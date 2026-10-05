एक उपक्रम, अनेक विचार

कुणाल मांडेदरवर्षी माझा वाढदिवस मी थोडा वेगळ्या पद्धतीने साजरा करतो. ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना या निमित्ताने मी पुस्तके भेट देतो. गेली पाच वर्षे सलगपणे मी हे काम करतोय. पण आजच त्याबद्दल लिहावेसे वाटतेय, कारण गेली पाच वर्षे या उपक्रमाने मला खूप समाधान आणि कर्तव्यपूर्तीचा आनंद दिला आहे. तो या निमित्ताने सगळ्यांपर्यंत पोहोचावा, ही इच्छा आहे.या वर्षी 'आर्वी ' या श्रीगोंदा तालुक्यातील गावाच्या ग्रामपंचायतीची मी पुस्तक भेटीसाठी निवड केली होती. आर्वी गावातील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप शिर्के हे माझ्या मित्राचे, सचिन हिरनावळे यांचे परिचित आहेत. त्या दोघांनी या कार्यक्रमाचे नियोजन व्यवस्थित करून ठेवले होते. दिवस होता 15 ऑगस्ट, भारताचा स्वातंत्र्य दिन. .सकाळ प्रकाशनाची शेतीविषयक व इतर काही पुस्तके विकत घेऊन मी अगोदरच घरी आणली होती. ती पुस्तके व घरातल्या कपाटात ठेवलेली माझी वाचून झालेली पुस्तके असे शंभरपेक्षा जास्त पुस्तकांनी भरलेले दोन बॉक्स व एक पिशवी तयार ठेवली. पण मोटरसायकलवरून हे सगळे न्यायचे कसे, हा प्रश्न होता. पण प्रामाणिक प्रयत्नांना साथ मिळतेच, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. आदल्या दिवशी 14 ऑगस्टला संध्याकाळी माझी वर्गमैत्रीण स्नेहलता वाबळे हिचा पुण्याहून फोन आला. ती म्हणाली की, ती व तिच्या कंपनीतील एक मैत्रीण तनुजा इथापे या कार्यक्रमाला येण्यासाठी गाडी घेऊन निघाल्या आहेत. त्यामुळे उत्साह आणखी वाढला.15 ऑगस्टला पहाटे लवकर तयार होऊन पुस्तकांचे बॉक्स व पिशवी स्नेहलताच्या गाडीत ठेवली. माझी पत्नी प्रिया आणि मी माझ्या मोटरसायकलवरून आर्वीकडे निघालो. हायवे संपल्यानंतर रस्ता खूपच खराब आणि अरुंद होता..आर्वीला पोहोचल्यावर एकदमच मला मी सध्या वाचत असलेल्या अर्नेस्टो चे गव्हेरा लिखित "द मोटरसायकल डायरीज" या पुस्तकाची आठवण झाली. त्याची गाडी होती "पोडेरोसा"आणि माझी "प्लॅटिना." अचानकच जाणीव झाली की मी पण अर्नेस्टोप्रमाणे गेली पाच वर्षे जीवनात बदल घडवून आणणारा प्रवास करतोय. त्याला जसा सोबत करणारा मित्र होता "अल्बर्टो ग्रॅनाडो"त्याप्रमाणेच यावेळी मला साथ देणारी होती वर्गमैत्रीण स्नेहलता वाबळे.झेंडावंदन झाल्यानंतर आम्ही सर्व पुस्तके ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्द केली. या कार्यक्रमासाठी दौंडवरून माझा मित्र लखन जगताप देखील आला. तेवढ्यात तेथील शाळेच्या शिक्षकांनी मला विनंती केली की यातील काही पुस्तके शाळेकरिता मिळावीत. मी लगेच होकार दिला व सांगितले की माझा उद्देशच आहे की विद्यार्थ्यांनी पुस्तके वाचावीत..मला या उपक्रमाची कल्पना बडोदा संस्थांनाचे राजे महाराजा सयाजीराव गायकवाड व कोल्हापूर संस्थानाचे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्यामुळेच सुचली. महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी एका गाडीत पुस्तके ठेवून ती त्यांच्या संस्थानातील प्रत्येक गावी चार दिवस मुक्कामी थांबवून फिरते ग्रंथालय चालवले होते. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी देखील याच दरम्यान मुंबई येथील शेतीशी संबंधित संस्थेकडून पुस्तके विकत आणून त्यांच्या संस्थानातील शेतकऱ्यांना वाचायला दिली होती. मी त्यांच्यापुढे काहीच नाही. तरी माझा खारीचा वाटा मला केवढा आनंद देतो आहे!1200 ते 1250 लोकसंख्येच्या भीमा नदीकाठी वसलेल्या या दुर्गम भागातील वसलेल्या गावकऱ्यांना व शाळेतील शिक्षकांना या उपक्रमामुळे खूपच आनंद झाला. गावचे पोलीस पाटील, माजी सरपंच, शाळेचे शिक्षक हे माझ्याकडे येऊन धन्यवाद देताना सांगत होते की आम्हाला अशा मदतीची खूपच आवश्यकता आहे. कारण आमचे गाव खूपच दुर्लक्षित आहे..देशातील दुर्गम भागातील खेड्यांतील माणसांच्या समस्या आणि त्यांचे प्रश्न यामुळे मला अनुभवता आले. पुन्हा एकदा अर्नेस्टो आठवला. त्याला देखील असेच अनुभव आले आणि तो पूर्णतः बदलला. पाच वर्षांपूर्वी पुण्याहून गावी परत आलो तेव्हा माझा पुस्तक भेटीचा प्रवास चालू झाला. भारताच्या अमृतमहोत्सव वर्षी स्वातंत्र्यदिनी मढेवडगाव या माझ्या गावाच्या ग्रामपंचायतीला शेतीविषयक पुस्तके देऊन मी या उपक्रमाची सुरुवात केली. त्यानंतर पुढील तीन वर्षे अनुक्रमे आढळगाव, टाकळी लोणार, आणि घोगरगाव या गावांतील ग्रामपंचायतींना पुस्तके भेट दिली. या कामी माझी आई, अण्णा आणि बंधू अनिकेत तसेच माझे मित्र राहुल साळवे, अमोल गव्हाणे,गोरख शिंदे,दादा उंडे यांनी मला खूप मदत केली. टाकळी लोणार व घोगरगाव या गावांना पोहोचताना करावा लागलेला प्रवास हा अर्नेस्टोच्या प्रवासासारखा रोमांचकारी होता.मागील वर्षी असाच एक प्रवास बीड जिल्ह्यातील बाळेवाडी या दुर्गम भागातील गावी करण्याचा प्रसंग आला होता. अतिवृष्टीमुळे या गावाचे खुप नुकसान झाले होते. अगदी जमिनीची माती देखील वाहून गेली होती. कृषी विभागातील माझा मित्र संदीप चाकणे, त्याच्या सहकारी मंदा खराडे, श्री. उमेश सोनवणे (समाजकल्याण उपायुक्त, बीड) आणि मी त्या गावी जाऊन अतिवृष्टीने बाधित गावकऱ्यांना घरगुती उपयुक्त शिधासामग्रीचे वितरण केले. यात आमच्या अनेक मित्रांनी सहभाग घेतला, पण ते प्रत्यक्ष येऊ शकत नव्हते. तेथील गावकऱ्यांची भेट घेताना गहिवरून आले..अर्नेस्टो सांगतो "प्रवास माणसाला बदलवतो." त्याप्रमाणे मलाही माझ्यातील बदल प्रकर्षाने जाणवत आहेत. या गावांतील गावकऱ्यांकडून मिळालेले प्रेम, आपुलकी खूप काही देऊन गेली. देशासाठी काही करण्याची प्रेरणा आणि जबाबदारी वाढली. अर्नेस्टोने त्याच्या भाषणात म्हटले आहे, *"सगळ्या क्रांतिकारी कार्यासाठी जी मूलभूत गरज असते, ती म्हणजे व्यक्ती. *क्रांती ही एकामुळे होत नाही तर ती सामूहिक इच्छाशक्तीचा, सामूहिक पुढाकाराचा परिणाम असते.* पण त्यातला विरोधाभास म्हणजे, क्रांती माणसाच्या वैयक्तिक क्षमतेला मुक्त करणारी असते.क्रांती माणसाच्या त्या क्षमतेला दिशा देण्याचे काम करते."मी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना पहिल्या वर्षी एक भाषण केले होते, "India emerging as world superpower " हे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी देशाच्या तळागाळात समृद्धी व विकास पोहोचला पाहिजे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलरपेक्षा मोठी आहे आणि भारताची 5 ट्रिलियन डॉलरपेक्षाही कमी. भारताची लोकसंख्या 150 कोटींच्या जवळपास. यावरून जाणवते की आपल्याला किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे. यासाठीच डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम म्हणाले होते -“आपण आपल्या देशाला काय देऊ शकतो, याचा विचार करा; देश आपल्याला काय देईल, एवढाच विचार करू नका.”- कुणाल मांडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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