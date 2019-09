मुंबई - अर्थव्यवस्थेची पाळेमुळे मजबूत आहेत. विकासाला चालना देण्यासाठी सरकार आवश्‍यक पावले उचलत असल्याची ग्वाही निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी मंगळवारी (ता.17) दिली. मुंबईत मॉर्निंगस्टार गुंतवणूक परिषदेत ते बोलते होते. दोन दिवस चालणाऱ्या या गुंतवणूक परिषदेला देशभरातील वित्तीय सेवा क्षेत्रातील सल्लागार, गुंतवणूक तज्ज्ञांनी उपस्थिती लावली आहे. जागतिक पातळीवरील अडथळ्यांनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था लवकरच उच्च विकासदराच्या मार्गावर येईल, असे कांत यांनी सांगितले. सरकारचे अर्थव्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष आहे. हे सरकार सुधारणांसाठी कटिबद्ध असून देशात खासगी क्षेत्र सक्रीय आहे. पायाभूत सेवा सुविधांच्या विकासासाठी 100 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा सरकारचा उद्देश असल्याचे कांत यांनी सांगितले. महामार्ग आणि पायाभूत सेवा सुविधांसाठी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. अनेक क्षेत्र परकी गुंतवणुकीसाठी खुली करण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी हे पोषक असल्याचे कांत यांनी सांगितले. तत्पूर्वी पहिल्या सत्रात आर्ट ऑफ लिव्हींगचे श्री श्री रवीशंकर यांनी परिषदेला संबोधित केले. त्यांनी आनंदी जीवन आणि मन:शांतीविषयी माहिती दिली.

