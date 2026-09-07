न्यायव्यवस्थेचे चाकोरीबाहेरील सामाजिक उत्तरदायित्व

वो अपने घर के दरींचो से झांकता कम हैताल्लुकात तो अब भी है मगर राब्ता कम है।तुम उस ख़ामोश तबियत पर तंज मत करनावो सोचता है बहोत मगर बोलता कम है।और मैं अपने बच्चों के ख़ातिर जाँ दे देतामगर ग़रीब की जाँ का मुआवज़ा कम है।डॉ. नवाज देवबंदी यांच्या गझल मधील हे शेर एका सर्वसामान्य गरीब व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व, परिस्थिती, हतबलता व तितकीच कणखर मानसिकता देखील प्रकट करतात. आपल्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी एक गरीब माणूस किती खोल विचार करू शकतो याचं एक उपहासात्मक उदाहरण देताना डॉ. देवबंदी यांनी गरिबीचे विदारक चित्र तर उभे केलेच आहे, पण त्यातून गरिबीच्या वाट्याचा संघर्षही दाखविण्याचाही यशस्वी प्रयत्न केला आहे. शेरमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे असेच लाखो पालक आज देशात आपल्या पाल्यांसाठी जीवापाड मेहनत करीतच असतात, पण दुर्दैवाने त्यांना त्यांच्या श्रमाचा पुरेसा मोबदला मिळत नाही. .वेगाने वाढत जाणारी महागाई, महाग होत चाललेले शिक्षण अशा सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीतही अनेक पालक आपल्या पाल्यांना शिकविण्याची जिद्द बाळगून आहेत व त्यासाठी काहीही करण्याची त्यांची तयारी असते. अशीच एक माऊली, जी एक एकल माताही आहे, ती मागील काही दिवसांपासून प्रसिद्धीच्या झोतात आली आहे. बरं आपण जे काही करतोय, त्याने आपण प्रसिद्ध होऊ, आपल्याला ग्लॅमर, फेम मिळेल असं काही तिच्या मनात होतं का? तर तसंही काही नाही. तिला फक्त इतकंच ठाऊक होतं की मी जीव लावून धावले तर मला तीन हजारांचे बक्षीस मिळू शकते व त्यामुळे मी माझ्या मुलींच्या शिक्षणात थोडाफार हातभार लावू शकते. तिने ते मिळविण्याचा केवळ निश्चयच केला नाही तर ते मिळवून पण दाखवलं..तर ही गोष्ट आहे मूळच्या हिंगोली जिल्ह्यातील रमाबाई रणसिंग यांची. चरितार्थासाठी त्या बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे स्वयंपाकाचे काम करतात. अंबाजोगाई येथील भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खोलेश्वर शैक्षणिक संकुलाच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त शहरात ‘अमृत दौड’चे आयोजन करण्यात आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापासून ते संत भगवानबाबा चौकाच्या दिशेने झालेल्या या खुल्या धावण्याच्या स्पर्धेत शेकडो तरुण-तरुणींनी सहभाग घेतला होता. पोलीस भरतीची तयारी करणारे अनेक युवक-युवती या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. नियमित सराव, धावण्यासाठी आवश्यक पोशाख आणि पायात चांगले बूट अशा तयारीनिशी आलेल्या या तरुणांमध्ये रमाबाई मात्र अगदी सामान्य वेशात उभ्या होत्या..संसाराचा गाडा ओढण्यासाठी रोज कष्ट करणाऱ्या या माऊलीने आपल्या दोन मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी धावण्याच्या मैदानात उतरून विजय मिळवला. साधी साडी, पायात स्लीपर आणि धावण्याचे कोणतेही अधिकृत प्रशिक्षण नसताना देखील ४७ वर्षीय रमाबाई रणवीर यांनी तरुण धावपटूंना मागे टाकत अंबाजोगाई येथे आयोजित ‘अमृत दौड’मध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला. विशेष म्हणजे धावताना पायातील स्लीपर निसटू लागल्याने त्यांनी दोन्ही चप्पल हातात घेतल्या आणि पावसाने सर्द झालेल्या रस्त्यावर अनवाणी धावत अंतिम रेषा गाठली. त्यांच्या या जिद्दीचे दृश्य पाहून उपस्थितांच्या डोळ्यांत अक्षरशः अश्रू तरळले..हळूहळू या घटनेची प्रसिद्धी होऊ लागली व त्याची दखल प्रथम स्थानिक माध्यमे, मराठी मीडिया व नंतर राष्ट्रीय मीडिया व महाराष्ट्र सरकारने देखील घेतली. पण अजून एक अशी संस्था होती ज्यांनी दाखल घेऊन त्यांचा विशेष सन्मान केला, ती म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्था. ऐकून आश्चर्य वाटेल परंतु हो, गरीब नाडल्या गेलेल्या जनतेला न्याय देण्याचे काम करणाऱ्या न्यायपालिकेने हे दाखवून दिलं की न्याय हा केवळ न्यायालयातच मिळतो असे नाही तर न्याय देण्यासाठी न्यायपालिका न्यायालयाची चौकट सोडून देखील काम करीत असते..भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री. सूर्य कांत साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणाऱ्या राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने सदर महिलेला मदत करण्याचा हेतूने महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत बीड जिल्हा विधी प्राधिकरणाशी संपर्क साधला. त्यानंतर बीड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव श्री. वहाब सय्यद साहेब यांनीही मग क्षणाचाही विलंब न लावता पुढील तजवीज केली. रणसिंग ताईंशी संपर्क साधत त्यांना बीड मधील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथे बोलावून घेतलं. मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्री. दिनेश सुराणा साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली रणसिंग ताई व त्यांच्या दोन्ही मुलींना कपडे, बूट, चप्पल, शैक्षणिक साहित्य आदी भरीव स्वरूपाची मदत प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आली.यातून विधी सेवा प्राधिकरणाने न्यायालय केवळ न्यायदानाचे काम करीत नाही तर सामाजिक बांधिलकी देखील तितकीच जोपासत असल्याचे दाखवून दिले. दत्ता हलसगीकर यांच्या कवितेतील."ज्यांची बाग फुलून आली,त्यांनी दोन फुले द्यावीत..ज्यांचे सूर जुळून आले,त्यांनी दोन गाणी द्यावीत...सूर्यकुलाशी ज्यांचे नातेत्यांनी थोडा उजेड द्यावा..युगायुगांचा अंधार जेथे,पहाटेचा गाव न्यावा....!!"या ओळींप्रमाणे कृती करून प्राधिकरणाने जनतेच्या मनातील न्यायपालिकेवरील विश्वासाला अधिक दृढ करण्याचेच काम केले आहे."जलाने होंगे बेशुमार चिराग और भीअंधेरा बहोत है अभी कई मकानों में।ह्या तत्त्वावर खंबीरपणे मार्गक्रमण करण्यातच सर्वांचे हित आहे हेच खरं. - देशमुख ओ. के. (कनिष्ठ लिपिक, जिल्हा न्यायालय, बीड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.