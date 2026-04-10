कै दानिश सिद्दिकी, न्या. मदन लोकूर व वृत्तपत्र स्वातंत्र्य

नवी दिल्ली - `ब्रिटिशांच्या काळात वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर बरीच बंधने होती. त्या काळात ब्रिटिशांच्या धोरणांवर टीका केल्यामुळे बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला करण्यात आला होता. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्पष्ट मत होते, की वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हे वाणीस्वातत्र्यांच्या अंतर्भूत आहे. राज्यघटना तयार करताना विधिमंडळात झालेल्या चर्चेत त्यांनी ते मांडले व सर्वोच्च न्यायालयाने 1950 मध्ये ते स्वीकारले, असे विचार दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश व राष्ट्रसंघाच्या इंटरनॅशनल जस्टीस कौन्सिलचे विद्यमान अध्यक्ष मदन भिमराव लोकूर यांनी व्यक्त केले..छायाचित्रणा क्षेत्रात दोन वेळा पुलित्झर पारितोषिक मिळालेले कै दानिश सिद्दिकी यांच्या स्मृतिनिमित्त पत्रकारिता, छायाचित्रण, डिजिटल मिडिया आदींच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केलेल्या पत्रकारांना देण्यात आलेल्या समारंभात ते बोलत होते. दानिश सिद्दिकी प्रतिष्ठानातर्फे 5 एप्रिल रोजी येथील इंडिया इंटरनॅशनल सेन्टरमध्ये 2026 च्या पारितोषिकांचे वितरण झाले.या प्रसंगी प्रसिद्ध अर्थतज्ञ व रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या व्हिडिओद्वारे झालेल्या खास भाषणात त्यांनी `पोलिसांना हाताशी धरून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात आहे,’ असे मत व्यक्त केले..दानिश सिद्दिकी हे रॉयटर्स वृत्तसंस्थेमध्ये होते. 2018 मध्ये त्यांना रोहिंग्या निर्वासितांवर झालेल्या अत्याचारांचे चित्रण करण्याबाबत 2018 मध्ये त्यांना पहिला पुलित्झर पुरस्कार बहाल करण्यात आला. 2021 मध्ये अफगाणिस्तानातील युद्धाचे छायाचित्रण करीत असताना अफगाण सैन्य व तालिबान यांच्यात सुरू असलेल्या गोळीबारात वयाच्या अवघ्या 38 व्या वर्षी ते ठार झाले.2022 मध्ये त्यांना दुसरा पुलित्झर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, तो त्यांच्या युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानातील छायाचित्रणाबाबत. कोविद -19 च्या साथीतही त्यांनी उल्लेखनीय काम केले होते. 2020 मध्ये मुंबई प्रेस क्लबने त्यांना जर्नालिस्ट ऑफ द इयर हा किताब दिला..पत्रकार व वृत्तपत्र व्यवसायावर वेगाने येणाऱ्या बंधनांबाबत मुख्य भाषणात बोलताना न्या लोकूर यांनी `सकाळ’चा उल्लेख केला. ते म्हणाले, `न्यूजपेपर प्राईस अँड पेज कायद्याच्या अंतर्गत `सकाळ पेपर्स’वर अंकातील पाने व किंमत यांचा थेट संबंध लावण्याबाबत झालेल्या खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायलयाने `सकाळ’च्या बाजूने दिला. हा कायदा वृत्तपत्र स्वातंत्र्याविरोधी होता.`1975-77 च्या आणिबाणीत वृत्तपत्रांवर आक्रमक सेन्सॉरशिप (अभ्यवेक्षण) लागू करण्यात आली. त्या काळात `इंडियन एक्सप्रेस’च्या बातम्या इतक्या वेळा सेन्सॉर केल्या गेल्या, की अनेकदा मजकुरांची जागा रिकामी ठेवली जायची. दिल्लीतील बहादूर शहा जफर मार्गावरील `इंडियन एक्प्रेस’ची इमारत अनधिकृत असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला, इमारत पाडून टाकण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. आज राज्याराज्यातून बुलडोझर फिरविण्याचे जे चालू आहे, त्याच्याशी या धाकदपटशाची तुलना करावी लागेल.’’.`गेल्या काही वर्षात पत्रकारांविरूदध होणाऱ्या हिंसाचारात वाढ झाली असून, कर्नाटकातील पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या सप्टेंबर 2017 मध्ये झालेल्या खुनामुळे पत्रकारितेत व वाणीस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या संघटनांत दहशत पसरली. 2020 मध्ये दलित महिलेवर झालेल्या निर्घृण बलात्काराचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या सिद्दिक कप्पन या पत्रकाराला युएपीए कायद्याखाली अटक झाली. तो दोन वर्षे तुरूंगात होता. पत्रकारांचे खून झाल्याच्या अऩेक घटना घडत आहेत. माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रातील सक्रीय कार्यकर्त्यांना ठार मारल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करीत केवळ सरकारचे उदोउदो करणाऱ्या वाहिन्यांना म्हणूनच `गोदी मिडिया’ हे नाव पडले आहे.’’.``मला असे वाटते, की देशातील वृत्तपत्रे व वाहिन्या यांच्यावर बव्हंशी नियंत्रण केल्यानंतर सरकार आता निरनिराळ्या तऱ्हेने सेन्सॉरशिप लादू पाहात आहे. एवढेच नव्हे, तर योग्य मागण्यांसाठी होणाऱ्या निदर्शनांवर बंदी घालण्याचे प्रकार वाढलेत. फेब्रुवारीममध्ये दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांवर सरकारने बंदी घातली. धरणे, बैठा संप आदींनाही बंदी करण्यात येत असून, एखादी सभा घ्यावयाची असेल, तर त्यात कोण बोलणार, कोणता विषय आहे, याची माहिती तब्बल 72 तास आधी पोलिसांना देण्यात आली पाहिजे, असे आदेश दिले आत आहेत. `एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याला निदर्शने सांभाळता येत नसतील, तर त्याने त्या पदाचा राजीनामा द्यावा अथवा बदली करून घ्यावी,’’ असे मत व्यक्त करून ``जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठात काय चालू आहे, हे न बोललेलेच बरे,’’ अशी टिप्पणी न्या. लोकूर यांनी केली..`जेएनयूने श्रीलंकेच्या नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीतून एका महिला प्राध्यापकाला भाषणासाठी आमंत्रण दिले. पण व्हिसा मिळण्यात इतक्या अडचणी आल्या, की तिला भेट रद्द करावी लागली. अखेर, ऑन लाईन भाषण देण्याची विनंती तिने मान्य केली. यात कुणाचा लाभ झाला, काय साध्य झाले?’`माहिती व नभोवाणी मंत्रालयाने फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत झालेल्या `एनिमेला एनिमेशन’ चित्रपट महोत्सवात दाखविल्या जाणाऱ्या व अनेक पुरस्कार मिळालेल्या `द लिट किड्स’ या चित्रपटावर बंदी घातली. केरळ व गोव्यातील चित्रपट महोत्सवात `द व्हॉइस ऑफ राजब’, (गाझातील युद्धात ठार झालेल्या पाच वर्षांच्या बालिकेवर आधारित) चित्रपटावर बंदी घातली. कारण काय तर त्यामुळे भारत-इस्त्रायलच्या संबंधांववर विपरीत परिणाम होईल.’.`केरळमधील चित्रपट महोत्सवात 1925 मध्ये निर्मित `बॅटलशिप पोटेमकिन’ यावर बंदी घातली. कारण त्याचा संबंध रशियाशी असावा. तसंच प्रसिद्ध अभिनेता चार्ली चॅप्लीनच्या `द ग्रेट डिक्टेटर’ या चित्रपटावरही बंदी घालण्यात आली. या बंदी का घालण्यात आल्या? न्या लोकूर म्हणाले,`` `कॅन्सल कल्चर'' हा नवा शब्द आपल्या शब्दकोषात समाविष्ट झालाय.'2018 मध्ये `पद्मावती' या चित्रपटात राणी पद्मावती बाबतचा इतिहास विकृत करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आल्याने चित्रपटाचे नाव बदलून `पद्मावत' केल्यावरच तो दाखविण्यास परवानगी देण्यात आली.अशी अऩेक उदाहरणांची नोंद न्या लोकूर यांनी आपल्या भाषणात केली..`आज असे दिसत आहे, की पत्रकार व वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर केवळ सरकार बंधने लादीत नाही, तर गैर सरकारी तत्वेही दबाव टाकीत आहेत. हे अत्यंत उद्वेग आणणारे तर आहेच, परंतु, आपण कायद्याच्या राज्याला तिलांजली दिली आहे काय, व त्याची जागा आता गैर-सरकारी तत्वांनी व्यापली आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. ज्यांच्या हाती कायदा व सुरक्षा ठेवण्याची जबाबदारी आहे, ते काय करीत आहेत,'' असा सवाल न्या.लोकूर यांनी उपस्थित केला.त्यांच्या भाषणातील हा तपशील पाहिला, की पत्रकार व वृत्तपत्र स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे, याबाबत केवळ खात्री पटते असे नाही, तर त्याविरूद्ध देशातून आवाज उठविण्याची व त्यांची गळचेपी करण्याऱ्या प्रवृत्तींशी सतत लढा द्यावा लागेल, यात तिळमात्र शंका उरत नाही.. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.