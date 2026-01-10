Blog | ब्लॉग

ABMSS Satara : कुलकर्णी-पाटलांच्या युतीचे संमेलन!

मराठा साम्राज्याची राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या सातारा या ऐतिहासिक शहरात ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले.
akhil-bhartiy-marathi-sahitya-sammelan 2025 satara

akhil-bhartiy-marathi-sahitya-sammelan 2025 satara

sakal

संजीव भागवत
Updated on

मराठा साम्राज्याची राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या सातारा या ऐतिहासिक शहरात ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. यंदाच्या या साहित्य संमेलनात नेहमी ठरल्याप्रमाणे विविध विषयांवर, चर्चा ग्रंथ दालने, सत्कार आणि खवय्येगिरी यावरही अनेक चर्चा आणि त्यावर कथाही रंगल्या.

Loading content, please wait...
Satara
Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan

Related Stories

No stories found.