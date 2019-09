'ही' कंपनी 48,000 कर्मचाऱ्यांना देणार प्रत्येकी 1 लाखाचा बोनस

हैदराबाद: तेलंगणा राज्य सरकारची सिंगरेनी कोलायरिज कंपनी लि. (एससीसीएल) ही कंपनी दसऱ्या निमित्त कर्मचाऱ्यांना दणदणीत बोनस देणार आहे. ही कंपनी कोळसा उत्खननाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. कंपनीच्या 48,000 कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी 1,00,899 रुपयांचा घसघशीत बोनस दिला जाहीर करण्यात आला आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांना राज्याच्या विधानसभेत याची घोषणा केली आहे. मागील वर्षी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या बोनसपेक्षा हा बोनस 40,530 रुपयांनी जास्त आहे. एससीसीएल ही तेलंगणा सरकार आणि केंद्र सरकारच्या मालकीची कंपनी असून कंपनीला 2018-19 या आर्थिक वर्षात कंपनीला 1,765 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. 2017-18 मध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 60,369 रुपये बोनस म्हणून देण्यात आले होते. 2018-19 या आर्थिक वर्षात कंपनीने विक्रमी 6.44 कोटी टन कोळशाचे उत्पादन केले आहे. 2013-14 मध्ये 418 कोटी रुपयांवर असलेला कंपनीचा नफा मागील आर्थिक वर्षात 1,765 कोटी रुपयांवर येऊन पोचला आहे.



