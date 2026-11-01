Cynthia Farrar: ज्यांनी सावित्रीबाईंना शिक्षिका घडवले, त्यांचीच समाधी दुर्लक्षित; १६४ वर्षांनंतर सिंथिया फरार यांना वाहणार आदरांजली

नोव्हेंबरच्या दोन तारखेला जगभरातील ख्रिस्ती जगतात एक आगळेवेगळे महत्त्व आहे. या दिवशी श्रद्धावंत आपल्या कुटुंबियांच्या, निकटच्या नातेवाईकांच्या अन भावनिकदृष्टया जवळच्या असलेल्या लोकांच्या कबरींवर फुलेहार वाहून, मेणबत्त्या पेटवून त्यांच्यासाठी, त्यांच्या आत्म्यांना चिरशांती मिळावी म्हणून प्रार्थना करतात. .Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.या दिवसाला सर्व आत्म्यांचा सण किंवा All Souls' Day असे म्हणतात. ख्रिस्ती कबरस्थानांना दोन नोव्हेंबर रोजी एक वेगळेच रुप मिळते. सामान्यतः दफनभूमीत शेकडो, काही ठिकाणी हजाराच्या आसपास थडगी असतात. त्यात सातत्याने भर पडत असते, बहुतेकदा तिथे काही कौटुंबिक कबरी किंवा Family Graves असतात, ज्यात एकाच कुटुंबातील अनेकांना कालपरत्वे चिरविसावा दिलेला असतो..या दोन नोव्हेंबरआधीच कबरस्थानांतील अनेक लोक आपल्या जवळच्या लोकांच्या कबरींची साफसफाई करतात. तिथला लोखंडी क्रूस कुणी भंगारासाठी पळवला गेला तरी तेथील कबरीचे नामफलक शाबूत राहिल याची काळजी घेतली जाते. कबरस्थानाच्या व्यवस्थापनातर्फेसुद्धा संपूर्ण कबरस्थानाची या वार्षिक सणाआधी साफसफाई केली जाते. दोन नोव्हेम्बरला चर्चमध्ये सकाळी सर्व मृतांच्या आत्म्यांसाठी मिस्साविधी किंवा उपासना करतात.बहुतांश भाविक लोक या प्रार्थनाविधीला हजेरी लावून आपल्या मृत कुटुंबियांशीचे आपले धार्मिक कर्तव्य उरकतात. काही लोक मात्र इतक्यावर न थांबता नंतर कबरस्थानांत भेट देऊन तिथेसुद्धा कुटुंबियांच्या थडग्यांवर वैयक्तिक प्रार्थना करतात. या दिवशी अगदी सकाळपासून दिवेलागणीपर्यंत कबरस्थानांत लोकांची नुसती रीघ लागलेली असते.संध्याकाळी मेणबत्त्यांच्या मिणमिणत्या प्रकाशात उजळलेल्या कबरींपाशी भावनावश झालेल्या लहान मुलांचा, वृद्ध मातापित्यांचा अथवा तरुण महिलांचा फोटो दुसऱ्या दिवसाच्या वृत्तपत्रांच्या अंकांसाठी छायाचित्रकार टिपत असतात. सर्व आत्म्यांच्या सणाच्या आदल्या दिवशी एक नोव्हेम्बरला सर्व संतांचा सण (All Saints' Day) असतो..कॅथोलिक चर्चमध्ये दररोज (रविवार वगळता, हा दिवस फक्त येशू ख्रिस्ताशी संबधित असलेल्या सणांसाठी राखीव असतो) कुणा ना कुणा संतांचा सण असतो. वर्षभर ज्या संतांची नावं केली गेली नाही अशा समस्त हजारो संतांचा एक नोव्हेंबरला एकत्रित सण साजरा केला जातो. या सणाच्या दिवशी मात्र चर्चमधील प्रार्थना वगळता काहीही कार्यक्रम नसतो. दोन नोव्हेंबरच्या सर्व आत्म्यांच्या सणानिमित्त श्रीरामपूर, गोव्यातील पणजीच्या सान्त इनेज येथे किंवा पुण्यातील कुठल्याही कबरस्थानांत जाऊन तिथल्या थडग्यांपाशी फुलेहार वाहणे, मेणबत्त्या पेटवणे असल्या कार्यक्रमांत मी एकदाही सामील झालेलो नाही. मात्र यावर्षी या नियमाला अपवाद म्हणून दोन नोव्हेम्बरला अशा कार्यक्रमात मी मनःपूर्वक सहभागी होणार आहे. महात्मा जोतिबा फुले यांची यावर्षी द्विजयंती शताब्दी साजरी होत आहे..जोतिबांना स्त्रीशिक्षण कार्याची प्रेरणा देणाऱ्या, सावित्रीबाई यांना भारतातील पहिल्या प्रशिक्षित शिक्षिका आणि स्कुल हेड मिस्ट्रेस बनवणाऱ्या अमेरिकन मिशनरी सिंथिया फरार यांची अहिल्यानगर येथील कबरस्थानात कबर नुकतीच शोधण्यात आली आहे.नगरच्या इतिहासप्रेमी मंडळाचे माजी नगरसेवक भैरवनाथ वाकळे, अभियंता अभिजित एकनाथ वाघ आणि आसिफ खान दुलेखान यांनी महत्प्रयासाने फरारबाईंच्या चिरशांतीची ही जागा शोधली आहे.त्याबद्दल समाज या त्रिकुटाचे सदैव ऋणी राहील.मुंबई आणि नंतर अहिल्यानगर येथे तब्बल तीन दशके (१८२९ ते १८६२ ) मुलींच्या शाळा आणि बोर्डिंगा चालवल्यानंतर अहिल्यानगर येथेच फरारबाईंनी अखेरचा श्वास घेतला. इथल्याच बुऱ्हाणनगर कबरस्थानात असंख्य शोकाकुल महिलांच्या हजेरीत त्यांना चिरविश्रांती देण्यात आली. याबाबत १ फेब्रुवारी १८६२च्या `ज्ञानोदया'त आणि अमेरिकन मिशनच्या १८६२च्या वार्षिक अहवालात नोंद आहे..त्यानंतर फरारबाईंच्या नावाने नगर शहरात एकोणिसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकापर्यंत तीन फरार गर्ल्स स्कुल्स चालू होत्या.फरारबाईच्या शाळेचे १९७० साली क्लारा ब्रुस गर्ल्स स्कुल असे नामकरण झाले आणि त्यानंतर या मिशनरीबाईंचे येथे काहीही नामोनिशाण राहिले नाही.जोतिबाचे चरित्रकार धनंजय किर आणि संशोधक हरी नरके यांनी मात्र फरारबाईंच्या योगदानाची आपल्या लिखाणात दखल घेतली आहे.`ज्ञानोदय' नियतकालिकात, अमेरिकन मिशनच्या अनेक वार्षिक अहवालांच्या पानोपानी फरारबाईंचे योगदान ठळकपणे दिसते.गेल्या शंभर-दीडशे वर्षांत कुणा संस्थेने वा व्यक्तीने मिस सिंथिया फरारबाईंच्या समाधीवर कधी फुलमाळा चढवल्या, त्यांच्या कबरीच्या चिरांपाशी पणत्या किंवा मेणबत्त्या पेटवून त्यांना आदरांजली वाहिली असेल असे मला वाटत नाही..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.बुऱ्हाणनगरचे कबरस्थान दरवर्षी सर्व आत्म्यांच्या सणाच्या दिनी दोन नोव्हेम्बरला लोकांच्या गर्दीने फुलून जात असतानाच प्रवेशद्वारापाशी बोरीच्या झाडाखाली असलेल्या फरारबाईंच्या थडग्याकडे सर्वांनी दुर्लक्षच केले.या महान महिलेच्या अस्तित्वाची आणि कार्याची अजाणतेपणे उपेक्षाच केली.ही कसर भरुन काढावी, महिला सबळीकरणाच्या या प्रणेत्या, शिक्षणतज्ज्ञ महिलेला आदरांजली वाहून त्यांच्याबद्दलचे ऋण व्यक्त करावे यासाठी फरारबाईंच्या समाधीला मी उद्या दुपारी भेट देणार आहे.तिथे फुलहार वाहून, मेणबत्त्या पेटवून त्यांना आदरांजली वाहणार आहे.आतापर्यंत दुर्लक्षित आणि उपेक्षित राहिलेल्या फरारबाईंना उशिरा का होईना सन्मानाचे स्थान देण्याची गरज आहे असे मला वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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