अमरावती लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या निमित्याने..

अजर खान, नांदुरा बु. (अमरावती)डोळे बंद करून कोणावरही विश्वास ठेवण्याची किंमत किती मोठी असू शकते, याचा प्रत्यय परतवाडा येथील प्रकरणाने पुन्हा एकदा दिला आहे. या घटनेत अनेक अल्पवयीन मुलींचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्याने संपूर्ण परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. केवळ एक गुन्हा म्हणून न पाहता, हा समाजातील वाढत्या असंवेदनशीलतेचा आणि जागरूकतेच्या अभाव म्हणून बघणं अत्यंत गरजेचं आहे. .या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अयान अहमद याने मैत्री आणि प्रेमाच्या नावाखाली मुलींना जाळ्यात ओढत त्यांचा गैरफायदा घेतल्याचे समोर आले आहे. हे केवळ वैयक्तिक पातळीवरील चूक नाही, तर सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांच्या ऱ्हासाचे द्योतक आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर तातडीने आणि कठोर कारवाई होऊन, प्रकरणे फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवून दोषींना शिक्षा होणे अत्यावश्यक आहे..अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पालकांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. आपल्या मुलं-मुलींच्या दैनंदिन हालचाली, त्यांचे मित्रपरिवार, त्यांचे वर्तन आणि डिजिटल वापर याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मुलांना स्वातंत्र्य देताना त्याचबरोबर योग्य मार्गदर्शन, संस्कार आणि सुरक्षिततेची जाणीव करून देणे ही काळाची गरज आहे..समाज म्हणूनही आपण अधिक सजग राहणे आवश्यक आहे. "आपल्याला काय करायचे आहे?" या उदासीन वृत्तीमुळे अनेकदा छोट्या घटनांकडे दुर्लक्ष होते आणि त्यातून मोठे गुन्हे घडतात. नाशिकमधील टीसीएस प्रकरण असो किंवा आताचे परतवाडा प्रकरण, ही सर्व उदाहरणे आपल्याला सतर्क राहण्याचा इशारा देतात. सामूहिक जबाबदारी स्वीकारल्याशिवाय अशा घटनांना आळा बसणार नाही..या प्रकरणात पोलिसांनी तत्परता दाखवत स्वतःहून गुन्हा नोंदवून घेतला आणि अल्पावधीत आरोपीला अटक केली, ही बाब कौतुकास्पद आहे. अनेक पीडित मुली भीतीपोटी पुढे येत नसताना पोलिसांनी पुढाकार घेणे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी ओळखणे आवश्यक आहे. विशेषतः तरुणींनी अधिक सजग राहणे, कोणावरही डोळे लावून विश्वास न ठेवणे आणि अडचणीच्या प्रसंगी तातडीने मदत मागणे गरजेचे आहे. पीडितांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे आणि न्यायासाठी आवाज उठवणे, हीच खरी समाजाची ताकद आहे.