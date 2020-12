घर घेणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! मार्च 2021 पूर्वी घ्या PM आवास योजनेचा लाभ

नवी दिल्ली- केंद्र सरकार पीएम आवास योजनेअंतर्गत (PM Awas yojana) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीमच्या (CLSS) माध्यमातून व्याजावर सूट देत आहे. केंद्र सरकार या योजनेचा कालावधी आणखी एक वर्षाने वाढवणार आहे. याची घोषणा फेब्रुवारीमधील बजेटमध्ये केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या ही योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत आहे. जर तुम्ही अजून या योजनेचा फायदा घेतलेला नसेल, तर 31 मार्च 2021 पर्यंत असं करु शकता. त्यामुळे नवीन घर किंवा प्लॅट घेणाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. व्याजाच्या रुपात त्यांच्या लाखो रुपयांची बचत होणार आहे. योजनेचा लाखो लोकांना फायदा या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना होम लोनवर व्यास सबसिडी दिली जाते. ही सबसिडी कमाल 2.67 लाख रुपयांपर्यंत असते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बजेटसंबंधी होणाऱ्या बैठकीत यासंबंधी सहमती झाली आहे. कोरोनाचे संकट पाहता केंद्र सरकारने या योजनेचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याचा फायदा कमी आय असणाऱ्यांसोबतच रियल सेक्टरवाल्यांना होईल. असं चेक करा आपले नाव सर्वातआधी rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाईटवर जा

रजिस्ट्रेशन नंबर असल्यास तो भरुन क्लिक करा, ज्यानंतर तुम्हाला डेटा दिसेल

रजिस्ट्रेशन नंबर नसल्यास Advance वर क्लिक करा

फॉर्म भरा आणि Search वर क्लिक करा

नाव PMAY G मध्ये असल्यास, सर्व संबंधित माहिती दिसेल कोणत्या उत्पन्न गटातील वर्गाला मिळणार सबसिडी 3 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना EWS सेक्शन 6.5 टक्के सबसिडी

3 लाख ते 6 लाख उत्पन्न असलेल्यांना LIG 6.5 टक्के सबसिडी

6 लाख ते 12 लाख उत्पन्न असलेल्यांना MIG1 4 टक्के क्रेडिट लिंक सबसिडी

6 लाख ते 12 लाख उत्पन्न असलेल्यांना MIG2 सेक्शनमध्ये 4 टक्के क्रेडिट लिंक सबसिडी



Web Title: Important News for Home Buyers Take advantage of PM Awas Yojana before March 2021