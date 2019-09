महत्त्वाची बातमी: शेअर बाजारात 'दिवाळी'

मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग क्षेत्राला दिलेल्या मोठ्या दिल्यासामुळे शेअर बाजारात आज दिवाळी आधीच दिवाळीचे वातावरण असल्याचे चित्र आहे. कॉर्पोरेट सेक्टरसंबंधित केलेल्या मोठ्या घोषणेमुळे शेअर बाजारात सेन्सेक्स-निफ्टी वधारले आहेत. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेंसेक्स 1,732.66 अंशांनी वधारून 37 हजार 826.13 अंशांवर पोचला आहे. तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टीमध्ये 506 अंशांची वाढ झाली आहे. निफ्टी सध्या 11 हजार 211 अंशांवर व्यवहार करतो आहे. आज सेन्सेक्सने इंट्राडे व्यवहारात 38 हजार 048.93 अंशांची तर निफ्टीने 11 हजार 272.80 अंशांची उच्चांकी पातळी गाठली आहे.

Looks like Diwali has come early.

— Pawan K Goenka (@GoenkaPk) September 20, 2019