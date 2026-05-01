Buddha Purnima: बुद्धांचा कालामसुत्त: स्वानुभवावर आधारित विवेकाचा उपदेश; सोशल मीडियाच्या युगात कालामसुत्ताचा तरुणांसाठी मार्गदर्शन

बुद्धांचा विवेक स्वातंत्र्याचा विचार मार्गदर्शकज्येष्ठ विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी गोतम बुद्धांच्या 'कालामसुत्त' या विचारांची ओळख करून देताना त्यांच्या विवेक स्वातंत्र्याचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. त्यांची बुद्धपौर्णिमेनिमित्त घेतलेली मुलाखत बुद्धांनी दिलेला कालामसुत्ताची पार्श्वभूमी आणि त्याचा संदेश काय?डॉ. साळुंखे : कालामसुत्त हा बुद्धांचा एक कालातीत उपदेश आहे. तो सार्वकालिक आणि सार्वत्रिक आहे. त्याची थोडी पार्श्वभूमी सांगतो. प्राचीन काळी कालाम या नावाचे काही लोक होते. ते कोसल प्रदेशातील एका बाजारपेठेच्या गावात राहात होते. बुद्ध एकदा आपल्या भिखू संघासोबत चारिका करीत त्या गावात पोहोचले. बुद्ध आपल्या गावात आले आहेत, हे समजल्यावर कालाम लोक त्यांच्याविषयीच्या आदरापोटी त्यांना भेटायला आले. .त्यांनी बुद्धांना आपली एक शंका विचारली. ते म्हणाले, ''आमच्याकडे वेगवेगळ्या संप्रदायाचे लोक येत असतात. ते इतर सर्वांना नावे ठेवतात. त्यांची निंदा करतात आणि आपलेच तेवढे खरे आहे, असे सांगतात. अशा स्थितीत सत्य काय नि असत्य काय, हे आम्ही कसे ठरवायचे?'' त्यावर बुद्ध त्यांना म्हणाले, ''तुम्ही शंका विचारात आहात हे योग्य आहे.'' मग काय स्वीकारायचे आणि काय नाकारायचे, याविषयीच्या दहा कसोट्या त्यांनी कालामांना सांगितल्या. ते त्यांना म्हणाले, ''ऐकीव माहितीवरून एखादी गोष्ट मिळाली, तेवढ्यावरून तुम्ही ती स्वीकारू नका.परंपरा आहे म्हणून, कोणीतरी असे सांगितले म्हणून, आपल्या पिटिकांतून आले आहे म्हणून एखाद्या गोष्टीविषयी अंदाज बांधता येतो म्हणून, एखादी गोष्ट बाहेरून सुंदर दिसते म्हणून किंवा एखादा श्रमण आपला गुरू आहे म्हणून तुम्ही ते स्वीकारू नका. जेव्हा तुम्हाला स्वतःला अनुभव येईल की ती गोष्ट हितकारक आहे. निर्दोष आहे आणि जाणकारांनी तिची स्तुती केली आहे. तेव्हा तुम्ही ती स्वीकारा. तात्पर्य बुद्धांनी या उपदेशातून दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीपेक्षा स्वानुभवाला महत्त्व द्यावे, हा संदेश दिला आहे..विज्ञाननिष्ठ विचारसरणीशी कालामसुत्ताचा कसा संबंध जोडता येईल?- विज्ञाननिष्ठा हाच बुद्धांच्या या उपदेशाचा गाभा आहे. विज्ञान तरी काय सांगते. कितीही मोठ्या माणसाने एखादी गोष्ट सांगितलेली असली तरी तेवढ्यावरून ती स्वीकारू नये. स्वतः प्रयोग केल्यावर स्वतःला येणाऱ्या अनुभवाचा निष्कर्षच मान्य करावा. बुद्धांनी नेमके तेच सांगितले आहे.तरुण पिढीसाठी कालामसुत्ताचा संदेश काय?- खरेतर कालामसूत्त हे तरुण पिढीसाठीच अधिक मार्गदर्शक आणि उपयुक्त आहे. तरुण पिढीने इतरांची मते जशीच्या तशी निमूटपणे स्वीकारू नयेत. तर ती आपल्या अनुभवाच्या कसोटीवर घासून योग्य वाटली तर स्वीकारावी. नाही तर नाकारावी. या उपदेशामुळे व्यक्तीचे मन तरुणपणीच अधिक परिपक्व आणि परिपूर्ण होऊ शकते..सोशल मीडियाच्या युगात कालामसुत्ताचा संदेश किती महत्त्वाचा ठरतो?- सोशल मीडिया हे विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या प्रचंड बदलानंतर मानवाच्या हातात आलेले एक दुधारी शस्त्र आहे. ते जितके हितकारक, लाभदायक आणि प्रगतीला पोषक ठरू शकते. तितकेच ते अहितकारक, घातक आणि अज्ञान व भ्रम पसरविणारेही ठरू शकते. सध्या सोशल मीडियामुळे माहितीचा एक स्फोट होत आहे. जगभरातून नानाप्रकारच्या गोष्टी आपल्यावर येऊन आदळत आहेत. प्रसंगी त्यामुळे आपली बुद्धी बधिर होऊ शकते.जर आपण आपल्याकडे आलेल्या माहितीच्या जंजाळातून योग्य त्या गोष्टी निवडून घेतल्या नाहीत, तर त्या आपल्याला अपायकारक देखील ठरू शकतात. अशावेळी बुद्धांनी आपल्या या उपदेशातून सांगितलेल्या दहा कसोट्या सोशल मीडियावरून येणाऱ्या प्रचंड माहितीची छाननी करण्यासाठी, तपासणी करण्यासाठी उपयोगी पडू शकतात. म्हणून सोशल मीडियाच्या काळात तर या सुत्ताचा उपदेश आपल्यादृष्टीने अत्यंत हितकारक आहे. तो कालबाह्य झालेला नाही, तर आजही पूर्वीइतकाच ताजा आणि हितकारक आहे..आजच्या प्रगत जगाला हे सुत्त काही देऊ शकते का? विविध देशांतील लोकांना ते उपयुक्त वाटू शकते का?- प्राचीन काळापासूनच जगभरातील कोट्यवधी लोकांवर बुद्धांच्या विचारांचा प्रभाव पडलेला आहे आणि त्या विचारांनी त्यांचे आयुष्य आरपार बदलून गेले आहे. वर्तमानकाळातही जगभराच्या विविध देशातील संशोधक बुद्धांच्या एकूण विचारांवर आणि खास करून कालामसुत्तावर संशोधन, चिंतन करीत आहेत. मी 'विवेक स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणारे बुद्धांचे कालामसुत्त' या पुस्तकात अशा काही विद्वानांची कालामसुत्ताविषयी मते उद्धृत करून त्यांचे संक्षिप्त विवेचन केले आहे.भारतातील विद्वान तर आहेतच; पण भारतापासून नेपाळ- सिंगापूरपर्यंत, श्रीलंकेपासून थायलंडपर्यंत, चीनपासून अमेरिका -कॅनडापर्यंत, नेदरलॅंडपासून स्पेनपर्यंत आणि जर्मनीपासून रशियापर्यंत विविध तज्ज्ञांची, संशोधकांची मते यामध्ये अंतर्भूत आहेत. यावरून कालामसुत्ताचा आजही जगभर किती व्यापक प्रभाव आहे, हे दिसून येते. ज्यांना कालामसुत्त जसे दिसले, जसे समजले, तसे त्यांनी आपापल्या पद्धतीने मांडलेले आहे. हे एकप्रकारे कालामसुत्ताचे विश्वरूपदर्शन आहे. आजही जगभराच्या लोकांना हे सुत्त काही बौद्धिक खाद्य देऊ शकते आणि ते त्यांच्या हितासाठी आहे, हे स्पष्ट होते.