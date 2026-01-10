ABMSS Satara : कुलकर्णी-पाटलांच्या युतीचे संमेलन!

मराठा साम्राज्याची राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या सातारा या ऐतिहासिक शहरात ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. यंदाच्या या साहित्य संमेलनात नेहमी ठरल्याप्रमाणे विविध विषयांवर, चर्चा ग्रंथ दालने, सत्कार आणि खवय्येगिरी यावरही अनेक चर्चा आणि त्यावर कथाही रंगल्या..नव साहित्यिकांचे अनेक पुस्तके प्रकाशन आणि विशेष म्हणजे मागील काही संमेलनात बंद पडलेल्या गझल कट्याला यावेळी नव्याने सुरुवात करण्यात आल्याने तो गझल कट्टा खूप चांगला चर्चेत राहिला. सलग तीन दिवस गझल कट्ट्याचा मंडप गझलकार आणि चाहत्यांनी भरून वाहिलेला दिसला.विशेष म्हणजे तीनही दिवसात महिला कवयित्री विशेषत: शिक्षक,प्राध्यापक आदींनी विविध विषयांवर आपल्या गझल सादर करून आपला एक वेगळा ठसा या कट्ट्यावर उमटवल्याचे चित्र तीन दिवस दिसून आले. कवी कट्ट्यापेक्षा गझल कट्ट्यामधील असंख्य गझल अनोख्या पद्धतीने मांडल्या गेल्या ही या संमेलनाची एक मोठी जमेची बाजू ठरली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये..दुसरी बाब म्हणजे राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून त्रिभाषा धोरणाचा विषय आणि हिंदी भाषेच्या सक्ती विरोधात संमेलनाच्या उद्घाटन सत्रातच पडसाद उमटल्याने त्याची ती धग संमेलनाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत कायम टिकवून ठेवण्यात आयोजकांना यश आले. यामुळेच हिंदी भाषेच्या विरोधात आयोजकांनी ठराव आणून राज्यातील कोट्यवधी जनतेच्या मनातील खदखद मांडली ही या संमेलनाची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणता येईल.मराठी शाळांची दुरावस्था, मोडकळीस आलेली ग्रंथालय चळवळ, यावरही ठरावात चांगले प्रतिबिंब उमटले. विशेष म्हणजे लोकशाहीर व ज्येष्ठ साहित्यिक अण्णा भाऊ साठे यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्याची मागणी अध्यक्षांच्या आग्रहामुळे आली. त्यातून नव्याने बरेच मोठे त्यांना "बार्टी" लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर करून घेतला..संमेलनापूर्वी वादात सापडलेले संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांचे भाषण चांदीच्या ताटातील चवीप्रमाणे झाले. त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये या संमेलनात पाटील आणि कुलकर्णीची युतीची गरज व्यक्त केली, त्याप्रमाणे संमेलनाचा थाटमाट चांगला झाला. परंतु नियोजनाचे पुरते मातेरे झाले. स्वागतकक्षापासून ते एकाही मंडपात बाहेरून आलेल्या साहित्यिक, अभ्यासक, प्रेक्षकांना माहिती मिळत नव्हती.पहिले दोन दिवस तर कार्यक्रमासाठी आलेल्या लोकांची साधी दखलही आयोजकांना घ्यावीशी वाटली नाही. मागील तीन तपाहून अधिक काळ साहित्याच्या या वारीला एक वारी म्हणून आवर्जून उपस्थित राहणाऱ्या असंख्य साहित्यिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला. यामुळे या युतीने काही महत्त्वाच्या व्हीआयपीचा अपवाद वगळता सर्वांचीच गैरसोय केली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये..उद्घाटन सत्रामध्ये त्यांच्या भाषणातून काहीतरी विचारमूल्य आणि नवीन संकल्पना साहित्यिक प्रेक्षक घेऊन जातील अपेक्षा होती. परंतु बहुसंख्यांना त्यांचे भाषण निराशजनक वाटले. आपलाच कौतुकाचा पाढा त्यांनी भाषणाच्या अखेरपर्यंत वाचला. यामुळे त्यांचे भाषण मध्येच सोडून दिले. या संमेलनात पहिल्यांदाच महामंडळाचे अध्यक्ष, कार्यवाह यांचे भाषण साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांच्या भाषण पुस्तिकेत छापून आले.त्यांचा हा मोह संमेलनापूर्वी निघालेल्या ग्रंथ दिंडीतही प्रभावाने जाणवला. साहित्य संमेलनाच्या आजपर्यंतच्या परंपरेत ग्रंथदिंडी निघाल्यानंतर महामंडळाचे अध्यक्ष ग्रंथदिंडीत समोर चालत असतात असे संकेत पाळले जात होते. परंतु महामंडळाच्या अध्यक्षांनी ते संकेत यावेळी पाळले नाहीत. शेवटपर्यंत ते रथात बसलेले दिसून आले. पुण्यातील शंभराव्या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडणार असल्याने त्याची एक रिअर्सल म्हणून त्यांनी रथातून बसून ती रथयात्रा केली असावी..पहिल्या दिवसापासून चांदीच्या ताटातील जेवणाची चव अखेरच्या दिवसापर्यंत साहित्यिकांना मिळाली नाही. केवळ ताट बघूनच अनेकांना समाधान मानावे लागले. एरवी संमेलनाच्या निमित्ताने जेवणावळ्या आणि त्यावर होणाऱ्या चर्चा यावेळी फार होऊ शकल्या नाहीत.बहुतांश साहित्यिकांनी दबक्या आवाजात जेवण बेचव असण्यावर बोलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पुढच्या मानधनावर कायम लक्ष असलेल्या साहित्यिकांनी मात्र याची कुठेही तक्रार केली नाही. कदाचित त्यांच्या बोलण्यामुळे चांदीचे चाट चवदार बनले असते..साहित्य संमेलनात चांदीचे ताट आणि एकूणच संमेलन सुरळीत व्हावे म्हणून ज्या मराठी भाषा विभागाने कोट्यवधी रुपये आयोजनासाठी दिले त्यांच्या काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना चांदीचे ताट जवळून पाहायची इच्छा राहून गेली.त्यामुळे अनेकांनी संमेलनाच्या परिसराबाहेर जाऊन जेवण करणे पसंत केले. अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या शिस्तीचा पायंडा तोडून फोटोसेशनपासून ते अखेरच्या टप्प्यापर्यंत सगळीकडे ''चमकोगिरी '' करणारे अधिकारी मात्र सगळ्याच ठिकाणी 'लाभधारक' ठरल्याचे चित्र संमेलनात दिसून आले..उद्घाटन सत्रातील भाषणांनी संमेलनात पोहोचलेल्या अनेक जाणकारांची निराशा केली असली त्याची उणीव संमेलनातील अनेक परिसंवादातून भरून निघाली. विशेषतः "बदलत्या ग्रामीण वास्तवाचे चित्रण आजच्या मराठी साहित्यात का दिसत नाही", "अन्न हे पूर्णब्रह्म", पुस्तकावरील परिसंवाद , "आजच्या मराठी समाजाची विचारभ्रष्टता आणि वैचारिक साहित्याची निर्मिती","अभिजात दर्जा नंतरची मराठी: संधी आणि आव्हाने", "स्त्री चळवळीची पन्नास वर्ष: मागे वळून पाहताना", ज्येष्ट अभिनेते अमोल पालेकर यांच्या "ऐवज" पुस्तकावरील चर्चा आणि त्यात मांडलेले विविध मान्यवरांचे विचार हे या संमेलनाचे सर्वात मोठे संचित ठरले. ज्याप्रमाणे या विषयांना प्रेक्षकांनी वाचकांनी दाद दिली तशी दाद संमेलन अध्यक्षाच्या भाषणाला मिळायला हवी होती..या संमेलनात प्रामुख्याने अमोल पालेकर, विश्वकोश मंडळाचे माजी अध्यक्ष राजा दीक्षित, ''उचल्या'कार लक्ष्मण गायकवाड, शिक्षण तज्ञ हेरंब कुलकर्णी, माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस, डॉ. संभाजी पाटील, संदीप क्षोत्री, श्याम जोशी, डॉ. गीताली, डॉ. अंजली धमाळ आदींची भाषणे लक्षवेधी ठरली. कथा कादंबरी आणि एकूणच साहित्य विषयावरील चर्चांनी संमेलनामध्ये वाचक प्रेक्षकांना भरभरून विचार दिले.साताऱ्यात सुरुवातीपासूनच संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या विरोधामध्ये वातावरण निर्माण झाले होते. ते शांत करण्यासाठी पाटलांना खूप सारे पर्याय साताऱ्यात उपलब्ध होते परंतु त्या पर्यायाचा त्यांनी फार गांभीर्याने विचार केला नाही. ज्येष्ठ विचारवंत डॉ आ. ह. साळुंखे यांना मानणारा साताऱ्यात खूप मोठा वर्ग आहे. दुसरीकडे सातारा जिल्ह्यातील पद्मश्री व 'उपरा'कार लक्ष्मण माने यांचा गौरव करण्याची नामी संधी संमेलनाच्या आयोजकांना मिळाली होती परंतु ती त्यांनी गमावली..परंतु आयोजकांना मुंबईतील 'उचल्या'कार दिसले, परंतु आपल्या जिल्ह्यातील 'उपरा'कार कसे दिसले नाहीत असाही सवाल अनेकांनी उपस्थित केला. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या एकूणच योगदानांवर साधक-बाधक चर्चा झाली. ज्या वाईने मराठी साहित्याचे विश्व विश्वकोशातून जगभर पोचवले त्या विश्वकोशाच्या योगदानासाठी तर्कतीर्थांसोबतच मे. पुं. रेगे यांच्या योगदानाचा गौरव होणे अपेक्षित होते.सातारा जिल्हा मराठा साम्राज्याची राजधानी जशी आहे तसेच याच जिल्ह्याने सह्याद्रीच्या विविध रांगांमधून आणि डोंगरदर्यांमधून शब्द तांत्रिक नाथ , दंतसंप्रदाय, जैन महानुभाव आणि बौद्ध परंपरा विस्तारात गेल्या. याच जिल्ह्यात शैव आणि शाक्तपरंपरेची असंख्य मंदिरे आणि त्याची पुरावे जागोजागी दिसतात. तशीच परंपरेचा वारसा जपणारी मंदिरेही आपली ओळख जपून आहेत..सह्याद्रीच्या या डोंगरदर्यांनी शाक्तपरंपरेचा वारसा प्रभावीपणे जपला. महाराष्ट्रातील शाक्तपरंपरेचे केंद्र शिखर शिंगणापूर आणि त्यानंतर मांढरदेवी आदी असंख्य ठिकाणी प्राचीन ओळख होती. महानुभाव पंथाची दक्षिणकाशी म्हणून फलटण ओळखले जाते या पार्श्वभूमीवर एकूणच या सगळ्या भारतातील प्राचीन विविध विचारांच्या धर्म आणि पंथांच्या परंपरांचा एक प्रभाव अथवा त्यावर एक चर्चा या संमेलनात होणे अपेक्षित होते परंतु तसे काही घडले नाही.मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा घडल्या परंतु ज्या लीळाचरित्रामुळे हा दर्जा मिळण्यास मदत झाली त्या लीळाचरित्रकार म्हाइमभटाची, श्री चक्रधर स्वामी, श्रीगोविंद प्रभू, आद्य महिला कवयित्री महदंबा अनेकांची नावे एका लहानशा पिलरवर रंगवण्यात आली होती. महानुभावाच्या या दक्षिणकाशीमध्ये या पंथाचा आयोजकांना विसर पडला..साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाच्या विरोधातील राग साताऱ्यात एक सर्वसमावेशक ओळख असलेले आणि सर्वांशी अत्यंत चांगला संवाद ठेवणारे महामंडळाचे कार्याध्यक्ष यांच्यावर निघाला. समाजकंटकाने कुलकर्णी यांना काळे फासण्याचा प्रयत्न केला. यावर सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला असला तरी विरोधकांचे हे कृत्य समर्थनाचे नव्हते.एकूणच ९९ व्या साहित्य संमेलनातील परिसंवाद, चर्चा, गझलकट्टा, कवीकट्टा यांना जशी गर्दी आणि लोकांनी दाद दिली तशी अनेक परिसंवादांना दिली नाही. मोठ्या कार्यक्रमांत तर शाळा- महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी उपस्थितीतीची भर काढून टाकली. सातारकरांना या संमेलनानिमित्त पुस्तके खरेदी करण्यासाठी मोठी संधी मिळाली. त्या संधीचे सातारकरांनी सोनेही केले..आयोजकांनी चांगली जागा दिल्याने प्रकाशक आणि पुस्तकप्रेमींही खूश झाले. एकूणच संमलेनात अनेक उणिवा राहिल्या असल्या तरी साहित्यविषयक अनेक चर्चा, संवाद हे या संमेलनाची जमेची बाजू ठरली. मात्र आता शंभराव्या संमेलनाकडे जाताना किमान साताऱ्यात आयोजकांकडून झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही अशी अपेक्षा करू या !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.