"एचपीसीएल'ची 74 हजार कोटींची गुंतवणूक

मुंबई: तेल आणि वायू क्षेत्रातील हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) विस्तारासाठी 74 हजार 200 कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. पुढील पाच वर्षांत नफा दुपटीने वाढण्याचा प्रयत्न असल्याचे कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एम. के. खुराणा यांनी सांगितले. कंपनीकडून पुढील पाच वर्षांत गुंतवणूक आणि विस्तार आराखडा तयार करण्यात आला आहे. रिफायनरीची क्षमता वाढवणे, वितरणाचे जाळे मजबूत करण्यावर, तसेच परदेशात इंधन निर्यातीला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे खुराणा यांनी सांगितले. 74 हजार 200 कोटींच्या गुंतवणुकीपैकी 42 हजार कोटी कंपनी देशांतर्गत स्रोत विकसित करणे, त्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी खर्च करण्यात येतील. त्याशिवाय कंपनी 32 हजार कोटींचे कर्ज घेतले जाईल, अशी माहिती खुराणा यांनी सांगितले. इंधन वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी कंपनीकडून पाईपद्वारे पुरवठा करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मुंबई रिफायनरीसाठी पाच हजार कोटी, विशाखापट्टणम रिफायनरीसाठी 21 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. केंद्र सरकारकडून विजेवरील वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात आले असले, तरी आगामी दहा वर्षे इंधनाची मागणी कायम राहील, असे स्पष्टीकरण खुराणा यांनी दिले. सौदी अरॅमकोने रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी करार केला असला तरी त्याचा फारसा परिणाम पश्‍चिम किनारपट्टीवर साकारण्यात येणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पावर होणार नाही, असेही खुराणा यांनी सांगितले. मागील तीन वर्षे कंपनीला सहा हजार कोटींचा नफा मिळाला आहे. नफ्यात सातत्य असून विस्तारामुळे पुढील पाच वर्षांत उत्पादन क्षमता वाढेल. ज्यामुळे 2024 अखेर नफा दुप्पट होईल, असा विश्‍वास खुराणा यांनी व्यक्त केला.



Web Title: HPCL has an investment of Rs 74,000 crore