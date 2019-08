पहिल्या तिमाहीत विकासदर 6 टक्के ! 

नवी दिल्ली - जूनअखेर संपलेल्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा विकासदर 6 टक्के राहील, असा अंदाज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की) या संस्थेने वर्तविला आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत विकासदर 8.2 टक्के होता. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये देशाचा विकासदर 6.9 टक्के राहणार असल्याचे "फिक्की'ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. पूर्ण वर्षभरात तो कमीतकमी 6.7 टक्के, तर जास्तीजास्त 7.2 टक्‍क्‍यांवर जाण्याचा अंदाज असून, हे आकडे सरासरी आधारावर नसल्याचे "फिक्की'ने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीतील विकासदरासंबंधी आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी विभागाकडून पुढील आठवड्यात प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्‍यता आहे. व्याजदर कपात सुरूच राहील

एकंदरीत परिस्थिती पाहता रिझर्व्ह बॅंकेकडून व्याजदर कपातीचे सत्र सुरूच राहील, असे मत "फिक्की'च्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या विविध अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. बॅंकेने रेपोदरात सलग कपात केली असली, तरी सध्याचे व्याजदर तुलनेने अधिकच आहेत, त्यामुळे या वर्षातील उर्वरित काळातही व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला जाईल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

