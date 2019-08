रुपयातील अवमूल्यनाने वाढवली चिंता

मुंबई : भांडवली बाजारात तेजीची लाट असताना चलन बाजारात रुपयातील अवमूल्यनाने नजीकच्या काळात केंद्र सरकारची चिंता वाढण्याची शक्‍यता आहे. सोमवारी (ता.26) चलन बाजारात डॉलरसमोर रुपयात 36 पैशांचे अवमूल्यन झाले. त्याने नऊ महिन्यांच्या कालावधीत पहिल्यांदाच 72 चा स्तर ओलांडला. दिवसअखेर रुपया डॉलरसमोर 72.02 वर बंद झाला. रुपयाचे अवमूल्यन वाढल्याने आयातीचा खर्च वाढण्याबरोबर वित्तीय शिस्तीला धोका पोचण्याची शक्‍यता आहे. जागतिक बाजारात तुर्कस्थानची लिरा, चीनी युआन आणि ऑस्ट्रेलियन डॉलरचे अवमूल्यन झाल्याचे पडसाद भारतीय चलनावर उमटले. अमेरिका आणि चीन यांनी व्यापारीसंघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ज्यामुळे डॉलरला पाठबळ मिळत असल्याचे जाणकारांनी सांगितले. सहा चलनांचा समावेश असलेल्या डॉलर इंडेक्‍समध्ये सोमवारी 0.31 टक्‍क्‍याची वाढ नोंदवण्यात आली. परकी गुंतवणूकदारांनी पैस काढण्याचा सपाटा लावल्याने रुपयाला झळ बसली. सोमवारी परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी बाजारातून 752 कोटी काढून घेतले. रुपयाने नऊ महिन्यांचा तळ गाठला आहे. यापूर्वी रुपया 14 नोव्हेंबर 2018 रोजी 72.02 च्या स्तरावर बंद झाला होता. दिवसभरात रुपयाने 72.25 चा नीचांकी स्तराला स्पर्श केला होता.

