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China Panda : चीनची पांडा शिष्टाई

कापसासाराखा मऊ व अंगाची वळकटी केल्यास एखाद्या चेंडू सारखा दिसणारा, बांबू व त्याची पानं खाणारा, अहिंसक व सतत हातात घ्यावसा वाटणारा प्राणी म्हणजे जायंट पांडा.
china panda

china panda

sakal

विजय नाईक
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नवी दिल्ली - कापसासाराखा मऊ व अंगाची वळकटी केल्यास एखाद्या चेंडू सारखा दिसणारा, बांबू व त्याची पानं खाणारा, अहिंसक व सतत हातात घ्यावसा वाटणारा प्राणी म्हणजे जायंट पांडा.

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