Rupee Bank : पुण्यातील रुपी सहकारी बँकेचा रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना रद्द!

मुंबई : पुण्यातील रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेकडून रद्द करण्यात आला आहे. कर्जदारांकडून कर्जे थकवण्यात आल्यानं ही बँक अडचणीत आली होती. बँक अडचणीत आल्यानंतर बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आला होता. तसेच या बँकेच्या विलिनिकरणाचे प्रयत्नही सुरु होते. मात्र, विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरु असतानाच लायसन्स रद्द झाल्याने ठेवीदारांना मोठा धक्का बसला आहे. (license of Rupee CoOperative Bank in Pune has been canceled by the Reserve Bank)

सन २०१७ च्या हायकोर्टाच्या आदेशानुसार रिझर्व्ह बँकेनं रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळं आता सहा आठवड्यांत बॅंकेचे व्यवहार होणार बंद आहेत. बँकेत अनेकांचे पैसे अडकल्याने ठेवीदारांनी दिर्घ काळासाठी लढा दिला होता. पण बँकेच्या विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरु असतानाच लायसन्स रद्द झाल्याने त्यांना धक्का बसला आहे.

रुपी सहकारी बँक ही मोठी सहकारी बँक होती. राज्याच्या बाहेरही या बँकेच्या शाखा होत्या. लाखोंच्या संख्येनं याचे ठेवीदार होते. पण कर्जदारांनी बँकेची कर्जे थकवल्यानं बँक अडचणीत आली होती. यापार्श्वभूमीवर रुपी बँकेवर अनेक प्रकारचे निर्बंध घालण्यात आले होते. यामध्ये बँकेचे आर्थिक व्यवहार रिझर्व्ह बँकेकडून आधीच थांबवण्यात आले होते. हे सर्व एकीकडे सुरु असतानाच बँकेच्या विलिनीकरणाची चर्चा दुसरीकडे सुरु होती. त्यामुळं बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आला होता तसेच एक समितीही नेमण्यात आली होती. या समितीमार्फत बँकेच्या विलिनिकरणाची प्रक्रिया सुरु होती. अजूनपर्यंत बँकेचं विलिनिकीरण झालं नव्हतं. पण त्यातच रुपी बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानं बँकेचे ठेवीदार, कर्मचारी आणि बँकेची संपत्ती याचं काय होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.