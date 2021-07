मायक्रोसॉफ्ट Oyo मध्ये गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली- टेकमधील दिग्गज कंपनी मायक्रोसॉफ्ट हॉस्पिटॅलिटी चेन Oyo मध्ये गुंतवणूक करणार आहे. यासाठी Oyo चे मूल्य 9 अब्ज डॉलर निश्चित करण्यात आले आहे. ही किंमत कंपनीच्या 10 अब्ज डॉलर मूल्यापेक्षा कमी आहे. कंपनीचे संस्थापक रीतेश अग्रवाल यांच्या गुंतवणुकीनंतर 2019 मध्ये Oyo चे मूल्य 10 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचले होते. मायक्रोसॉफ्ट आणि Oyo मधील कराराची लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे.(Microsoft looks to invest in Oyo before potential IPO)

मायक्रोसॉफ्ट Oyo मध्ये किती गुंतवणूक करले ही स्पष्ट झालेलं नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कंपनी साधारणपणे 10 कोटी डॉलरची गुंतवणूक करते. त्यामुळे Oyo मध्येही कंपनीची गुंतवणूक इतकेच असण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या व्यवसायात वाढ होत आहे. विशेषत: यूरोपीय देशांमध्ये कंपनीचा व्यवसाय चांगला चालत आहे. त्यामुळे मायक्रोसॉफ्टने गुंतवणुकीचा निर्णय घेतलाय. दक्षिण आशियामध्येही कंपनीचा व्यवसाय पूर्वपदावर येऊ लागला आहे.

2019 मध्ये Oyo चे मूल्य 10 अब्ज डॉलरुपर्यंत पोहोचले होते. 2020 च्या सुरुवातीपासून कोरोनाचा महामारीचा प्रकोप सुरु झाला. अनेक व्यवसाय ठप्प पडले. सेवा क्षेत्रावरही याचा परिणाम झाला. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे लादण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा फटका Oyo ला बसला. Oyo च्या मूल्यात जबरदस्त घट झाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या वर्षाच्या सुरुवातीला HT Media Ventures कडून फंड गोळा केल्यानंतर कंपनीचे मूल्य 9 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचले. कंपनी 6 ते 7 महिन्यांमध्ये आणखी फंड गोळा करु शकते.

SoftBank पुरस्कृत Oyo देशातील सर्वात मोठे हॉटेल चेन चालवते. याची स्थापना 2013 मध्ये रितेश अग्रवाल यांनी केली होती. Oyo सध्या भारतातील 415 शहरांमध्ये असून 18,000 ठिकाणी कंपनीची मालमत्ता आहे. Oyo जगातील सहाव्या क्रमांचे हॉटेल चेन चालवते. जगभरात कंपनीचे 23,000 हॉटेल्स आहेत.