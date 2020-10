SBI च्या ऑनलाईन सेवा ठप्प; ATM राहणार सुरु

नवी दिल्ली- देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाची ऑनलाईन बँकिंग सेवा (Online Banking Services) ठप्प झाली आहे. एसबीआयने ट्विट करुन याची माहिती दिली आहे. असे असले तरी एटीएम सुविधा (ATM) आणि पीओएस मशीन सुरु राहणार आहेत.

We request our customers to bear with us. Normal service will resume soon.#SBI #StateBankOfIndia #ImportantNotice #YONOSBI #OnlineSBI pic.twitter.com/dDFAgmGLQl

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 13, 2020