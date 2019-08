'एचएसबीसी'कडून पुणे आणि हैदराबादच्या कर्मचाऱ्यांना 'ले ऑफ'

मुंबई : आघाडीची आंतरराष्ट्रीय बँक असलेल्या 'हॉंगकॉंग अॅंड शांघाय बॅंकिंग कॉर्पोरेशन' म्हणजेच एचएसबीसी या ब्रिटिश बॅंकेने पुणे आणि हैदराबादमधील 200 कर्मचाऱ्यांना ले ऑफ दिले आहेत. हे सर्व कर्मचारी बॅक ऑफिसमध्ये कार्यरत आहेत. एचएसबीसी जागतिक पातळीवरील आपल्या कामकाजाची पुनर्रचना करते आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून भारतातील काही कर्मचाऱ्यांना 'ले ऑफ' देण्यात आले आहेत. ले ऑफ म्हणजे त्या विशिष्ट दिवसांमध्ये किंवा कालावधीत कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात येते आणि नंतर गरजेनुरूप पुन्हा कार्यान्वित केले जाते. खर्चातील कपात करण्यासाठी बॅंका किंवा कंपन्या हा मार्ग अवलंबत असतात. मात्र त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर असुरक्षिततेची टांगती तलवार उभी राहते. एचएसबीसीचे जगभरात तब्बल 2 लाख 38 हजार कर्मचारी आहेत. त्यातील काही हजार कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर ले ऑफ संकट घोंगावते आहे. पुणे आणि हैदराबाद येथील ले ऑफ मुख्यत: मधल्या फळीतील व्यवस्थापनातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. बॅंकेच्या बॅक ऑफिसमध्ये 15,000 कर्मचारी कार्यरत आहेत. ग्राहकांना आणि गुंतवणूकदारांना अधिक चांगली सेवा पुरवण्यासाठी, एचएसबीसी आपल्या मनुष्यबळाची पुनर्बांधणी करते आहे, असे बॅंकेकडून सांगण्यात आले आहे. ले ऑफ मागे विविध कारणे असून त्यात वेगवेगळे प्रकल्प, वैयक्तिक कामगिरी यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे वारे घोंगावत असतानाच्या पार्श्वभूमीवर बॅंकेचा हा निर्णय समोर आला आहे.

