गुंतवणूकदारांचे किती लाख कोटी गेले पाण्यात पहा

मुंबई - मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्‍समध्ये सलग सात सत्रांत झालेल्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांनी १३ लाख कोटी रुपये गमावले आहेत. सेन्सेक्‍स आज १५३ अंशांच्या घसरणीसह ३८ हजार १४४ अंशांवर बंद झाला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शेअर बाजारात आज मोठ्या प्रमाणात अस्थिरतेचे वारे पाहायला मिळाले. देशात कोरोना विषाणूचे नव्याने दोन रुग्ण आढळल्याने गुंतवणूकदार धास्तावले. त्यांनी विक्रीचा मारा सुरू केला. यामुळे सेन्सेक्‍समध्ये घसरण झाली. सेन्सेक्‍समध्ये सलग सात सत्रांत एकूण ३ हजार २५ अंशांची घसरण झाली असून, मे २०१९ नंतर सर्वाधिक काळ झालेली ही घसरण ठरली आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी आज ६९ अंशांची घसरण होऊन ११ हजार १३२ अंशांवर बंद झाला.

Web Title: Look at how many millions of crores of investors have lost