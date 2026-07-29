देता आकार गुरूने...हिंदू, बौद्ध आणि जैन परंपरेतील गुरुपौर्णिमेची आध्यात्मिक व ऐतिहासिक गाथा...

"देता आकार गुरूने ज्याची त्याला लाभे वाट घट पावती प्रतिष्ठा गुरु राहतो अज्ञानी"असे ग. दि. माडगूळकरांनी गुरूंचे वर्णन केले आहे.भारतीय संस्कृतीत गुरुला देवापेक्षाही श्रेष्ठ स्थान दिले गेले आहे. गुरु हा अज्ञानाचा अंधकार दूर करून ज्ञानाचा प्रकाश दाखविणारा मार्गदर्शक असतो. दरवर्षी आषाढ महिन्यातील पौर्णिमेला संपूर्ण भारतात गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाते.खर तर गुरुपौर्णिमा ही एक परंपरा आहे जी सर्वआध्यात्मिक व शैक्षणिक गुरुंना समर्पित आहे. या गुरूंना उत्क्रांत व प्रबुद्ध मानव आहेत असे मानले जाते. जे आपल्या कर्मयोगावरती आधारित आपले ज्ञान आपल्या शिष्यांना देतात. आता या 'गुरु' शब्दाचा नेमका अर्थ काय ? तर गुकार म्हणजे अज्ञानरुपी अंधकार व रुकार म्हणजे अंधकाराचा नाश करणारे ज्ञानरुपी तेज. म्हणजेच 'गुरु' या शब्दाचा अर्थ, अज्ञानरुपी अंधकार घालविणारा असा होतो. बऱ्याचदा गुरुचे स्थान सगळ्यात वरती किंवा ईश्वरापेक्षा श्रेष्ठ मानले जाण्याचे कारण असे की ईश्वर आणि भक्त हे वेगळे नाहीत. ते एकच आहेत.ईश्वर हा निर्गुण व निराकार असल्यामुळे देहभाव असलेल्या आपल्या भक्ताशी बोलता येत नाही किंवा संवाद साधता येत नाही. अशा वेळी तो आपल्या कार्यब्रह्माशी भक्ताची गाठ घालून देतो. या कार्य-ब्रह्मालाच 'गुरु' असे म्हणतात. गुरुच्या रुपाने ईश्वर आपल्या भक्ताशी बोलतो किंवा संवाद साधत असतो. ही गुरुकृपा दोन प्रकारांनी कार्य करते. एक म्हणजे संकल्प ! जो सूक्ष्मतम असतो. दुसरं म्हणजे अस्तित्व ! जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म असतो. संकल्पामध्ये असे घडते की, जेंव्हा गुरूंच्या मनामध्ये आपल्या शिष्याची उन्नति व्हावी असा विचार निर्माण होतो तेंव्हाच त्याची उन्नतीं व्हायला सुरुवात होते, यालाच 'गुरुकृपा' म्हणतात पण अस्तित्वामध्ये गुरुच्या मनामध्ये असा विचार आला किंवा नाही आला तरीही गुरुच्या अस्तित्वाने, त्याच्या सान्निध्याने शिष्याची उन्नती व्हायला सुरुवात होते. याचे तंतोतंत उदाहरण सांगायचे झाले तर आचार्य चाणक्य आणि चंद्रगुप्त मौर्य यांचे नाते सांगता येईल..गुरु आपल्या शिष्यांना सांगतात की, तुम्ही माझ्याकडे सुख मागू नका तर दुःख सहन करण्याची शक्ती मागा. कारण सुख हे प्रकृतीतील असल्याने ते अशाश्वत असते म्हणून ते गुरूकडे मागू नये पण असे असले तरी शाश्वत आनंद मिळवून देणे हेच गुरुचे खरे कर्तव्य आहे. त्यामुळे प्रारब्धामुळे दु:ख भोगावे लागणार असल्यास त्या दुःखदायक प्रसंगामुळे होणारे दुःख सहन करण्याची शक्ती मात्र गुरु निश्चितच देतात.ही गुरुपौर्णिमा भारत, नेपाळ आणि भूतानमध्ये साजरी केली जाते. खरे तर हिंदू धर्मामध्ये ही गुरुपौर्णिमा 'व्यासपौर्णिमा' म्हणून ओळखली जाते. त्याचे कारण हा दिवस म्हणजे महाभारताचे लेखक आणि वेद, संकलित करणारे ऋषी वेदव्यास यांचा जन्मदिवस आहे त्यांचा जन्मदिवस गुरुपौर्णिमेच्या रूपाने साजरा केला जातो.गुरुपौर्णिमा साजरी करण्याबाबत आणि त्याच्या इतिहासाबाबत अनेक मतप्रवाह देखील आहेत. हिंदू धर्मात तर या गुरुपौर्णिमेबाबत दोन कथा प्रचलित आहेत. एक म्हणजे महर्षी वेदव्यास यांची तर दुसरी कथा आहे ती आदियोगी शिवजींची कथा ! महर्षी वेदव्यास यांच्या कथेमध्ये हिंदू वेदांचे त्यांनी आपल्या ज्ञानाच्या आधारे चार भाग केले होते. त्या सोबतच त्यांनी महाभारत आणि अठरा पुराणांची रचना देखील केली होती त्यामुळे पृथ्वीवर धर्म व ज्ञान हे वाढले होते म्हणून त्यांचा जन्मदिन हा गुरुपौर्णिमा' अथवा 'व्यासपौर्णिमा' म्हणून साजरा केला जातो तर आदियोगी शिवजींच्या कथेमध्ये याच दिवशी भगवान शिव हे आदिगुरु बनले व त्यांनी सर्वात प्रथम आपल्या सात शिष्यांना योगसाधना व योगविद्या शिकवली आणि जवळजवळ ८४ वर्षाच्या कठोर तपश्चर्येनंतर या सात व्यक्ती पुढे सप्तर्षी म्हणून प्रचलित झाल्या..गुरु म्हणजे नक्की कोण? शिष्य कोणाला म्हणावे? जाणून घ्या गुरु-शिष्याच्या पवित्र नात्याचे आध्यात्मिक स्वरूप... .हिंदू धर्माप्रमाणेच गुरुपौर्णिमा हा दिवस बौद्ध धर्मीय लोकही साजरा करतात. हिंदू धर्माप्रमाणेच बौद्ध धर्मातही गुरुपौर्णिमेची कथा आहे. या दिवशी तथागत भगवान बुद्धांनी संबोधी प्राप्तीनंतर म्हणजेच ज्ञानप्राप्तीनंतर सारनाथ येथे पाच भिक्खूंना प्रथम धर्म उपदेश केला. कौंडिण्य, अश्वजित, भद्रिक, वप्पा, महानामा या बुद्धांच्या पहिल्या पाच शिष्यांना पंचवर्गीय भिक्षु म्हणून ओळखले जाते. या ऐतिहासिक घटनेला 'धम्मचक्कप्पवत्तन' म्हणतात. भगवान बुध्दांनी आपल्या शिष्यांना उपदेश दिला तो दिवस आषाढ पौर्णिमेचा होता त्यामुळे बौध्द धर्मीय लोक हा दिवस 'धम्मचक्र प्रवर्तन दिन' म्हणून साजरा करतात. या दिवसापासून बौद्ध भिक्षुंचा तीन महिन्याचा वर्षावास सुरू होतो. म्हणजेच भिक्खूंच्या तीन महिन्याच्या धम्म साधनेची सुरुवात होते. या काळात बौद्ध भिक्खू एकाच ठिकाणी राहून साधना व ध्यान करतात. तसेच या काळात उपासक भिक्खूंना दान देतात व धम्म उपदेश ऐकण्याचा लाभ घेतात. तथागत गौतम बुद्ध हेच जगातील सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक (गुरु) मानले जातात. त्यांच्या शिकवणीचे स्मरण करण्यासाठी आणि धम्माच्या मार्गावर चालण्याचा संकल्प करण्यासाठी हा दिवस महत्वाचा मानला जातो या ऐतिहासिक दिवशी बुद्धांनी दुःखातून बाहेर पडण्यासाठी ' मध्यम मार्ग' तसेच 'आर्य अष्टांगिक मार्ग' जगाला दिला. जगास प्रज्ञा, शील, करुणा यांचे शिक्षण दिले. त्यामुळे या दिवशी विहारात जाऊन त्याना वंदन केले जाते.जैन धर्मातही गुरुपौर्णिमेची अशीच एक कथा आहे. जैन धर्मातही या दिवसाला अनन्यसाधारण, पवित्र आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. जैन दर्शनानुसार हा दिवस केवळ एका व्यक्तीचे पूजन करण्याचा नसून, अहंकार त्यागून खऱ्या ज्ञानाचा अंगीकार करण्याचा आणि गुरु-शिष्य परंपरेचा उगम साजरा करण्याचा महान उत्सव आहे. या उत्सवाला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. जैन धर्माचे चौवीसावे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी यांना दीर्घ तपस्येनंतर वैशाख शुद्ध दशमीला केवलज्ञान प्राप्त झाले होते. केवलज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर भगवान महावीरांची दिव्य वाणी ऐकण्यासाठी आणि आत्मिक "कल्याण व करण्यासाठी सर्व देव, मनुष्य आणि प्राणी 'समवशरणात' (तीर्थकरांच्या दिव्य सभेत एकत्र आले होते. परंतु जैन शासनाच्या नियमानुसार, तीर्थकरांची ती 'दिव्य वाणी (उपदेश) सामान्य मानवी भाषेत रुपांतरित करून लोकांपर्यंत पोहोचवणारा कोणी अत्यंत बुध्दिमान आणि योग्य मुख्य शिष्य म्हणजेच 'गणधर' तिथे उपस्थित नव्हता. योग्य शिष्याअभावी तब्बल ६६ दिवस भगवान महावीरांची दिव्य वाणी प्रकट होऊ शकली नाही. संपूर्ण समवशरणात या दिव्य उपदेशाची सर्वजण आतुरतेने वाट पहात होते. शेवटी आषाढ पौर्णिमेच्या पवित्र दिवशी त्या काळातील महान आणि प्रकांड पंडित इंद्रभूती गौतम आपल्या ५०० शिष्यांसह भगवान महावीरांच्या समवशरणाजवळ आले. इंद्रभुती ब्राह्मण यांना आपल्या विद्वत्तेचा प्रचंड अहंकार होता. परंतु समवशरणाच्या प्रवेशद्वारावरील भव्य 'मानस्तंभ' पाहताच त्यांचा संपूर्ण अहंकार गळून पडला. भगवान महावीरांचे दर्शन घेताच त्यांना सत्याची अनुभूती आली. त्यांनी आपले सर्व संशय बाजूला सारून महावीरांचे शिष्यत्व पत्करले. जैन इतिहासात त्यांनाच 'गौतम गणधर' म्हणून ओळखले जाते. भगवान महावीरांकडून दीक्षा घेताच आषाढ पौर्णिमेच्या दिवशी भगवान महावीरांची पहिली दिव्य वाणी (उपदेश) सर्वत्र पसरली. भगवान महावीरांनी दिलेला अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य आणि अनेकांत वादाचा महान संदेश गौतम गणधरांनी आपल्या बुद्धीने ग्रहण केला आणि ग्रंथाच्या रुपात सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवला.जैन धर्मात आषाढ शुद्ध पौर्णिमेला 'ज्ञान पंचमी' तसेच 'गौतम गणधर दीक्षा दिवस' म्हणूनही खूप मोठे आध्यात्मिक महत्व आहे कारण गुरु आपल्या आयुष्यातील अज्ञान आणि मोहाचा अंधकार दूर सारून आत्मसाक्षात्काराचा प्रकाश दाखवितात..भगवान महावीर यांनी गांधार येथील इंद्रभूती गौतम याला आपला शिष्य बनविले होते. त्यामुळे त्यांना 'त्रिनोकगुहा' म्हणजेच 'पहिला गुरु' म्हणूनही ओळखले जाते आणि तेव्हापासूनच जैन लोक या दिवसाला त्रिनोक गुहा पौर्णिमा' असे संबोधतात. गौतम स्वामींना आपले शिष्य म्हणून स्वीकारल्यानंतर भगवान महावीरांनी स्वतः त्रिनोक गुहा (एक सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हा दर्जा प्राप्त केला. भगवान महावीरांनी इंद्रभूती गौतम यांना आपला पहिला शिष्य म्हणून स्वीकारले. तो ऐतिहासिक प्रसंग याच दिवशी साजरा केला जात असल्याने जैन परंपरेनुसार गुरुपौर्णिमेला 'त्रिनोक गुहा पौर्णिमा' असे पारंपारिक नाव आहे.जैन धर्म आणि त्यांच्या प्राकृत भाषेच्या संदर्भात विचार केल्यास 'त्रिनोक गुहा' या नावाचा सखोल अर्थ असा आहे की...१) त्रि- नोक (त्रिनोक) याचा अर्थ तीनही लोक (स्वर्ग, मृत्यु, पाताळ असा होतो)२) गुहा - याचा अर्थ हृदयरूपी गुहा' किंवा 'अंधकार दूर करणारी जागा' असा घेतला जातो.अर्थात ज्या गुरूंच्या ज्ञानामुळे तिन्ही लोकांचे ज्ञान आपल्या हृदयरूपी गुहेत प्रकाशमान होते किंवा अंधकार नष्ट होतो त्या खऱ्या गुरूंची ही पौर्णिमा आहे.जैन परंपरेनुसार गुरूंचा अर्थ केवळ ज्ञानाचा प्रसार करणारे नसून ते आत्म्याला मोक्षाकडे नेणारे आहेत. जैन आगमानुसार केवळ खालील पाच पदावर आरूढ असणाऱ्या पंचपरमेष्ठीनांच परम गुरु' मानले जाते. मोक्षप्राप्तीच्या मार्गावर मार्गदर्शन करणारे१) अरिहंत२) सिद्ध3) आचार्य४) उपाध्याय५) साधूहेच खरे गुरु' आहेतजैन दर्शनात देव, शास्त्र आणि गुरु या त्रिवेणीला सर्वोच्च स्थान आहे. मोक्षाचा मार्ग मिळविण्यासाठी या तिन्हींची उपासना ही आवश्यक मानली जाते. थोडक्यात सांगायचे तर जैन धर्मातील गुरुपौर्णिमा हा केवळ औपचारिक सण नसून तो कृतज्ञतेचा महाउत्सव आहे. हा दिवस आपल्याला आपल्या गुरुप्रती संपूर्ण समर्पण करण्याची व त्यांनी दाखविलेल्या अहिंसेच्या व आत्मिक कल्याणाच्या मार्गावर चालण्याची निरंतर प्रेरणा देतो. गुरूंच्या मार्गदर्शनाखालीच माणूस संसाराच्या अंधकारातून मुक्त होऊन मोक्षाचा प्रकाश मिळवू शकतो, हाच या दिवसाचा खरा संदेश आहे.सद्गुरूंच्या शिकवणीचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून जीवन जगणे व इतरांच्या कल्याणासाठी झटणे हीच खरी गुरुभक्ती होय. गुरुपौर्णिमा हा आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करून गुरूंच्या चरणी लीन होण्याचा दिवस आहे. आपणही या दिवशी आपल्या गुरूंच्या चरणी लीन होऊन त्यांचे कृपाशिर्वाद मिळवूया...- श्रीमती शैलजा अजित निटवे.Guru Purnima 2026 Wishes in Marathi: निस्वार्थपणे माणूस घडवणारा व्यक्ती म्हणजे गुरु...'गुरुपौर्णिमेनिमित्त तुमच्या गुरुजनांनना शेअर करा हे खास शुभेच्छा संदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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