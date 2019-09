अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा; 'या' क्षेत्राला मिळणार दिलासा

पणजी : अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज एक मोठी घोषणा केली. देशावर मंदीचे सावट असतानाच उद्योग जगताला सितारामन यांनी दिलासा दिला आहे. कंपन्या व व्यावसायिकांना भरावा लागणारा कॉर्पोरेट टॅक्स घटविण्याचा मिर्णय अर्थमंत्रालयाने घेतला आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राला काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला आहे.

FM Nirmala Sitharaman: To boost Make in India, another insertion inserted to Income Tax Act with effect from 2019-20, which allows any new domestic company incorporated on or after 1st Oct 2019 making fresh investment in manufacturing an option to pay income tax at rate of 15%. https://t.co/cWSg5xZhgu — ANI (@ANI) September 20, 2019

कॉर्पोरेट टॅक्स घटविण्याचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती सितारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या मीटिंगपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी ही पत्रकार परिषद घेऊन मोठी घोषणा केली. या घोषणेमुळे गेले अनेक दिवस मंदीचे सावट असलेले उद्योग क्षेत्र पुन्हा उभारी घेईल. 'मेक इन इंडियाला प्रोत्साहित करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यांमध्ये नवीन तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यानुसार 1 ऑक्टोबर 2019 या वर्षानंतर स्थापन झालेली कोणतीही नवी देशांतर्गत कंपनी तसेच नव्याने गुंतवणूक करत असलेली कंपनी यांना 15 टक्के दराने प्राप्तिकर आकारण्यात येईल.' असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

FM Sitharaman: To promote growth, a new provision has been inserted in the income tax act with effect from fiscal year 2019-20, which allows any domestic company to pay income tax at the rate of 22% subject to condition they will not avail any incentive or exemptions pic.twitter.com/6BuykamM1J — ANI (@ANI) September 20, 2019

सितारामन यांनी ही घोषणा केल्यानंतर काही वेळातच शेअर बाजारतही घडामोडींना वेग आला आहे. सेन्सेक्स हो मोठ्या प्रमाणात वधारला असल्याने अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना मिळेल.