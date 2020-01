गुडगाव (हरियाना) : एमजी मोटर्स (मॉरिस गॅरेज) या ब्रिटिश कंपनीची एका महिन्यातच 2 हजार 800 प्री बुकिंग झालेली एसयूव्ही श्रेणीतील पूर्णपणे इलेक्‍ट्रीक असलेली "एमजी झेडएस ईव्ही' ही मोटार भारतीय बाजारात अधिकृतपणे दाखल झाली. झेडएस ईव्ही एक्‍साईट या मॉडेलची सुरवातीची किंमत 20 लाख 88 हजार असून, झेडएस ईव्ही एक्‍सक्‍लूयझीव्ह या मॉडेलची किंमत 23 लाख 58 हजार रुपये आहे. विशेष म्हणजे 17 जानेवारीपर्यंत गाडी बुक केलेल्यांना दणदणीत एक लाख रुपयांचा डिस्काउंट कंपनीने जाहीर केला आहे. येत्या 27 जानेवारीपासून गाड्यांच्या डिलेव्हरीला सुरुवात करणार आहे. एमजी कंपनीच्या "हेक्‍टर' या इंटरनेट मोटारीला गेल्या वर्षी भारतीय बाजारात मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे त्यांच्या इलेक्‍ट्रीक एसयुव्हीविषयी मोठी उत्सुकता होती. तसेच, प्री लॉंचपूर्वी एका महिन्यातच 2800 मोटारींची नोंदणी झाली होती. अखेर कंपनीने आपली इलेक्‍ट्रीक एसयूव्ही झेडएस (MG ZS EV) लॉंच केली. या गाडीच्या किमतीविषयी बाजारात जी चर्चा होती, त्यापेक्षा कमी किमत कंपनीने जाहीर केली आहे. झेडएस ईव्ही एक्‍साईट या मॉडेलची सुरवातीची किंमत 20 लाख 88 हजार असून, झेडएस ईव्ही एक्‍सक्‍लूयझीव्ह या मॉडेलची किंमत 23 लाख 58 हजार रुपये आहे. पण, 17 जानेवारीपूर्वी बुकिंग केलेल्यांना एक लाख रुपयांची खास सवलत दिली आहे. एमजी मोटर्स इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राजीव चाबा यांनी या इलेक्‍ट्रीक एसयूव्ही मोटारीच्या यशाची खात्री व्यक्त केली असून, या मोटारीतील फीचर्स भारतीय ग्राहकांच्या पसंतीला उतरून, भारतीय बाजारपेठेत इलेक्‍ट्रिक मोटारीची लोकप्रियता वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला.



एमजीच्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीची वैशिष्ठ्ये - एमजी झेडएस ईव्हीची सुरवातीची किंमत 20 लाख 88 हजार रुपये - एमजी झेडएस ईव्ही एक्‍सक्‍ल्यूझीव्हची सुरवातीची किंमत 23 लाख 58 हजार रुपये.

- 17 जानेवारीपूर्वी बुकिंग केलेल्यांना 1 लाख रुपयांची खास सवलत

- दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बंगळूर, हैदराबाद या शहरात होणार उपलब्ध.

- इलेक्‍ट्रीक एसयूव्हीZS मध्ये 44.5 kWh क्षमतेची बॅटरी असेल.

- केवळ 50 मिनिटात 80 टक्के बॅटरी चार्ज होणार.

- एक चार्जिंगमध्ये 340 किलोमीटरपर्यंत धावणार.

- झटपट चार्जिंगची सुविधा.

- केवळ 8.5 सेकंदात ताशी 100 किलोमीटरपर्यंत गती प्राप्त करणार.

Web Title: MG Motors (Morris Garage) The British company, MG ZS EV, fully electric in the SUV category, has been officially launched in the Indian market with 2,800 pre-bookings in a month.