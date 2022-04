Share Market: अडीच महिन्यांनंतर गाठला उच्चांक; SENSEX 60000, NIFTY चा धमाका

Share Market Updates: शेअर बाजारात तेजीसं सत्र सुरूच आहे. आज सकाळी चांगल्या ओपनिंगनंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांकांत मोठी वाढ झाली आहे. तब्बल अडीच महिन्यांच्या काळानंतर सेन्सेक्सने पुन्हा एकदा 60000, तर निफ्टीने 18000 टप्पा ओलांडला आहे. आज सकाळी 10:30 पर्यंत सेन्सेक्सने 1400 पेक्षा जास्त अंकांच्या वाढीसह 60845 अंकांचा अडीच महिन्यांतील उच्चांक गाठला तर निफ्टीनेही 305.55 अंकांच्या वाढीसह 18114.65 चा अडीच महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला आहे. 18 जानेवारी 2022 नंतर आज सेन्सेक्स आणि निफ्टीने अनुक्रमे 60000 आणि 18000 चा टप्पा गाठला आहे. (The stock market is at a two-and-a-half month high; Sensex crosses 60,000 and Nifty crosses 18,000)

तत्पूर्वी आज सकाळी शेअर बाजारात आजच्या दिवसाची सुरुवातही तेजीने झाली. सेन्सेक्स 487.44 अंकांनी वधारून 59,764.13 वर सुरु झाला तर निफ्टी 138.65 अंकांच्या वाढीसह 17,809.10वर सुरु झाला. निफ्टी 50 मधील 25 शेअर्समध्ये दिवसाच्या सुरुवातील वाढ झाली, 23 शेअर्समध्ये घट झाली तर 2 शेअरच्या किंमतीत कोणताही बदल झाला नाही.