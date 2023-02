Union Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून केंद्रीय अर्थसंकल्प सध्या संसदेत मांडला जात आहे. यामध्ये त्यांनी या बजेटच्या सात प्रायोरेटीज सांगितल्या आहेत. ज्या सरकारला सप्तर्षींप्रमाणं मार्गदर्शन करणार आहेत. (Union Budget 2023 What are the 7 priorities of budget which will guide govt like Saptarishi)

सीतारामान म्हणाल्या, या बजेच्या सात प्रायोरिटीज आहेत ज्या सप्तर्षींप्रमाणं या अमृत काळात सरकारला मार्गदर्शन करणार आहेत. यामध्ये सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोच, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, आपल्या क्षमतेत वाढ करणं, ग्रीन ग्रोथ वाढवणं, तरुणांची ताकद, आर्थिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देणं या बाबींचा यामध्ये समावेश आहे.

दरम्यान, मोदी सरकारचा हा या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प असल्यानं या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पाला सरकारनं अमृतकालचा अर्थसंकल्प असं संबोधलं आहे.