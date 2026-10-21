China Panda : चीनची पांडा शिष्टाई

नवी दिल्ली - कापसासाराखा मऊ व अंगाची वळकटी केल्यास एखाद्या चेंडू सारखा दिसणारा, बांबू व त्याची पानं खाणारा, अहिंसक व सतत हातात घ्यावसा वाटणारा प्राणी म्हणजे जायंट पांडा. .ब्लॅक अँड व्हाईट अथवा सोनेरी, असे दोन प्रकारचे पांडा असतात. पण, त्यापैकी सर्वांना हवाहवासा वाटणारा पांडा म्हणजे काळ्यापांढऱ्या रंगाचा होय. पांडा म्हटला की डोळ्यासमोर उभा राहातो तो चीन. याचं एक दांपत्य नर आणि मादी अलीकडे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांनी (१३ ते १५ मे २०२६ दरम्यान) चीनला दिलेल्या भेटीत भेट दिले. पांडांना भेट देऊन अन्य राष्ट्रांशी मैत्री साधणे, हे चीनच्या परराष्ट्र शिष्टाईचे खास वैशिष्ठ्य होय..डोनाल्ड ट्रम्प व मेलानिया यांनी शी जिनपिंग दांपत्याला तीन फूट उंचीचे बाल्ड इगल चे शिल्प भेट दिले. पांढऱा चेहरा व चॉकलेटी रंगाचे अंग अशी गरूडासारखी दिसणारी भव्य घार उत्तर अमेरिकेत आकाशात स्वैर संचार करीत असते. ती कोणताही निर्बंध नसलेल्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे.भेट दिलेल्या पांडा दम्पत्याची नावे आहेत पिंग पिंग (नर) व फू शुआंग (मादी). ती आता एटलांटा मधील प्राणीसंग्रहालयात रवाना करण्यात आली आहेत. या भेटी दरम्यान शी जिनपिंग यांनी अमेरिकेतील एक लाख विद्यार्थ्यांना येत्या पाच वर्षात चीनला शिक्षणासाठी पाठविण्याची विनंती केली..अमेरिकन अध्यक्षांनी परकीय अतिथी आल्यास त्याला किती रकमेपर्यंत भेट घ्यायची याबाबत घटनात्मक बंधन असून, ५२५ डॉलर्सपेक्षा ती अधिक रकमेची असेल, तर ती अमेरिकन सरकारची संपत्ती मानली जाते.पण, कतारच्या राजेशाही घराण्याने व संरक्षण मंत्रालयाने ट्रम्प यांच्या जुलै २०२५ मध्ये कतारच्या दौऱ्यात दिलेल्या बोईंग ७४७-८ या फ्लाईंग पॅलेस या विमानाचे काय होणार, हे अद्याप ठरलेले नाही. २०२६ मध्ये त्याला अधिक आलीशान बनविण्यात आले. ट्रम्प यांनी या दौऱ्यात सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स व कतारला भेटी दिल्या होत्या. विमानाची किमंत तब्बल ४०० दशलक्ष डॉलर्स आहे. घटनात्मक बंधनामुळे ट्रम्प यांना त्यांची अध्यक्षपदाची मुदत संपल्यानंतर स्वतःक़डे ठेवता येणार नाही. तथापि, त्या आधीच त्यांनी सांगून टाकले, की हे विमान अध्यक्षासाठी बांधण्यात येणाऱ्या वाचनालयाच्या परिसरात ठेवले जाईल. त्यावर अमेरिकेत उलटसुलट चर्चा असून, न्यायालय अखेर काय निर्णय देते, यावर बरेच काही अवलंबून राहील..दरम्यान, चीनची पांडा शिष्टाई जोरात चालू आहे. माझ्या ‘साऊथ ब्लॉक दिल्ली, शिष्टाईचे अंतरंग’ या पुस्तकात पांडा शिष्टाईबाबत मी तपशीलाने लिहिले आहे. या आधी चीन ने पिंग पॉंग शिष्टाईचा अवलंब केला होता. त्या माध्यमातूनच रिचर्ड निक्सन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना अमेरिका व चीनचे संबंध सुधारले. जगाच्या दृष्टीकोनातून ती फार मोठी अयतिहासिक घटना होती. पिंग पॉंग शिष्टाई म्हणजे, टेबल टेनिसच्या संघांचे परस्पर देशात सामने घडवून आणायचे. त्यापुढचे चीनचे पाऊल होते पांडा शिष्टाईचे. ते आजही तसेच आहे.चीनच्या टँग घराण्यापासून पांडा भेट देण्याची प्रथा आहे. या घराण्याची राणी वू झेटियान (६२५ ते ७०५) हिने दोन पांडा जपानच्या सम्राटाला पाठविले होते. चीनने तीच प्रथा आजवर पाळली आहे. परराष्ट्र व्यवहारात तिला पांडा शिष्टाईचं स्वरूप आलय. राजा शियान झॉंग झू जियानशेन यांना वेळोवेळी अनेक सिंह भेट मिळाले होते. समरकंदचा सुलतान अहमद याने १४८० मध्ये जेव्हा आणखी एका सिंहाची भेट दिली, तेव्हा शियानने ती स्वीकारण्यास चक्क नकार दिला. तो सुलतानाला म्हणाला, ‘या निरूपयोगी सिव्हांची माझ्याकडे इतकी संख्या वाढली आहे, की त्यात आणखी एकाची भर नको आहे.’.पांडा शिष्टाईचा वापर चीनने मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला, तो १९५० मध्ये. १९५८ ते १९८२ दरम्यान चीनने नऊ देशांना २३ पांडा भेट दिले. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान एडवर्ड हीथ यांनी १९७४ च्या चीन भेटीत इंग्लंडला पांडा पाठविण्याची विनंती केली. त्यानुसार, काही आठवड्यातच चिया चिया व चिंग चिंग हे पांडा लंडनच्या प्राणी संग्रहालयात दाखल झाले. ही शिष्टाई इतकी प्रभावी ठरली, की १९८४ मध्ये चीनने दहा वर्षासाठी अन्य राष्ट्रांना पांडा कर्जाऊ देण्यास सुरूवात केली. त्याचं शुल्क होत वर्षाकाठी एक लाख डॉलर्स.अट अशी की पांडांना पिल्लं झाली, की ती मात्र चीनची मालमत्ता मानली जाईल. परंतु, नंतर या संदर्भात झालेल्या एका खटल्यात असा निकाल देण्यात आला, की कर्जातील अर्धी रक्कम चीनने पांडांच्या नैसर्गिक जतनावर खर्च केली, तरच प्राणी संग्रहालयाला ते ठेवण्याची मान्यता मिळू शकेल. २००८ मध्ये चीनचे अध्यक्ष हू जिंताव यांनी जपानला दिलेल्या भेटी दरम्यान दोन पांडा कर्जाने देण्याची घोषणा केली. पांडा हे मैत्रीचं चिन्ह आहे, असे जिंताव म्हणाले. प्रत्यक्षात चीन व जपान दरम्यान आजही मतभेदांची दरी खूप मोठी आहे..पांडा शिष्टाईतील १९६४ सालातील एक गोची म्हणजे लंडनच्या प्राणी संग्रहालयातील पांडा मॉस्कोला पाठविल्यास ब्रिटन व सोव्हिएत युनियनचे संबंध बिघडतील अशी चिन्ता ब्रिटिश राजदूतांना पडली होती. २००६ मध्ये अमेरिकेचे उप परराष्ट्र मंत्री रॉबर्ट झेलिक यांनी सिचुआन प्रांताच्या दौऱ्यात पाच महिन्याच्या एका गोंडस पांडाला छातीशी धरून कुरवाळलं. या प्रसंगाला चीनी वृत्तपत्रे व प्रसार माध्यमांनी इतकी प्रसिद्धी दिली, की झोलिक हे अमेरिका-चीन मैत्रीचे खंदे समर्थक आहेत असं मानलं गेलं. तैवानचे माजी अध्यक्ष लियान छान यांनी २००५ मध्ये बीजिंगला दिलेल्या भेटीतही त्यांनाही दोन पांडा भेट मिळाले होते..अमेरिका – चीन व तैवान यांना चीनने दिलेल्या पांडा भेटीचा त्रिकोण पाहिला, की अमेरिकेला प्रिय असलेल्या तैवानकडे चीन आक्रमक दृष्टीने न पाहाता मैत्रीच्या दृष्टीने पाहाणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचा दावा चीन करीत आहे. तो डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन भेटीतही शी जिनपिंग यांनी सोडला नाही. त्यामुळे, खऱ्या अर्थाने पांडा शिष्टाई सफल होईल का, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं 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