Aarti Industries : 1 लाखाचे 6 कोटी, या स्टॉकचा 23 वर्षात 60,000% पेक्षा जास्त रिटर्न...

आरती इंडस्ट्रीज (Aarti Industries) ही स्पेशालिटी केमिकल सेक्टरमधील अतिशय नावाजलेली कंपनी आहे. अशात आरती इंडस्ट्रीजच्या शेअर्सने आपल्या गुंतवणुकदारांना काही हजारांवरुन कोट्यधीश बनवले आहे.

ज्या गुंतवणूकदारांनी या शेअर्सवर विश्वास ठेवत लाँग टर्म वाट पाहिली त्यांना आरती इंडस्ट्रीजच्या शेअर्सने छप्परफाड रिटर्न दिला आहे. आरती इंडस्ट्रीजने गेल्या 23 वर्षात आपल्या गुंतवणूकदारांच्या संपत्ती 600 पटींनी वाढ केली आहे. (Chemical Stock Aarti Industries have given best return more than 60,000% in 23 years )

आरती इंडस्ट्रीजचा शेअर शुक्रवारी 654.25 रुपयांवर बंद झाला. पण 1 जानेवारी 1999 रोजी जेव्हा आरती इंडस्ट्रीजच्या शेअर्सने एनएसईवर पहिल्यांदा ट्रेडींगला सुरुवात केली तेव्हा त्याची किंमत केवळ 1.08 रुपये होती. अशाप्रकारे गेल्या 23 वर्षात आरती इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये सुमारे 60,478.70 टक्के वाढ झाली आहे.

म्हणजेच एखाद्या गुंतवणूकदाराने 1 जानेवारी 1999 रोजी आरती इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये 1 लाख रुपये गुंतवले असते तर आज त्याचे 6 कोटी झाले असते. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आरती इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये घसरण होत असली तरी या वर्षी आतापर्यंत 35.69% वाढ झाली आहे.



के आर चोक्सीने आरती इंडस्ट्रीजच्या शेअर्सवर सप्टेंबर तिमाही निकालानंतर 841.00 च्या टारगेटसह बाय रेटिंग कायम ठेवले आहे. हे टारगेट आरती इंडस्ट्रीजच्या सध्याच्या किंमतीपेक्षा 28.71 टक्क्यांनी जास्त आहे.



आरती इंडस्ट्रीजचा नफा सप्टेंबरच्या तिमाहीत 16 टक्क्यांनी घसरून 124.48 कोटी रुपये झाला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत 149.95 कोटी रुपये होता. त्याच वेळी, कंपनीचा एकूण महसूल सप्टेंबरच्या तिमाहीत 34 टक्क्यांनी वाढून 1,685.03 कोटी झाला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत 1,256.37 कोटी होता.





नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.