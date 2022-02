Multibagger stock: अनेक स्टॉक मार्केट गुंतवणूकदार 2022 साठी मल्टीबॅगर स्टॉक शोधत आहेत, तिथे काही स्मॉलकॅप स्टॉक्स आहेत ज्यांनी 2022 मध्ये त्यांच्या शेअरहोल्डर्सना आतापर्यंत मल्टीबॅगर परतावा दिला आहे. असाच एक स्टॉक म्हणजे शांती एज्युकेशनल इनिशिएटिव्ह लि. (Shanti Educational Initiatives Ltd) हा स्टॉक 2021 चा मल्टीबॅगर स्टॉक आहे. या शेअरने आता या वर्षी आपल्या गुंतवणूकदारांना 270 टक्के परतावा दिला आहे.

शांती एज्युकेशनल इनिशिएटिव्ह लि.च्या (Shanti Educational Initiatives Ltd) शेअरच्या किमतीचा इतिहास पाहता, गेल्या आठवड्यात 5 ट्रेडिंग सत्रांमध्ये स्टॉकने 5% च्या वरच्या सर्किटला गाठले आहे. गेल्या 1 महिन्यात, हा मल्टीबॅगर स्टॉक 127.35 रुपयांवरून 367.15 रुपयांपर्यंत वाढला आहे. या कालावधीत या त्याने आपल्या गुंतवणूकदारांना 190 टक्के परतावा दिला आहे. हा शेअर 31 डिसेंबर 2021 ला 95.20 रुपयांवर बंद झाला होता, तर सध्या ट्रेडिंगमध्ये हा स्टॉक 367.15 रुपयांच्या आसपास दिसत आहे. या काळात आतापर्यंत या शेअरने आपल्या गुंतवणूकदारांना 270 टक्के परतावा दिला आहे. (This year Shanti Educational Initiatives Ltd stock has given 270 per cent return so far)

हेही वाचा: सलग तिसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात तेजी, आजचे टॉप 10 शेअर्स कोणते?

जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने 1 महिन्यापूर्वी या मल्टीबॅगर स्टॉकमध्ये 1 लाख रुपये गुंतवले असते तर त्याला आज 2.90 लाख रुपये मिळाले असते. याउलट, या शेअरमध्ये 6 महिन्यांपूर्वी एखाद्याने 1 लाख रुपये गुंतवले असते, तर आज त्याला 3 लाख रुपये मिळाले असते. एखाद्या गुंतवणूकदाराने डिसेंबर 2021 मध्ये या स्टॉकमध्ये 1 लाख रुपये गुंतवले असते, तर त्याला आज 3.70 लाख रुपये मिळाले असते.

या स्मॉलकॅप मल्टीबॅगर एज्युकेशन स्टॉक शांती एज्युकेशनल इनिशिएटिव्ह लिमिटेडचे ​​मार्केट कॅप 591 कोटी आहे. BSE वर लिस्ट केलेला हा एज्युकेशनल स्टॉक त्याच्या लाइफटाइम उच्चांकाच्या जवळ व्यवहार करत आहे.

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.