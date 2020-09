व्होडाफोन-आयडियाची नवी ओळख ग्राहकांच्या खिश्याला कात्री लावणारी

टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन (Vodafone) आणि आयडियाने (Idea) आज त्यांच्या रिब्रॅंडिंगची घोषणा केली आहे. ही कंपनी आता 'vi' म्हणून ओळखली जाईल. कंपनीचा मालकी हक्क ब्रिटनच्या व्होडाफोन आणि भारतातील आदित्य बिर्ला समूहाकडे (Aditya Birla Group) असणार आहे. या दोन कंपन्यांचं 2018 मध्ये विलीनीकरण झालं होतं. त्यानंतर 'व्होडाफोन आयडिया' ( Vodafone Idea) नावाची कंपनी अस्तित्वात आली होती. आता या कंपनीने आपलं नाव बदलून Vi केलं आहे. यातील V म्हणजे व्होडाफोन आणि आयडियासाठीचं i आहे. आज नवीन ब्रँडिंगची घोषणा करताना कंपनीने म्हटले आहे की या दोन ब्रँडचे विलीनीकरण (Merger) हे आतापर्यंतचे जगातील सर्वात मोठे टेलिकॉम एकत्रीकरण आहे. या नवीन ब्रॅंडच्या नावासह आता कंपनीने शुल्कवाढीचेही संकेत दिले आहेत.

'दोन वर्षांपूर्वी व्होडाफोन आणि आयडियाचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. तेव्हापासून आम्ही दोन कंपनीचे नेटवर्क, कर्मचारी आणि इतर प्रक्रियांच्या एकत्रिकरणावर काम करत होतो. आज मला Vi ब्रँडची ओळख करुन देऊन खूप आनंद होत आहे. ही आमच्यासाठी एक महत्त्वाची पायरी आहे. दोन्ही कंपनींच्या एकीकरणाची प्रक्रिया आता पूर्ण केली गेली आहे, अशी माहिती नवीन ब्रँड लॉन्च करताना कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींदर कोलिजन यांनी दिली.

