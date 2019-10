महिंद्रा आणि फोर्ड एकत्र येताय

मुंबई: वाहन उद्योगातील आघाडीच्या उत्पादक असलेल्या महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि फोर्ड मोटर कंपनी यांनी मंगळवारी (ता.1) संयुक्त उद्यम स्थापन करण्याची घोषणा केली. संयुक्त उद्यमामध्ये महिंद्राकडे 51 टक्के आणि फोर्डकडे 49 टक्के मालकी राहणार आहे. या उपक्रमातून महिंद्राकडून फोर्डच्या मोटारी विकसित करून त्यांची भारतासह उदयोन्मुख बाजारपेठेसाठी विक्री केली जाणार आहे. फोर्डकडून भारतातील चेन्नई आणि साणंद येथील उत्पादन प्रकल्प संयुक्त उद्यमाकडे हस्तांतर केले जाणार आहेत. संयुक्त उद्यमातून ग्राहकांच्या गरजा आणि उच्च तंत्रज्ञानातून सर्वोत्तम वाहने उपलब्ध होतील, असा विश्‍वास महिंद्रा अँड महिंद्राचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनी यावेळी व्यक्त केला. या भागिदारीतून फोर्ड ब्रॅंड भारतीय बाजारपेठेत सर्वदूर पोहचेल. फोर्डच्या ग्राहकांना सेवा देण्यास कंपनी कटिबद्ध असल्याचे फोर्ड मोटर कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्ष बिल फोर्ड यांनी सांगितले.

