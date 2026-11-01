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Cynthia Farrar: ज्यांनी सावित्रीबाईंना शिक्षिका घडवले, त्यांचीच समाधी दुर्लक्षित; १६४ वर्षांनंतर सिंथिया फरार यांना वाहणार आदरांजली

Cynthia Farrar Grave Found in Ahmednagar After 164 Years: स्त्रीशिक्षणाच्या इतिहासातील दुर्लक्षित नायिका; सिंथिया फरार यांना १६४ वर्षांनंतर मिळणार आदरांजली
Cynthia Farrar Grave Discovered in Ahmednagar After 164 Years Remembering the American Missionary Who Inspired Savitribai Phule

Cynthia Farrar Grave Discovered in Ahmednagar After 164 Years Remembering the American Missionary Who Inspired Savitribai Phule

esakal

कामिल पारखे
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नोव्हेंबरच्या दोन तारखेला जगभरातील ख्रिस्ती जगतात एक आगळेवेगळे महत्त्व आहे. या दिवशी श्रद्धावंत आपल्या कुटुंबियांच्या, निकटच्या नातेवाईकांच्या अन भावनिकदृष्टया जवळच्या असलेल्या लोकांच्या कबरींवर फुलेहार वाहून, मेणबत्त्या पेटवून त्यांच्यासाठी, त्यांच्या आत्म्यांना चिरशांती मिळावी म्हणून प्रार्थना करतात.

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Savitribai Phule
women empowerment