Blog: बिलोक्सी – चक्रीवादळ कट्रीनाच्या शहरातून

विजय नाईकबिलोक्सी हे अमेरिकेच्या मिसिसिपी राज्यातील अति दक्षिण टोकाकडील शहर. मिसिसिपी हे राज्यही दक्षिणेत गल्फ ऑफ मेक्सिकोच्या किनाऱ्यावर वसलेले आहे.पण, महाकाय मिसिसिपी नदीचे दर्शन होते, ते लुइझियानातील न्यू ऑर्लियन्स शहरात.मिसिसिपीला जाण्यासाठी आम्ही गाडीने जॉर्जियातील एटलांटा शहरातून दुपारी चार वाजता निघालो. बिलोक्सी ला पोहोचलो तेव्हा रात्रीचा १ वाजला होता. तेथे जाताना अलाबामा, या राज्याची राजधानी माँटगोमेरी व ग्रीनव्हिल, मोबिल आदी शहरांना पार करावे लागते. .गेल्या वर्षीही मी गल्फ ऑफ मेक्सिकोला भेट दिली होती, ती फ्लॉरिडातील डेस्टीन या शहरात. येथे ‘गल्फ ऑफ मेक्सिको’ ला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘गल्फ ऑफ अमेरिका’ असे नाव नुकतेच दिले होते. त्यामुळे तेथील बाजारातून ट्रम्प यांची छायाचित्रे असलेल्या व ‘गल्फ ऑफ अमेरिका’ असे लिहिलेल्या असंख्य वस्तू विक्रीस ठेवल्या होत्या. तथापि, बिलोक्सी शहरातून भ्रमंती करताना तसा उल्लेख कुणी करीत नव्हते. तिथं सर्वत्र चर्चा होती ती या शहराला जमीनदोस्त करणाऱ्या हरिकेन (चक्रीवादळ) कट्रीनाची. या भागात येणाऱ्या चक्रीवादळाची माहिती देणारे एक भव्य संग्रहालय असून गल्फ ऑफ मेक्सिकोच्या किनाऱ्यावरील १८४८ मध्ये बांधलेले लाईट हाऊस हे सर्वात अयतिहासिक मानले जाते. तसंच, अमेरिकेत झालेल्या नागरी युद्धाच्या काळात अमेरिकन संघराज्याचे एकमेव राष्ट्राध्यक्ष जेफरसन डेव्हीज (१८६१ – १८६५) यांचं निवासस्थान व स्मारक या शहरात आहे. युद्धाचं नेतृत्व व सूत्रचालन त्यांनी बिलोक्सीतून केलं होतं..CM Vijay Thalapathy Jan Gan Man: विजय थलपतींचा धाडसी निर्णय, तब्बल २५ वर्षांचा नियम मोडला; तामिळ विधानसभेत पहिल्यांदाच राष्ट्रगीत गायले.बिलोक्सी प्रसिद्ध आहे, ते नेवाडा व एटलांटिक सिटी येथे जसे असंख्य कॅसिनो आहेत, तसेच येथे असलेल्या हारा, हार्ड रॉक, पॅलेस, गोल्डन नगेट, ट्रेझर बे, स्कार्लेट पर्ल आदी कॅसिनोंसाठी. मिसिसिपीची आणखी एक खासियत म्हणजे जगप्रसिद्ध ‘किंग ऑफ रॉक अँड रोल’ अशी मान्यता मिळालेल्या एल्व्हिस प्रेस्ले या महान संगीतकार व गायकाचे जन्मस्थान म्हणून. ८ जून १९३५ रोजी या राज्यातील तुपेलो या गावात त्याचा जन्म झाला. लेबॅननचा तत्ववेत्ता, राष्ट्रकवि, लेखक, चित्रकार खलील गिब्रान याने प्रेस्ले ला उद्देशून लिहिले होते, “इफ इन द ट्वायलाईट ऑफ मेमरी वि शुड मीट वन्स मोअर, वि शॅल स्पीक अगेन टुगेदर, अँड यू शॅल सिंग टू मी ए डीपर साँग. अँड इफ अवर हॅन्ड्स शुड मीट इन अनादर ड़्रीम, वि शॅल बिल्ड अनादर टॉवर इन द स्काय.” ज्या पुस्तकात हे लिहिलेले होते, ते प्रेस्लेच्या मृत्यूच्या वेळी त्याच्या जवळ होते..तब्बल २८० कि.मीच्या वेगाने २३ ते ३१ ऑगस्ट २००५ दरम्यान आलेल्या चक्रीवादळ कट्रीनाने बिलोक्सीला जमीनदोस्त केले. गेल्या वीस वर्षात बिलोक्सीच्या नागरीक व महापालिकेने शहराला पुन्हा उभे केले. एटलांटिक महासागरात आलेल्या सर्वात भयंकर व हानिकारक वादळाने मिसिसिपी, फ्लॉरिडा, लुइझियाना, यांना तर झोडपलेच, पण क्यूबा, बहामाज्, पूर्व कॅनडा यांनाही सोडले नाही. हे वादळ ५ व्या श्रेणीचे अतिभयंकर होते. त्याने १४०० लोकांचा मृत्यू झाला. लाखो लोक बेघर झाले. न्यू ऑर्लियन्समध्य़े महापूर आला. लुइजियानामधील बॅटन रूज या शहराला बिलोक्सी प्रमाणे जोरदार तडाखा बसला. बिलोक्सीच्या मैलोन मैल पसरलेल्या किनाऱ्याच्या काही भागातून फिरताना समुद्राचे पाणी शहरात येऊ नये, यासाठी त्यात भराव घालून त्याचे सपाटीकरण करणारी अनेक माणसे व यंत्रे आम्हाला दिसली..कट्रीना हे चक्रीवादळ रिटा, विल्मा व कॅमिली या वादळांपेक्षाही खूप वेगवान होते. त्याच्या स्मृतिस्थळावर उसळणाऱ्या लाटेच्या चित्रासह त्यात मरण पावलेल्या बिलोक्सीतील नागरिकांची नावे कोरली आहेत. कोसळलेल्या वृक्षांची उरलेली खोडं व फांद्यातून निरनिराळ्या पक्षांचे वृक्षशिल्प येथे पाहावायास मिळते. त्यात २३ पक्षी व जलचरांची वृक्षशिल्पे असून, निरनिराळ्या प्रकारच्या घारी, हेरन, पेलिकन (बगळे) पॅरट (पोपट) औल (घुबड), डॉल्फिन, समुद्री घोडा, सेलफिश, ग्रीन मर्लिन आदींचा समावेश आहे. यातील बव्ह्शी शिल्पे डेटन स्कॉगिन्स यांची आहेत. ती तयार करण्यासाठी त्यांनी एकही डॉलर आकारला नाही. कट्रीना वादळाने १२५ अब्ज डॉलरच्या संपत्तीची हानि झाली..Blog: होर्मुझची कोंडी अशीच राहिली तर ........बिलोक्सीला चक्रीवादळांचा तीनशे वर्षांचा इतिहास आहे. लोकसंख्या फक्त ५० हजार. त्यात अमेरिकन व्यतिरिक्त आफ्रिकन, व्हिएतनामी, स्पॅनिश वंशियांचा भरणा अधिक आहे. इथं मिळालेल्या माहितीनुसार, २८० कि.मी. वेगाने आलेल्या चक्रीवादळामुळे उसळणाऱ्या लाटांची उंची नेहमीपेक्षा २५ फूट अधिक उंच होती. अशा वादळाच्या शक्तीची तुलना ४२० मेगाटन क्षमतेच्या हैड्रोजन बाँबशी करता येईल. एटलांटिक महासगरात येणाऱी चक्रीवादळे १ जून रोजी सुरू होतात, ती थेट ३० नोव्हेंबर पर्यंत चालू राहतात. १८९९ ते १९८६ या काळात एटलांटिक महासागरात २८९ वादळे आली. आणखी एका माहितीनुसार, १८७१ नंतर उत्तर एटलांटिक महासागरात १ हजारापेक्षा अधिक वादळे आली..त्यांना जागतिक आलटून पालटून हवामान संघटनेतर्फे नावं दिली जातात. कधी ती पुरूषांची तर कधी महिलांची असतात. तथापि, क्यू, यू, वाय व झेड ने सुरू होणारी अथवा त्यांचा समावेश असलेली अवघड अक्षरे वगळली जातात. या वादळांना ट्रॉपिकल स्टॉर्मस (उष्णकटिबंधीय प्रदेश) असे म्हटले जाते..बिलोक्सी शहर गल्फ ऑफ मेक्सिकोच्या किनाऱ्यावर असल्याने अर्थातच तेथे असंख्य प्रकारच्या खाद्यमाशांचे चविष्ट पदार्थ सर्वत्र मिळतात. १९ व्या शतकात बिलोक्सी ही सीफुड कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड ( मत्स्य पदार्थांची जागतिक राजधानी) समजली जात होती. येथील मारिटाईम अँड सीफुड इंडस्ट्री संग्रहालय पाहाण्यासारखे आहे. सागरी किनाऱ्याचा आनंद घ्यायचा असेल, आजही मैलो न मैल ठेवलेल्या लाकडी बाकांवर शांतपणे बसण्याची सोयही इथं आहे. गल्फ ऑफ मेक्सिकोचं पाणी काळसर गढूळ आहे. या उलट हवाईतील पॅसिफिक महासागराचं पाणी हिरवी छटा (एमरल्ड) असणाऱ्या निळ्या रंगाचं (नीलमणी) आहे. बिलोक्सीत रिमझिम पाऊस चालू असताना अनेक लोक मुलाबाळांसह समुद्रात पोहताना दिसले. किनाऱ्यावर पाच सात किलोमीटर लाकडी बोर्ड वॉक असल्याने त्यावरून जॉगिंग करणारे व चालणारे अनेक जण दिसले. बिलोक्सीचा इतिहास, कट्रीना चक्रीवादळ याचे चित्रपट दाखविणारे सभागृहही पर्यटकांना बिलोक्सीच्या माहिती केंद्रात पाहता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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