SBI ने ग्राहकांना केलं अलर्ट, ATM वापरताना या 9 गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं

नवी दिल्ली- डिजिटल बँकिंग आणि एटीएमवर वाढत्या अवलंबित्वामुळे घोटाळ्याचे प्रमाणही वाढताना दिसत आहे. सर्व बँका ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पाऊल उचलत असतात. तरीही एटीएमचा वापर करताना मोठ्यासंख्येने ग्राहकांची फसवणूक होतेच. अशात देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) आपल्या ग्राहकांसाठी 9 आवश्यक टिप्स शेअर केल्या आहेत. एटीएमचा वापर करताना या टिप्स लक्षात ठेवल्याच पाहिजेत.

1. ATM किंवा POS मशीनवर एटीएम कार्डचा वापर करताना कीपॅड हाताने लपवा. त्यामुळे इतर कोणालाही आपला पिन कोड सहजपणे दिसणार नाही.

2. कधीही आपला पिन किंवा कार्ड डिटेल्स कोणाबरोबरही शेअर करु नका. ही माहिती कायम स्वतः पुरती मर्यादित ठेवा.

3. आपल्या कार्डवर कधीही PIN लिहू नका. जर चुकीने तुमचे कार्ड हरवले तर कोणीही त्याचा वापर करुन पैसे काढू शकतो.

Your ATM CARD & PIN are important. Here are some tips to keep your money - safe & secured. For information, please visit - https://t.co/GY67vPYZL2 pic.twitter.com/uAhICqYKSE

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) January 6, 2021