अंकांनी म्हणजेच 1.23 टक्क्यांनी घसरून 16,663.00 अंकांवर बंद झाला. (Big Fall in Stock market; The Sensex fell by 739 points and the Nifty by 208 points)

दरम्यान आजच्या दिवसाच्या सुरुवातीला सेन्सेक्स आणि निफ्टी मंगळवारी सलग सहाव्या दिवशी हिरव्या चिन्हात सुरु झाला होता. आजच्या दिवसाच्या सुरुवातीला सेन्सेक्स 177.87 अंकांच्या वाढीसह 56663.87 वर सुरु झाला. दुसरीकडे, निफ्टी 29.25 अंकांच्या म्हणजेच 0.17 टक्क्यांच्या वाढीसह 16,900.65 वर सुरु झाला.

सेन्सेक्स-निफ्टी सोमवारी सलग पाचव्या दिवशी हिरव्या चिन्हात बंद झाले. सेन्सेक्स 935.72 अंकांच्या म्हणजेच 1.68 टक्क्यांच्या वाढीसह 56,486.02 वर बंद झाला. दुसरीकडे, निफ्टी 240.85 अंकांच्या म्हणजेच 1.45 टक्क्यांच्या वाढीसह 16,871.30 वर बंद झाला. सोमवारच्या व्यवहारात बँकिंग, ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये खरेदी झाली, तर रियल्टी, फार्मा आणि मेटलमध्ये नफावसूली दिसून आली.