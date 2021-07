बाजारपेठेत ‘पियाजिओ’ची नवी वाहने

By

पुणे : माल आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी लघुव्यावसायिकांना उपयुक्त ठरणारी पियाजिओ व्हेईकल्‍स प्रायव्हेट लिमिटेडने (PVPL) पेट्रोल (petrol) व सीएनजी(cng) इंधन पर्यायांमध्‍ये ३०० सीसी क्षमतेची तीन चाकी प्रकारातील विविध मॉडेल्स वाहने शुक्रवारी बाजारपेठेत सादर केली. (Piaggios new vehicles on the market)

मालवाहतुकीसाठी पेट्रोलवरील ‘आपे एक्‍स्‍ट्रा एचटी’, मालवाहतुकीसाठी सीएनजीवरील ‘आपे एक्स्ट्रॉ एचटी एलडीएक्‍स’ आणि ‘आपे एक्‍स्‍ट्रा एचटी एलडीएक्‍स’ तसेच प्रवासी वाहतुकीसाठी ‘आपे ऑटो एचटी डीएक्‍स’,‘आपे ऑटो एचटी डीएक्‍सएल’ आणि ‘आपे ऑटो एचटी’ ही मॉडेल्स बाजारपेठेपेत दाखल करीत असल्याची घोषणा पियाजिओ इंडियाचे अध्‍यक्ष व व्‍यवस्‍थापकीय संचालक डिएगो ग्रॅफी आणि व्‍यावसायिक वाहन व्‍यवसायाचे कार्यकारी उपाध्‍यक्ष व प्रमुख संजू नायर यांनी केली.

ग्रॅफी म्‍हणाले, ‘‘पियाजिओचा ग्राहकांना दर्जात्‍मक तंत्रज्ञान देण्‍यावर विश्‍वास आहे. नवीन ३०० सीसी इंजिन पियाजिओ इटलीच्‍या तंत्रज्ञान पाठबळासह भारतामध्‍ये विकसित करण्‍यात आले आहे. या इंजिनमुळे भारतातील नवीन वाहने अत्‍याधुनिक पद्धतीने उत्‍पादित होत आहेत. ग्राहकांच्‍या गरजेनुसार ही नवी मॉडेल्स विकसित करण्यात आली आहेत.’’

नायर म्‍हणाले, ‘‘कोणत्‍याही कंपनीने तीनचाकी क्षेत्रात शक्तीशाली इंजिन आणि इंधनाच्या विविध प्रकारांसह सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ग्राहकांच्‍या विक्रीपश्‍चात गरजांची देखील कंपनीने काळजी घेतली आहे.’’