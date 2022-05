LIC IPO: एलआयसी शेअर्सचे आज होणार वाटप; अशी चेक करा स्थिती

LIC IPO Allotment Status: तुम्ही LIC IPO साठी अर्ज केला असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. LIC च्या शेअर्सचे वाटप आज होणार आहे. अशा परिस्थितीत, आज आम्ही तुम्हाला त्या प्रक्रियेबद्दल सांगणार आहोत, ज्याच्या मदतीने तुम्ही हे जाणून घेऊ शकता की तुम्हाला शेअर्सचे वाटप झाले आहे की नाही?

LIC IPO बोली 4 ते 9 मे दरम्यान झाली. या IPO मध्ये, 10 टक्के शेअर्स पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. LIC IPO 2.95 पट ओव्हरसबस्क्राइब झाला आहे. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदारांना वाटपाच्या वेळी चांगला नफा मिळणे अपेक्षित आहे. या IPO मध्ये पात्र, किरकोळ, गैर-संस्थात्मक, कर्मचारी, पॉलिसीधारक यांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. या एपिसोडमध्ये, आज आम्ही तुम्हाला त्या प्रक्रियेबद्दल सांगणार आहोत, ज्याच्या मदतीने तुम्ही LIC IPO च्या वाटपाची स्थिती तपासू शकता. (LIC shares are going to be allotted today, here is the process to check status)

हेही वाचा: LIC IPO: LIC च्या IPO चे शेअर्स वाटप आज होणार ?

अशी तपासा LIC शेअर वाटप स्थिती-

LIC समभागांच्या वाटपाची स्थिती तपासण्यासाठी, प्रथम तुम्हाला https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx या वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. त्यानंतर तुम्हाला स्क्रीनवर अनेक पर्याय दिसायला लागतील. येथे तुम्हाला इक्विटी ( Equity) निवडावी लागेल. दुसऱ्या पर्यायामध्ये तुम्हाला Debt चा पर्याय दिसेल. परंतु तुम्हाला त्यावर क्लिक करण्याची गरज नाही.

आता Issue Name मध्ये एलआयसी (LIC) निवडा. हे केल्यानंतर, तुम्हाला IPO साठी अर्ज करताना मिळालेला अर्ज क्रमांक. त्यात भरा.

हेही वाचा: LIC IPO: गुंतवणूकीच्या शेवटच्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण

अर्जाव्यतिरिक्त, तुम्ही शेअर वाटप स्थिती तपासण्यासाठी तुमचे पॅन क्रमांक देखील वापरू शकता. हे केल्यानंतर I am not robot हा पर्याय निवडून सबमिट करा.

या नमूद केलेल्या स्टेप्स फॉलो करून, तुम्ही तुमच्या शेअर वाटपाची स्थिती सहज जाणून घेऊ शकता. ही प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. यामध्ये तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.