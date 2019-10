सणासुदीच्या हंगामात ई-स्कूटर्सवर विशेष सवलती 

मुंबई : भारत सरकारच्या "मेक इन इंडिया' उपक्रमाला अनुसरून इलेक्‍ट्रिक स्कूटर्सचे उत्पादन करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी सणासुदीच्या काळात ग्राहकांच्या आनंदात भर घालण्यासाठी ई-स्कूटर्सवर विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत. ओकिनावा स्कूटर्स, हीरो इलेक्‍ट्रिक या कंपन्यांनी ग्राहकांसाठी लकी ड्रॉ स्पर्धेसह 3 हजार रुपयांपर्यंतची सवलत जाहीर केली आहे. ओकिनावा स्कूटर्स कंपनीच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या लकी ड्रॉ स्पर्धेतील भाग्यवान विजेत्याला परदेश प्रवासाची संधी मिळणार आहे. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे ओकिनावा इलेक्‍ट्रिक स्कूटर्सच्या विविध श्रेणींतील कोणतीही स्कूटर खरेदी केल्यावर प्रत्येक ग्राहकाला 1 हजार रुपयांची सूट मिळणार आहे. त्याचबरोबर लकी ड्रॉ स्पर्धेतील 20 विजेत्या स्पर्धकांना एअर कंडिशनर, एलईडी टीव्ही, मायक्रोवेव्ह, मिक्‍सर ग्राइंडर यांसारखी मेगा बक्षिसेही मिळणार आहेत. ओकिनावा कंपनीच्या वतीने नोव्हेंबर 2019 मध्ये या स्पर्धेतील परदेश प्रवासाची संधी मिळवणाऱ्या भाग्यवान विजेत्याचे आणि मेगा विजेत्यांची नावे जाहीर केली जातील. ओकिनावा ऑटोटेक प्रा. लि. चे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक जितेंदर शर्मा यांनी सांगितले की, आमच्या ग्राहकांसोबत हे सण साजरे करण्यासाठी ओकिनावा स्कूटर्सच्या विविध श्रेणींतील स्कूटर्सच्या खरेदीवर विविध ऑफर्सची घोषणा करत आहोत. उत्सावाचा काळ असल्याने पर्यावरणस्नेही म्हणून ओकिनावा स्कूटर्स विकत घेण्याचा निर्णय घेणाऱ्या आमच्या ग्राहकांच्या निवडीचे कौतुक करण्यासाठी आम्ही खरेदी केलेल्या प्रत्येक ओकिनावा इलेक्‍ट्रिक स्कूटरवर किमतीत सवलत देणार आहोत. ग्राहकांमध्ये इलेक्‍ट्रॉनिक वाहनांच्या वापराबाबत जनजागृती झाल्यामुळे आमच्या ई-स्कूटर्सच्या श्रेणीतील गाड्यांची मागणी वाढली आहे. एक ब्रॅंड म्हणून आम्ही आमच्या "पॉवर द चेंज' या संकल्पनेला आणखी बळ देणार आहोत



