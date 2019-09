महत्त्वाची बातमी: 'त्या' बँका बंद होण्याचा 'तो' मेसेज खोटा

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँक सार्वजनिक क्षेत्रातील नऊ महत्त्वाच्या बँका बंद करणार आहे असा एक मेसेज सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. मात्र केंद्रीय अर्थ सचिव सह सचिव, वित्तीय सेवा विभागाचे (डीएफएस) राजीव कुमार यांनी याबाबत महत्त्वाचे ट्विट केले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील नऊ महत्त्वाच्या बँक बंद होणार असल्याचे वृत्त खोटे आहे. नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. केंद्र सरकार बँकांना अधिक बळकट करत आहे. आपल्या ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केंद्र सरकारकडून अधिक निधी देखील दिला जात आहे.

व्हायरल मेसेजवर लोकांनी विश्वास ठेवू नये असे सरकारचे आवाहन केले आहे.

There are mischievous rumours on Social Media (picture below) about @RBI closing some banks. No question of closing any #PSB, which are articles of faith. Rather Govt is strengthening PSBs with reforms and infusion of capital to better serve its customers @FinMinIndia @PIB_India pic.twitter.com/43XoZGoOa0

— Rajeev kumar (@rajeevkumr) September 25, 2019