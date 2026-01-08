खिलाडू वृत्तीचा वादग्रस्त नेता - सुरेश कलमाडी

नवी दिल्ली - माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांच्या काल झालेल्या निधनाने खिलाडू वृत्तीचा एक वादग्रस्त नेता हरपला. काही वर्षांपूर्वी खासदारकीचे दिवस गेल्यानंतरही ते संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये येत आणि मित्रांबरोबर राजकीय गप्पात रमत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांना केंद्रीय राजकारणात आणले. पण, नंतरच्या काळात ते पवार यांच्यापासून दूर गेले. .युवक काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष कै. गुरूदास कामत यांनाही पवार यांनी दिल्लीच्या राजकारणात आणले. तो काळ वेगळा होता. कलमाडी, कामत, पी.सी.चाको, प्रियरंजनदास मुन्शी, मार्गारेट अल्वा हे पवारांचे घनिष्ट स्नेही होते. त्याचप्रमाणे इशान्य राज्यातील पी.ए.संगमा व बिहारमधील तारीक अन्वर, दक्षिणेतील उन्नीकृष्णन हेही पवार यांचे स्नेही.पण, दिल्लीच्या राजकीय वावटळीत कोण कुठे फेकले जाईल, कुणाचा केव्हा उदयास्त होईल, हे सांगता येत नाही. आकाशगंगेतील कृष्णविवरात (ब्लॅके होल) जसे सारे काही लुप्त होते, तसे राजकीय कृष्णविवरात अनावश्यक बनलेल्या राजकीय नेत्यांना खेचले जाते. नंतर त्यांचा नामोनिषा राहात नाही, तसे कलमाडी यांचे झाले..एकेकाळी दिल्लीची क्रीडानगरी व राजकारण गाजविणारे कलमाडी यांनी जीवनात बरेच चढउतार पाहिले. खिलाडू वृत्तीने ते झेलले व पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. पंरतु, 2010 मध्ये दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडाआयोजनाचे अध्यक्ष असताना त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा ठपका ठेवण्यात आला. तेव्हापासून त्यांची राजकीय उतरंड सुरू झाली. त्यांच्यावर हा काही प्रमाणात अऩ्याय होता.कारण, त्यावेळी काँग्रेसच्या शीला दीक्षित या मुख्यमंत्री होत्या, तर एम.एस.गिल हे केंद्रीय क्रीडामंत्री होते. परंतु, त्यांच्यावर कुणी आरोप केले नाही, उलट त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर कलमाडी यांना दहा महिने तुरूंगावास झाला. त्यानंतर ते बरेच खचले होते..बातम्या मिळविण्यासाठी आम्ही पत्रकार अनेक वेळा त्यांच्या निवासस्थानी जात असू. बंगला, त्याबाहेरील प्रशस्त हिरवळ, रंगीबेरंगी फुलांच्या ताटव्यांनी फुललेली बाग, बंगल्याचे इंटेरियर हे सारे अतिशय आकर्षक असायचे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांनी अयोध्येतील बाबरी मशिद उध्वस्त केली, त्यावेळी लष्करातर्फे काढण्यात आलेली फिल्म पाहाण्यासाठी त्यावेळचे संरक्षण मंत्री शरद पवार यांनी कलमाडी यांच्या निवासस्थानी आम्हाला बोलाविले होते..तसेच, राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपदाच्या चुरशीत उतरण्याचे शरद पवार यांनी ठरविले, त्यावेळी माजी मंत्री एन.के.पी.साळवे यांच्या निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या काँग्रेसनेत्यांच्या भोजनाचे आयोजन करण्यात कलमाडी यांनी पुढाकार घेतला होता.भारतीय वायुदलातील टेस्ट पायलट म्हणून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला, तेव्हा त्यांच्या राजकारणाचा ग्राफ बराच उंचावला होता. पंतप्रधान राजीव गांधी व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक नेत्यांशी त्यांच्या जवळचा संबंध होता. इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनचे अध्यक्ष या नात्याने क्रीडाक्षेत्रातही त्यांचा दबदबा होता..विशेष म्हणजे, `राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट’ दरम्यान (2.9 कि.मी.) धावण्याच्या शर्यतीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली खुद्द राजीव गांधी, गृहमंत्री सरदार बूटासिंग व अऩेक मंत्र्यांनी भाग घेतला होता. तेव्हा तर कलमाडी यांची लोकप्रियता शिगेला पाहोचली होती.अनेक वर्ष दिल्लीच्या राजकारणात ते सक्रिय होते. पवार यांच्याप्रमाणे कलमाडी यांचे निरनिराळ्या राजकीय पक्षातील नेत्यांशी निकटचे संबंध होते. राजकीय जोडतोड करण्याचे समीकरणही ते शिकले, म्हणून की काय राज्यसभेचे ज्येष्ठ नेते आबासाहेब कुलकर्णी त्यांना `फिक्सर’ म्हणायचे. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये ते फिरताना दिसले, की आबासाहेब म्हणायचे, ``तो पहा फिक्सर चाललाय.’.अर्थात, हे सारे खोचक विनोद होते. राजकारणात बेरीज वजाबाकी करताना चाणाक्षबुद्धीच्या नेत्यांची गरज असते, त्यांना फिक्सर म्हणण्याचा पायंडा आहे. त्यात काँग्रेसचे नेते मतंग सिंग तसेच, समाजवादी पक्षाचे नेते व उत्तर प्रदेश चे माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव यांचे निकटवर्तीय अमर सिंग यांचा समावेश होतो.शरद पवार हे केंद्रात संरक्षणमंत्री पदी असताना केंद्रीय खाते पालटात आपल्याला स्थान मिळेल, अशी आशा कलमाडी यांना वाटायची. परंतु, मंत्रीपदी वर्णी लागली ती प्रफुल्ल पटेल व सूर्यकान्ता पाटील यांची. त्यामुळे कलमाडी नाराज होते. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना त्याची जाणीव असल्याने कलमाडी यांना त्यांनी मंत्रिमंडळात घेऊन राज्य रेल्वेमंत्रीपद दिले. त्यामुळे, ते राव यांचे निष्ठावंत झाले..आपण सतत तरूण दिसले पाहिजे, यावर कलमाडी यांचा भर होता. त्यामुळे, वयोमानानुसार केस पांढरे होत आहेत, असे दिसताच त्यांनी दाढी व केस कलप करायचे ठरविले. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये येताना ते तशी रंगपट्टी करून येत. अर्थात त्यात काहीच गैर नव्हते. प्रसिद्ध लेखक शीख धर्माचे इतिहासकार खुशवंत सिंग वयाच्या 98 वर्षीही दाढी व लांबलचक केसांचा कलप करीत.कलमाडी यांनी त्यांच्या खासदारकीच्या काळात पुण्यात सुरू केलेल्या पुणे फेस्टिव्हलचा बोलबाला दर वर्षी दिल्लीत होत असे. कारण, बॉलिवुडचे अनेक अभिनेते व अभिनेत्री त्यातून नृत्यादी कार्यक्रम सादर करीत. ते दाखविण्यासाठी दिल्लीतील पत्रकार व राजकीय नेत्यांना कलमाडी खास विमानाने पुण्यास घेऊऩ जात..राजकीय नेते पुणे फेस्टिव्हलच्या आमंत्रणाची दरवर्षी प्रतिक्षा करायचे. यामागे कलमाडी यांचाच करिश्मा होता. सणावाराच्या व काही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मीरा कलमाडी दिल्लीत यायच्या. पण त्यांचा स्टे काही दिवसांपुरताच असायचा. याचे कारण, कलमाडी यांची राजकीय घडामोडीत असलेली व्यस्तता.कलमाडी यांनी पुण्यात स्पोर्ट सिटी उभारून पुण्याचे वैभव वाढविले. पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉन आयोजित करून पुण्याला जागतिक पातळीवर नेऊन ठेवले. महाराष्ट्रातील क्रीडा पत्रकार प्रल्हाद सावंत यांच्या सारख्या अऩेक क्रीडाप्रेमींना त्यांनी सातत्याने प्रोत्साहन दिले. त्यांना `सबसे बडा खिलाडी' ही बिरूदावली लावण्यात आली, ती अनेकार्थाने योग्यच होय. त्यांना ही शब्दांजली.. 