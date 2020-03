शेअर बाजार कोसळला; सेन्सेक्स 1600 अंकांनी घसरला

मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून शेअर बाजारातील चिंता वाढत आहे. बाजार सुरू होताच सेन्सेक्स तब्बल 1600 अंकानी घसरला. तर दुसरीकडे निफ्टीमध्येही 470 अंकाची घसरण झाली.

कोरोनाची भीती अमेरिकेतील बाजारातही आहे. काल शेअर बाजारात 1460 अंकांची घसरण झाली होती. मार्च 2017 नंतर पहिल्यांदाच निफ्टी 10 हजारांच्या खाली आला आहे. 40 हजारापर्यंत पोहोचलेल्या सेन्सेक्समध्ये 33 हजारांपर्यंत घसरण झाली आहे.

Sensex now at 34,087.86, down by 1609.54 points. https://t.co/TPbufDKzyI

— ANI (@ANI) March 12, 2020