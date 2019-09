सौदी ड्रोन इफेक्ट: भारतात पेट्रोल-डिझेलचा भडका; हे आहेत आजचे दर

रियाद: सौदी अरेबियाच्या अरामको या जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांपैकी एक कंपनी असलेल्या कंपनीच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावर ड्रोनने हल्ला झाला. त्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावातही वाढ झाली आहे. मागील सात दिवसात पेट्रोलचे दर 1.87 रुपयांनी तर डिझेलचे दर 1.51 रुपयांनी वाढले आहेत. सलग सातव्या दिवशी पेट्रोलच्या दरांमध्ये वाढ होऊन ते दिल्लीत 73.91 रुपये प्रति लीटरवर पोचले आहेत. तर राजधानीत डिझेलचे दर 66.93 रुपये प्रति लीटरवर पोचले आहेत. मुंबईत पेट्रोलचे दर 79.57 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेलचे दर 70.22 रुपये प्रति लीटरला भीडले आहेत. तर कोलकात्यात पेट्रोल 76.60 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल 69.35 रुपये प्रति लीटरवर पोचले आहे. चेन्नई पेट्रोल 76.83 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल 70.76 रुपये प्रति लीटरने विकले जाते आहे. मात्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सौदी अरेबियाच्या अरामकोवरील हल्ल्याचा परिणाम देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांवर होणार नसल्याचे म्हटले आहे.

