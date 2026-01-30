प्रत्येक राजकीय नेत्यांबद्दल पत्रकारांच्या मनात एक विशिष्ट प्रतिमा

आम्हा पत्रकार लोकांमध्ये आम्ही अनेकदा भेटणाऱ्या प्रत्येक राजकीय नेत्यांबद्दल मनात एक विशिष्ट प्रतिमा असते. काही अपवाद वगळता अखेरपर्यंत या प्रतिमा कायम राहतात. उदाहरणार्थ, इंदिरा गांधी, बाळासाहेब ठाकरे, विलासराव देशमुख किंवा गोपीनाथ मुंडे..आज २८ जानेवारी रोजी एका अत्यंत दुर्दैवी अपघातात निधन झालेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे असे नेते होते. त्यांच्या काही वैशिष्ट्यपूर्ण गुणांमुळे आम्ही पत्रकार त्यांना विशेष मान देत होतो. त्यांचा एक ठळक गुण म्हणजे वेळेचे अगदी काटेकोरपणे पालन, याचा मी अनेकदा अनुभव घेतला आहे. .बहुतेक राजकारणी आणि नामवंत व्यक्ती कार्यक्रमांना उशिरा पोहोचण्यासाठीच कुप्रसिद्ध असतात. मात्र सरकारी अधिकारी, पक्षकार्यकर्ते आणि आयोजक अजित पवारांच्या “लवकर सुरुवात आणि ठरलेल्या वेळेला नेमके पोहोचणे” या धोरणामुळे कायम धास्तावलेले असत..अजित पवार सकाळी सात वाजताच विविध ठिकाणी अधिकृत भेटी देत असत. अनेकदा तपासणी किंवा उद्घाटनाच्या ठिकाणी ते संबंधित सरकारी अधिकारी किंवा आयोजकांपूर्वीच पोहोचत, आणि त्यामुळे तेथील सर्वांचीच धावपळ उडत असे.अजित पवार यांचे काका शरद पवार चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, तरीही त्यांना कधीच पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. असे म्हटले जाते की थोरल्या पवार साहेबांनी किमान एक तरी कार्यकाळ पूर्ण केला असता, तर महाराष्ट्राची परिस्थिती आज खूप वेगळी असती..त्याचप्रमाणे, अजित पवारांनाही प्रथम क्रमांकाचे - म्हणजेच मुख्यमंत्रीपद- कधीच लाभले नाही. १९९९ ते २०१४ या १५ वर्षांच्या दीर्घ काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय काँग्रेससोबत सत्तेत सहभाग होता.एका टप्प्यावर तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे काँग्रेसपेक्षा जास्त आमदारही होते; तरीही मुख्यमंत्रीपद अजित पवारांच्या वाट्याला आले नाही. ते स्वप्न आता कधीच पूर्ण होणार नाही. अजित पवार हे अत्यंत कार्यक्षम, मेहनती आणि तळागाळातील लोकांशी संपर्क असणारे राजकारणी म्हणून ओळखले जात. लोकानुनयी योजना राबवण्याचे त्यांनी कधीच समर्थन केले नाही— अगदी राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या त्यांच्या हातात असतानाही..त्यांच्या कपाळावरील त्या कायम स्वरूपाच्या आठ्या जणू त्यांच्या स्वभावाचे एक प्रतीकच होत्या. दीर्घकाळ राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या वीजबिलांची माफी देण्याला विरोध केला आणि राज्याच्या अर्थकारभारासाठी नेहमीच आर्थिक शिस्तीवर भर दिला.मात्र २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांत संभाव्य पराभव समोर दिसू लागल्यावर, भाजप-नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये अर्थमंत्री असताना, त्यांनी अनिच्छेने का होईना, 'लाडकी बहीण योजना'साठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली..या योजनेतंर्गत महाराष्ट्रातील लाखो महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले गेले. या निर्णयाचा साहजिकच मोठा फायदा झाला आणि लोकसभेच्या निवडणुकांत राज्यात खराब कामगिरी असूनही भाजप-नेतृत्वाखालील आघाडी राज्यात पुन्हा सत्तेत आली. शरद पवार आपल्या आयुष्यभरातच एक दंतकथा ठरले आहेत.आजही असे म्हटले जाते की, महाराष्ट्रात शरद पवारांइतका जनतेशी थेट संपर्क असलेला, तळागाळातील नेते व कार्यकर्ते ओळखणारा दुसरा कोणताही राजकारणी नाही. अनेक बाबतींत अजित पवारांनी आपल्या काकांचाच राजकीय वारसा पुढे नेला..शरद पवारांप्रमाणेच अजित पवारांनाही जनतेची नाडी, प्रश्न आणि आपल्याला भेटणाऱ्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी अचूक माहीत असे. मंत्रालयातील कामकाजाशी परिचित असलेले लोक आणि पत्रकार याची साक्ष देतील.भाजप-नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सहभागी झाल्यानंतरही अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने इतर अनेक नव्याने भाजपविचारांकडे वळलेल्या व्यक्तींप्रमाणे कडवे धर्मांध राजकारण केले नाही याची नोंद घ्यायलाच हवी..अजित पवारांनी कधीही आपल्या दीर्घकालीन धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला धक्का बसेल असे किंवा आपल्या अल्पसंख्याक समर्थकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होईल असे वक्तव्य केले नाही किंवा तशी वागणूक ठेवली नाही.मागील विधानसभा निवडणुकांत अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने ३० टक्के मुस्लिम उमेदवार देण्याची घोषणा केली आणि नंतर मुंबईसह विविध ठिकाणी अनेक मुस्लिम उमेदवार निवडूनसुद्धा आणले..अलीकडेच झालेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांतही अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीन जागा जिंकल्या. मुस्लिमांचे पाठीराखे असण्याचा दावा करणाऱ्या समाजवादी पक्षापेक्षा या जागा जास्त आहेत.राज्यात भाजप-नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असतानाही, अजित पवारांनी काका शरद पवारांच्या पक्षासोबत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकांत भाजपविरोधात थेट आणि कडवी झुंज दिली..पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा मोठा भाग एकेकाळी बारामती लोकसभा मतदारसंघात होता. गेल्या तीन दशकांत शरद पवारांनी या मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास केला. स्थानिक औद्योगिक उभारणीपासून ते हिंजवडी आयटी हबपर्यंत. अलीकडच्या काळात या परिसराच्या विकासाची धुरा अजित पवारांनी सांभाळली होती.पुणे महानगरपालिकेत सुरेश कलमाडी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या पराभवानंतर अजित पवारांनी या महापालिकेतील सूत्रे हाती घेतली आणि अलीकडच्या काळात भाजपमधील इच्छुकांचा रोष न जुमानता पुणे जिल्ह्याचे पुन्हा एकदा पालकमंत्रीही झाले..भाजपसाठी सुदैवाची बाब म्हणजे या दोन्ही शहरांत एकत्रित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांना महापालिकेच्या निवडणुकांत पराभवाला सामोरे जावे लागले. अन्यथा राज्यातील भाजप-नेतृत्वाखालील सरकारसाठी परिस्थिती अधिक अवघड झाली असती. आजच्या राजकीय परिस्थितीत फारच थोडे राजकारणी असे आहेत, ज्यांच्यासोबत मंचावर बसण्याचा किंवा त्यांच्याबरोबर फोटो काढण्याचा अभिमान वाटू शकेल.शरद पवार हे नक्कीच अशा दुर्मिळ नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यामुळेच गेल्या जुलैमध्ये शरद पवार यांनी `सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले यांचे शिक्षक मार्गारेट आणि जेम्स मिचेल' या माझ्या पुस्तकाचे प्रकाशन केले तेव्हा मला विशेष आनंद झाला होता. त्यानंतर लगेचच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत स्वातंत्र्यदिनानिमित्त 'शब्दसेवा' या नव्या मराठी मासिकाचे प्रकाशन करताना त्यांच्याबरोबर मी मंचावर बसण्याचा आणि बोलण्याचाही योग येणार होता..हा कार्यक्रम बारामतीतील डॉ. संजीव कोल्हटकर यांच्या कुटुंबीयांनी आयोजित केला होता, बारामतीच्या कोल्हटकर घराण्याचे पवार कुटुंबाशी खूप जवळचे तीन पिढ्यांचे संबंध आहेत. मात्र त्या दिवशी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त तिरंगा फडकवण्यासाठी अजित पवारांना पुण्याबाहेर बीड येथे जावे लागले आणि त्यांच्या उपस्थितीत मंचावर बसण्याची माझी संधी हुकली. आता हे शल्य कायमचे राहील.अजित पवार यांच्यानंतर पुढे काय? त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे काय? गेल्या काही दशकांत राज्याच्या राजकारणात मोठे अवकाश व्यापून असलेल्या या ज्येष्ठ नेत्याच्या अचानक आणि दुर्दैवी जाण्यानंतर हे प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित झाले आहेत. अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार नुकत्याच राज्यसभेवर निवडून आल्या असल्या तरी त्या राजकारणात तशा त्या नवख्या आहेत..मावळ लोकसभा मतदारसंघातून पराभूत झाल्यानंतर पार्थ पवार लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले नाहीत. पुढील काही दिवसांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि त्यांची खासदार कन्या सुप्रिया सुळे हे अजित पवारांचा वैयक्तिक व राजकीय वारसा जपण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील, यात शंका नाही.. 