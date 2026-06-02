Blog: आखाती देशातील विमानसेवा पूर्ववत

विजय नाईक, नवी दिल्ली १ जून, २०२६२८ मे २०२६. घरून निघालो, तेव्हा रात्रीचे बारा वाजले होते. पहाटे ४ वाजून ५० मिनिटांनी एतिहाद चे दिल्ली ते अबु धाबी उड्डाण होते. इराण-अमेरिका युद्धबंदी झालेली नसली, तरी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराण विरूद्ध अमेरिका व इस्त्रायल दरम्यान सुरू झालेल्या युद्धाची तीव्रता बरीच कमी होऊन आखाती देशांच्या विमानसेवा पूर्ववत सुरू झाल्याने यंदा आम्ही अबू धाबी मार्गे एटलांटा (जॉर्जिया) ला जाण्याचे ठरविले..युद्ध सुरू असताना आखाती देशातील एमिरेट्स, एतिहाद, सौदिया, कतार व तुर्किश विमानसेवा एकाएकी बंद झाल्या होत्या. त्यामुळे अमेरिकेत जायचे असेल तर पाश्चात्य देशांच्या लंडन, एमस्टऱडॅम, फ्रँकफूर्ट मार्गे अमेरिकेचा प्रवास करावा लागे. त्या मार्गावरील सेवाही विस्कळीत झालेल्या होत्या. विमानाची भाडी अव्वाच्या सव्वा झाली. दिल्ली अथवा मुंबईहून अमेरिकेला जायचे, तर एका वेळचे भाडे तब्बल दोन ते तीन लाख रूपयांवर गेले होते. त्यात अमेरिका व इराण ने होर्मुझ सामुद्रधुनीची दुहेरी कोंडी केल्यानं इंधनाच्या किमंतींनी शिखर गाठलं, अन् विमानसेवांनी जबरदस्त भाडेवाढ केली. त्यामुळं असंख्य भारतीयांना अमेरिका, युरोपचा प्रवास पुढे ढकलावा लागला..इराणचे प्रमुख आयातोल्ला खोमेनी यांच्यासह अनेक नेत्यांना यमसदनी पाठविल्यास तेथे सत्तापालट होईल, अमेरिका धार्जिणे सरकार येईल, जनक्रांति होईल हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अंदाज चुकला. त्यानंतर इराणवर जोरदार हल्ले करून एका रात्रीतून ती संस्कृती नष्ट करण्याची घोषणा ही केवळ वल्गना ठरली. इराणने आखाती देशातील अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांवर ड्रोन्स व क्षेपणास्त्रांचा हल्ला चढवित, अमेरिका व इस्त्रायल यांना बेजार केले. इराणमधील समृद्ध युरेनियमचा ताबा घेण्याचा इरादा आजही अमेरिकेला प्रत्यक्षात उतरविता आलेला नाही, की इस्रायलने लेबॅननवर हल्ले चढवून इराणप्रणित हिजबोल्लाला नेस्तनाबूत करण्याची योजनाही आजवर फलद्रूप झालेली नाही. ट्रम्प यांच्या एकीकडे धमक्या व दुसरीकडे कचखाऊ धोरणामुळे इराणची सरशी झाली. पाकिस्तानने मध्यस्थी करून आजवर दोन वेळा इराण व अमेरिकेच्या नेत्यांच्या उच्चस्तरीय वाटाघाटी होऊनही तिढा सुटलेला नाही. या दरम्यान इराणनेही दोन महिने बंद असलेली इराण एअरची विमानसेवा सुरू केली..अमेरिकेतील सानफ्रांसिस्को, लॉस एन्जल्स, सिएटल ला जाण्यासाठी जपान, सिंगापूर, थायलँड, मलेशिया, चीन या देशांच्या विमानसेवा सोयीच्या असतात. अमेरिकेत मे च्या मध्यास शाळांना सुट्या लागतात ते थेट ऑगस्ट अखेर. हा समरब्रेक असतो. त्यामुळे, याच दिवसात हजारो भारतीय आजी आजोबा आपल्या मुलांकडे जातात. आम्ही एतिहादच्या ज्या विमानाने अबू धाबी मार्गे एटलांटाला जात होतो, ते विमान भारतीयांनी इतके जागोजाग भरलेले होते, की जणू भारतीयांसाठीच ती चार्टर्ड फ्लाईट असावी. या प्रवासात एखाद दुसराच अमेरिकन वा युरोपीय होता. एअरबस ए ३५०-१००० या विमानाची प्रवासीक्षमता ३७१ प्रवाशांची. ही सेवा रोज असून एतिहादच्या एटलांटा व्यतिरिक्त न्यू यॉर्क, शिकागो, व्ऑशिंग्टन, बॉस्टन, शार्लोट व मायामी या शहरांना रोज विमाने जातात..एतिहाद याचा अर्थ युनिटी अथवा यूनियन. आखाती देशातील अबू धाबी, दुबई, शारजा, अमान, उम अल क्वेन. रस अल खैमा व फुजियारा या अमिरातींच एक्य (यूनियन) त्यातून प्रतीत होतं. एमिरेट्स ही अशीच प्रवासीप्रिय विमानसेवा. या देशांकडे बोईंग व एअरबस कंपन्यांची अत्याधुनिक विमाने आहेत. त्यात ड्रीमलायनर्स ही आहेत. तसेच, सर रिचर्ड ब्रॅनस्न यांच्या व्हर्जिन एटलांटिकच्या विमानातील रंगसंगती इतकी आकर्षक आहे, की त्यातील गुलाबी व जांभळी रंगीबेरंगी उघडझाक प्रवाशंना मोहून टाकते. व्हर्जिन एटलांटिक ची दिल्ली ते लंडन व नंतर एटलांटा ही डेल्टा ही विमान सेवाही उत्तम. तोच अनुभव एतिहादच्या उड्डाणात आला..२९ मे रोजी दुपी एटलांटा विमानतळावर उतरलो, तर व्हीलचेअर प्रवाशांसाठी शंभरापेक्षा अधिक व्हीलचेअर्स रेल्वेच्या डब्यासारख्या एका मागून एक रांगेत लावलेल्या होत्या. अबू धाबी व एटलांटा विमातळावर त्या ढकलणारे धडधाकट कृष्णवर्णीय महिला व पुरूष अतिशय आदबशीर होते. एवढंच नव्हे, तर इमिग्रेशन विभागातील अधिकारी प्रत्येकाला एकच प्रश्न विचारीत होता, “किती दिवस राहाणार?’’ त्याचं उत्तर मिळताच प्रवाशाचा फोटो काढून पासपोर्टवर शिक्का मारताच प्रत्येकजण विमानतळाबाहेर जाऊ शकत होता. या प्रक्रियेतील सुलभता व गती वाखाणण्यासारखी होती..एटलांटा ही जॉर्जिया राज्याची राजधानी. त्याच्या दक्षिणेस अलाबामा व फ्लॉरिडा ही दोन राज्ये आहेत. जुलै -ऑगस्ट १९९६ दरम्यान एटलांटामध्ये ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून या शहराचे महत्व वाढत गेले. या राजधानीचे महत्व आहे, ते सीएनएन (दिवंगत टेड टर्नर यांच्या मालकीची) या अमेरिकेच्या प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीचे मुख्यालय, जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे मत्स्यालय, डेल्टा या प्रसिद्ध विमान कंपनीचे मुख्यालय, कोको कोला या कंपनीचे मुख्यालय व तेथील प्रदर्शन, कृष्णवर्णीयांच्या हक्कांसाठी महात्मा गांधी यांच्या अहिंसात्मक मार्गाने लढा देणाऱ्या मार्टीन ल्यूथर किंग ज्यूनियर यांचे जन्मस्थान व प्रसिद्ध जॉर्जिया स्टेट विश्वविद्यालय आदींमुळे..गेल्या आठवड्यात अमेरिकेतील भारतीयांची चिंता वाढली होती, ती एका वृत्तामुळे. त्यानुसार, “ज्यांनी ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी अर्ज केले असतील, त्यांना त्यांच्या मूळ देशात जाऊन पुन्हा अर्ज करावे लागतील.’’ हे वृत्त येताच, त्याविरूद्ध इतका संताप व्यक्त करण्यात आला, की त्याची दखल घेऊन सरकारी पातळीवर होमलँड सिक्युरिटी खात्यातर्फे खुलासा करण्यात आला, की ज्यांचे अर्ज विचाराधीन असतील, अशांनी देश सोडण्याची गरज नाही. सत्तेवर आल्यापासून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांबाबत वेळोवेळी जाहीर केलेले धोरण व केलेली कृती यामुळे निर्माण झालेली संदिग्धता पूर्णपणे संपुष्टात आलेली नाही. या संदर्भात क्वाड संघटनेच्या गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या शिखर परिषदेदरम्यान परराष्ट्र मंत्री डॉ एस. जयशंकर यांनी या धोरणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर, करण्यात आलेला खुलासा हा भारतीयांना दिलासा देणारा आहे.. 