Petrol and Diesel Price in India Latest Updates: लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले आहेत. बुधवारी देशभरात पेट्रोल प्रतिलीटर 30 पैशांनी तर डिझेल 35 पैशांनी महागलं आहे. आधीच कोरोना महामारीने सर्वसामान्य आर्थिक अडचणीत असताना इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांपुढे संकट निर्माण झालं आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला पेट्रोलच्या दर घसरले होते. मात्र, आता पुन्हा एकदा पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. काही राज्यात पेट्रोलने शंभरीपार केली आहे. 24 सप्टेंबरपासून देशात प्रतिलीटर डिझेल 2.80 रुपयांने तर पेट्रोल 1.80 रुपयांने वाढलं आहे.

जागतिक बाजारपेठेत क्रूड ऑईलची किंमत दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. 22 सप्टेंबरला क्रूड ऑईलची किंमत प्रतिबॅलर 70.70 डॉलर होती. परंतु, आता ती किंमत 74.99 डॉलरवर पोहचली आहे. इंधनाची मागणी वाढल्याने काही दिवसांत क्रूड ऑईलची किंमत 80 डॉलरवर जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर अंदाजित दोन ते तीन रुपयांपर्यंत वाढतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

या राज्यात शंभरीपार गेलेय पेट्रोल -

मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक, ओदिशा, जम्मू-कश्मीर आणि लद्दाख या राज्यात पेट्रोलचे दर प्रति लीटर 100 रुपयांच्या पुढे गेलं आहे.

प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर

राजधानी दिल्ली :

पेट्रोल – 102.94 रुपये प्रति लीटर

डिझेल - 91.42 रुपये प्रति लीटर

मुंबई :

पेट्रोल – 108.96 रुपये प्रति लीटर

डिझेल – 99.17 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता:

पेट्रोल – 103.65 रुपये प्रति लीटर

डिझेल – 94.53 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई:

पेट्रोल – 100.49 रुपये प्रति लीटर

डिझेल – 95.93 रुपये प्रति लीटर

बंगळुरु:

पेट्रोल – 106.52 रुपये प्रति लीटर

डिझेल – 97.03 रुपये प्रति लीटर

भोपाळ:

पेट्रोल – 111.45 रुपये प्रति लीटर

डिझेल – 100.42 रुपये प्रति लीटर

लखनऊ:

पेट्रोल- 100.01 रुपये प्रति लीटर

डिझेल - 91.85 रुपये प्रति लीटर

पाटना:

पेट्रोल – 105.89 रुपये प्रति लीटर

डिझेल –97.85 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ :

पेट्रोल –99.09 रुपये प्रति लीटर

डिझेल – 91.15 रुपये प्रति लीटर

राज्यात पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. खाद्य तेलापासून ते सर्वसामान्याच्या खाद्यातील डाळी पर्यंत महागाई जाणवू लागली आहे.

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा भडका उडणार?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल 3 वर्षांतील विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. ब्रेंट क्रूडचे दर 80 डॉलर प्रति बॅलरच्या आसपास पोहचले आहे. त्यामुले दसऱ्यापर्यंत पेट्रोल-डिझेलचे भाव विक्रमी पातळी गाठण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

आपल्या शहरात काय आहेत भाव? (How to check petrol-diesel price)

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती (Petrol-Diesel Price) आपण SMS च्या द्वारे देखील जाणून घेऊ शकता. इंडियन ऑईलच्या वेबसाईटनुसार, आपल्याला RSP आणि आपल्या शहराचा कोड लिहून 9224992249 नंबर वर SMS पाठवायचा आहे. प्रत्येक शहराचा कोड वेगवेगळा आहे. हा कोड आपल्याला IOCL च्या वेबसाईटवरुन मिळेल.

दररोज सकाळी सहा वाजता बदलतात किंमती (how to decide price of petrol and diesel)

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती दररोज बदलत असतात. त्यानुसार दररोज सकाळी सहा वाजता पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol-Diesel Price) किंमतींमध्ये बदल होतात. सकाळी सहा वाजल्यापासून नव्या किंमती लागू केल्या जातात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन आणि इतर गोष्टींसह या पेट्रोलचे भाव जवळपास दुप्पट होतात. परकीय चलनांसहित आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलच्या किंमती काय आहेत या आधारावर दररोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol-Diesel Price) किंमतींमध्ये बदल होतात.