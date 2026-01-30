Blog | ब्लॉग

प्रत्येक राजकीय नेत्यांबद्दल पत्रकारांच्या मनात एक विशिष्ट प्रतिमा

एका अत्यंत दुर्दैवी अपघातात निधन झालेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे असे नेते होते. त्यांच्या काही वैशिष्ट्यपूर्ण गुणांमुळे आम्ही पत्रकार त्यांना विशेष मान देत होतो.
आम्हा पत्रकार लोकांमध्ये आम्ही अनेकदा भेटणाऱ्या प्रत्येक राजकीय नेत्यांबद्दल मनात एक विशिष्ट प्रतिमा असते. काही अपवाद वगळता अखेरपर्यंत या प्रतिमा कायम राहतात. उदाहरणार्थ, इंदिरा गांधी, बाळासाहेब ठाकरे, विलासराव देशमुख किंवा गोपीनाथ मुंडे.

