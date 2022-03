Share Market: शेअर बाजारात तेजीला ब्रेक; सेन्सेक्स 120 तर निफ्टी 33 अंकांनी घसरला

Share Market Updates: गेल्या काही दिवसांपासून शेअर बाजारात तेजीचं सत्र सुरु आहे. आज मात्र शेअर बाजाराला ब्रेक मिळाला. सकारात्मक सुरुवातीनंतर शेअर बाजारात दिवसअखेर घसरण झाल्याचं पाहायला मिळालं. दिवसअखेर सेन्सेक्स 115.48 म्हणजेच 0.20 टक्क्यांची घसरण होऊन 58568.51वर बंद झाला. तर निफ्टी 33.50 अर्थात 0.19 अंकांची घसरण होऊन 17,464.75वर बंद झाला. निफ्टी 50 मधील 30 शेअर्समध्ये घसरण झाली तर 20 शेअर्स सकारात्मक कामगिरी करू शकले. (Share Market The Sensex fell by 120 points and the Nifty by 33 points)

तत्पूर्वी आज सकाळी शेअर बाजाराची सुरुवात किंचित वाढीसह झाली. सेन्सेक्स 95.72 अंकाच्या वाढीसह 58856.30वर सुरु झाला, तर निफ्टी 20.95 अंकांच्या वाढीसह 17519.20वर सुरु झाला. सकाळी 10 वाजेपर्यंत शेअर बाजाराचा चढता आलेख चालूच राहिला.

काल बुधवारी बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी तेजीचे वातावरण दिसून आले. बाजाराने गेल्या 6 महिन्यांतील उच्चांक गाठला. रशिया आणि युक्रेनमधील शांतता चर्चेमुळे ऑटो, आयटी, बँका, कॅपिटल गुड्स आणि रिअॅल्टी स्टॉकमध्ये वाढ झाली. सेन्सेक्स 740.34 अंकांच्या अर्थात 1.28 टक्क्यांच्या वाढीसह 58,683.99 वर बंद झाला. दुसरीकडे, निफ्टी 146.95 अंकांच्या अर्थात 1 टक्क्यांच्या वाढीसह 17,498.25 वर बंद झाला.