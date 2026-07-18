चोरांच्या उलट्या बोंबा

विजय नाईकअयोध्येच्या राम मंदिरातून भक्तांनी दिलेल्या कोट्यावधी रूपयांच्या देणग्या, श्रद्धेने वाहिलेले अलंकार, चांदीच्या विटा, मूर्तीवरील दागिने, मोती आणि असंख्य वस्तू चोरी होऊन महिनाही लोटलेला नाही. तथापि, त्याबाबत मंदिर निर्माण करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा चकार शब्द काढण्यास तयार नाहीत. ज्यांनी मंदिर बांधले, रामचंद्राच्या नावाचा व्यापार करून मते मिळविली त्यांना या घटनेची लाज नसावी, ही अत्यंत उद्धट वागणूक होय. .२२ जानेवारी २०२४ रोजी मंदिराचे उद्घाटन झाले, त्यावेळी हिंदू धर्माचे रक्षण व प्रसार करणाऱ्या चारही पीठातील शंकराचार्य यांना दूर ठेवण्यात आले. राष्ट्रपतींना आमंत्रण देण्यात आले नाही. त्यावेळी ज्यांनी प्रमुख भाषणे केली, ते मंदिराच्या प्रतिष्ठानाचे प्रमुख चंपत राय व त्यांचे सहकारी विश्वस्त अनिल मिश्रा व कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी महाराज यांना तत्काळ अटक व्हावायास होती होती..जून २०२६ च्या मध्यास मंदिरातील लूट प्रकाशात आली. याचा अर्थ मंदिर बांधून झाल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षात मंदिराचे रक्षण करणाऱ्यांनीच चोरी करण्यास सुरूवात केली. त्या वेळेपासून ते ती प्रकाशात येईपर्यंत मंदिराचे विश्वस्थ झोपले होते, किंवा चोरीची माहिती असूनही चोरीकडे कानाडोळा करीत होते. अखेर, सरकारी भ्रष्टाचारात जसे कनिष्ट कर्मचाऱ्यांना वा अधिकाऱ्यांना पकडले जाते, बळाचा बक्रा केले जाते, तसे आठ कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली. त्या संदर्भात उत्तर प्रदेश सरकारने नियुक्त केलेल्या खास चौकशी गटाचा अहवाल प्रकाशित करण्याची मागणी होऊनही तो जाहीर करण्यात आलेला नाही. यावरून, केंद्र व राज्य सरकारला अनेक तथ्यं प्रकाशात येऊ द्यायची नाहीत, हे स्पष्ट होते..Pune: खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढवला; दौंड, इंदापूर तालुक्यातील गावांना पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी निर्णय.चोरी केलेले लाखो रूपये मंदिराच्या स्वच्छतागृहात लपून ठेवण्यात आल्याचे चौकशी गटाला आढळले. जेव्हा जेव्हा कर्मचारी डल्ला मारीत होते, त्यावेळी तेथील अनेक सीसीटीव्ही बंद ठेवण्यात आले. पेसै मोजण्याचा हिशेब नाही, की त्याबाबत रीतसर पावत्या दिल्या नाही. मंदिराचे विश्वस्त त्याबाबत आता स्टेट बँकेला दोष देत आहेत. चंपत राय व अनिल शर्मा यांच्या राजीनाम्याने लूट निर्विवाद सिद्ध झाली आहे. शिवाय, विरोधकांवर उठसूठ आयकर विभाग व इडी, सीबीआयची चौकशी लादणाऱ्या मोदी सरकारने मंदिरातील चोरी बाबात या विभागांना आजवर कोणताही आदेश दिलेला नाही, की चोरी करणाऱ्यांच्या घरावरून मुख्यमंत्री आदित्य नाथ यांनी बुलडोझर फिरविलेला नाही. यावरून सरकारचा पक्षपातीपणा सिद्ध होतो. मंदिरात दिवसाढवळ्या तसेच अहोरात्र होणाऱ्या चोरीबाबत भाजप, रास्व संघ व सरकार धार्जिण्या वाहिन्या अजूनही सरकारची तळी उचलून धरीत आहेत, याला भ्रष्टाचाराचे कोंबडे झाकून ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणायचे नाही, तर काय? चोरांच्या उलट्या बोंबा अशाच असतात..मंदिराच्या उद्घाटनाला मोदी यांनी प्रभु रामचंद्रापेक्षाही आपण मोठे आहोत, असे दाखवित, बाल रामाचा हात घेऊन त्यांना नेत असल्याचा फोटो दाखविला, त्या देवाची क्षमा मागण्याचे तर सोडाच, पण मंदिरावरील दरोड्याचा मुद्दा उचलून धरणाऱ्यांवरच भाजपने टीकास्त्र सुरू केले. ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ या स्वतःच्या वचनाचा पंतप्रधानांना पूर्ण विसर पडला आहे..‘देशाबाहेर गेलेला काळा पैसा परत आणीन व प्रत्येकाला पंधरा लाख रूपये देईन,’ असे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. पण गेल्या बारा वर्षात त्यांना ते जमले नाही. तेव्हा गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘वो तो एक जुमला था’ असे बेरड विधान केले. त्यानंतर, जे अत्यंत भ्रष्ट होते अशांना आयकर विभाग व इडीचा धाक दाखवून विरोधकांची फाडाफोडी करीत भाजपमध्ये प्रवेश दिला व पक्षांतर बदल कायदा पायदळी तुडविला. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांना ते विरोधात असताना लाच घेतानाचे फोटो भाजपने व्हायरल केले. त्याबाबत त्यांच्याविरूद्ध मोदी यांनी निवडणूक सभांतून जोरदार प्रचार केला. त्याच अधिकारी यांना मोदी यांनी पश्चिम बंगालाच्या मुख्यंमत्रीपदी बसविले. याचाच अर्थ जे भ्रष्टाचारात बुडाले आहेत, त्यांना अधिक भ्रष्टाचार करण्याचे स्वातंत्र्य मोदी यांनी दिले..मंदिर बांधल्यानंतर देशातून भाविकांचा प्रचंड ओघ अयोध्येकडे सुरू झाला. उत्तर प्रदेश सरकारच्या आकडेवारीनुसार, आजवर तब्बल साडे पाच कोटी भक्तांनी मंदिराला भेट दिली. या प्रत्येकाने अयोध्येला जाण्यासाठी वाहन व राहाण्यासाठी खर्च केला. शिवाय, मंदिराच्या दान पात्रात नाणी अथवा नोटा टाकल्या. किमान एक रूपया दानपत्रात टाकला, असे मानले तरी आजवरची जमा रक्कम साडेपाच कोटी रू होती, हे स्पष्ट होते. या व्यतिरिक्त भाविकांनी वाहिलेले सोन्याचांदीचे अलंकार, चांदीच्या कित्येक किलोच्या विटा यांची किंमत कित्येक कोटी रू. होते. त्यामुळे कर्मचारी व विश्वस्तांना आयती तिजोरी मिळाली..Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर मोठा गोंधळ; उपोषणकर्ते सोनम वांगचूक यांना पोलिसांनी उचलून रुग्णालयात नेलं... आंदोलनकर्त्यांची धरपकड.अलिकडे प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, खास चौकशी गटाने अहवाल सादर करण्यास आणखी वेळ मागितला आहे. गटाला देणग्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत अनेक तृटी आढळल्या. ज्या ठिकाणी सीसीटीव्ही होते, त्यातून चोरीच्या संशयास्पद तब्बल ७० घटनांची नोंद झाली. तब्बल नगद पाच कोटी रू.ची चोरी झाली, खास गटाच्या चौकशीवर सर्वोच्च न्यायालयाची नजर असून, चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश गटाला देण्यात आले आहेत. ज्यांनी चोरी केली त्यांच्याकडून अडीच ते तीन कोटी रूपयांची वसुली झाल्याचे सांगण्यात येते..दरम्यान, मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाने प्रायःचित्त म्हणून १० दिवसांचा शुद्धिकरण विधी केला. त्याला प्रायःचित्तापेक्षा देखाव्याचं स्वरूप अधिक आहे. त्याने भक्तांचं समाधान होणार काय? सगळ्यात महत्वाचा आहे, तो या दरोड्यामुळे भाविकांच्या श्रद्धेला बसलेला प्रचंड धक्का. भाजप व रास्व संघाच्या कर्मचाऱ्यांनी चोरी करून श्रद्धेवर घाला घातला. त्याची ठेच ते कसे विसरणार? त्यांना भक्तांनी अद्दल घडविलीच पाहिजे..२१ जुलै रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष या घटनेवरून मोदी सरकारला कात्रीत पकडणार आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका सहा महिन्यावर (फेब्रुवारी २०२७) येऊन ठेपल्या आहेत, त्यात मंदिरातील चोरीच्या मुद्यावरून मुख्यमंत्री आदित्य नाथ यांची कसोटी लागणार आहे. या शिवाय, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याविरूद्ध सभागृह व देशापासून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मध्ये ठार झालेल्या आठ जवानाबाबत लपून ठेवलेल्या माहितीच्या संदर्भात येणाऱ्या अविश्वास ठरावावरून रणकंदन माजणार. प्रश्न आहे, तो सरकारच्या अपारदर्शक व बेजबाबदार वर्तनाचा. त्यामुळे, अधिवेशन नेमके किती दिवस चालणार व किती वेळा स्थगित होणार, हे सांगता येणार नाही. परंतु, सरकार व विरोधक यांच्यातील संवाद प्रक्रिया पूर्णपणे बंद झाल्याने लोकशाहीवर नित्याने होणारा प्रहार तसाच चालला राहील, याबाबत शंका उरलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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