Blog: होर्मुझची कोंडी अशीच राहिली तर .......

विजय नाईक,‘ येत्या १५ जून नंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीची दुहेरी कोंडी अशीच चालू राहिली, तर जग मोठ्या आर्थिक संकटात लोटले जाईल’, असे मत भारताचे संयुक्त अरब अमिरात, इजिप्त व ऑस्ट्रेलियातील माजी राजदूत यांनी नवदीप सुरी यांनी व्यक्त केले आहे.अलीकडे दिल्लीतील ‘इंडिया इंटरनॅशनल सेन्टर’ मध्ये ‘स्कॉलर्स ग्रूप’ने आयोजित केलेल्या अनौपचारिक बैठकीत ते बोलत होते.होर्मुझ हा शब्द मूळ झोरस्ट्रीय भाषेतील ‘हुरामाझदा’ या शब्दापासून आला. याचा अर्थ ‘बुद्धिदेवता (अहूरा माझ्दा)’. ते म्हणाले, “या कोंडीचे भारतावरही विपरीत परिणाम होतील. याची कल्पना अद्याप आपल्याला आलेली नाही, परंतु, त्याची झळ देशातील प्रत्येक नागरीक व क्षेत्राला लागणार आहे. ते आव्हान झेलण्यासाठी देश, सरकार सिद्ध आहे काय, याचे उत्तर अद्याप तरी मिळालेले नाही.’’.“समजा उद्या होर्मुझची कोंडी संपली असे मानले, तरी स्थिती पूर्ववत होण्यास किमान सहा महिने लागतील. दरम्यानच्या काळात भारताचे इनपुट किमान ४ टक्क्यांनी घटेल. २८ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिका प्रतिदिन ९ दशलक्ष बॅरल्स खनिज तेलाची विक्री करीत आहे. परंतु, होर्मुझ ची कोंडी पाहता सुमारे ८० देशांनी काटकसरीच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. १५ जून नंतर ती चालू राहिली तर जगावर तिचे साखळी परिणाम होतील. या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या दुतर्फा व्यापाराचे प्रमाण ११८ अब्ज डॉलर्स इतके प्रचंड आहे. परंतु, आपल्या निर्यातीवर हानिकारक परिणाम होत असून, खनिज तेलासाठी आपल्याला अतिदूर असलेल्या व्हेनेझुएलाकडे पाहावे लागत आहे, तेही अमेरिकेच्या दबावामुळे. शीतपेयांना टिकविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कॅन्स (पत्र्याचे डबे) दक्षिण अमेरिकेकडून आयात कराव्या लागत आहेत. खनिज तेलाच्या किंमतीत पिपामागे दहा डॉलर्सची वृद्धी झाली, तर भारतातवर १४ अब्ज डॉलर्सचा भार पडेल. त्याचा परिणाम किरकोळ व्यापार, बांधकाम व्यवसाय, आखाती देशात काम करणाऱ्या सुमारे ८० लाख भारतीयांच्या जीवनावर पडेल. अस्थिर परिस्थितीत भारतीय कामगारांना मायदेशी परतण्याची वेळ आली, तर निरनिराळ्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडेल.”.Blog: तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी: भारतीय तत्त्वज्ञानाचा तेजस्वी दीपस्तंभ आणि मराठी विश्वकोशाचे शिल्पकार.भारतात गुंतवणूक करण्याबाबत संयुक्त अरब अमिरातीचा चौथा क्रमांक लागतो. परंतु, या गुंतवणुकीवर भारताकडून १६ टक्के परतावा मिळाला पाहिजे, अमिरातीची अपेक्षा असते. त्यामुळे तेथील गुंतवणूकीचा हात आखडता होतोय. या उलट, अमेरिकेकडून केवळ ७ टक्के परतावा मिळावा, अशी अमिरातीची अपेक्षा असते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे धोरण व कायद्याबाबत भारतात असलेली अस्थिरता व अमेरिकेत त्याबाबत असलेली आर्थिक स्थिरता हे होय..सुरी यांच्या मते, “अमेरिका व इस्त्रायलने इराणवर हल्ले करून राष्ट्रप्रमुख आयातोल्ला खोमेनी व अन्य नेत्यांचा वध केल्यावर त्याबाबत शोक व्यक्त करण्यात भारताने दिरंगाई केली. हिंदी महासागरात श्रीलंकेपासून केवळ २२ मैल अंतरावर उभ्या असलेल्या इराणच्या आयरिस डेना या युद्धनौकेला ४ मार्च २०२६ रोजी अमेरिकेने टॉर्पेडो लादून बुडविले. या घटनेत सुमारे शंभर खुलाशांचा मृत्यू झाला. त्याबाबतही भारताची प्रतिक्रिया थंड होती. या दोन घटनांचा भारत – इराण संबंधावर विपरीत परिणाम झाला. भारताला तसे करण्याची व आपण अमेरिका व इस्त्रायलबरोबर आहोत, असं दाखविण्याची खरच गरज होती काय, असा प्रश्न ते उपस्थित करतात. युद्ध सुरू होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली इस्त्रायल भेटही परराष्ट्र धोरणाबाबत बऱ्याच शंकाकुशंका व्यक्त करते. हे सारे होत असताना आपण युद्धापासून अमेरिका वा इस्त्रायल या दोघांनाही रोखू शकलेलो नाही, की त्यांच्या आक्रमक धोरणाला रास्त विरोध करू शकलेलो नाही. दरम्यान. पर्शियन गल्फ मधील माध्यमे व वृत्तपत्रातून भारताच्या धोरणावर जोरदार टीका होत आहे. पंतप्रधानांच्या इस्त्रायल भेटीबाबतही त्यातील स्तंभातून टीका झाली. या कारणामुळे युद्ध विराम करण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची संधिही भारताने गमावली. त्याचा लाभ पाकिस्तानला मिळाला. आपण केवळ बघ्या च्या भूमिकेत राहिलो. हे सारे भारताला हानिकारक ठरत आहे..इराणबाबत ओमान कतार यांच्या भूमिका काहीशा मवाळ आहेत. परंतु, बहरीन इराणच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. तसंच, संयुक्त अरब अमिरातीनेही इराणविरूद्ध तीव्र विरोधी भूमिका घेतली आहे. या स्थितीत इराणला नमविण्याचे अमेरिकेचे पर्यायही संपुष्टात येत आहेत. अमिरातीतील देशांना इराणकडून होणाऱ्या ड्रोन हल्ले परतवून लावण्यात ९२ टक्के यश मिळाले. ते नेहमीच शक्य होईल काय.? ते सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर अवलंबून असले, तरी फार काळ विसंबून राहाता येणार नाही, याची जाणीव झाल्याने ते शस्त्रास्त्रसिद्ध होण्याच्या दृष्टीने भविष्यात जोरदार प्रयत्न करण्याची शक्यता टाळता येणार नाही..Premium|Why are marriages delayed? : तुम्ही बेस्ट शोधायच्या नादात योग्य व्यक्ती गमावत आहात का? लग्नाच्या बाबतील हल्ली ‘चॉइस पॅरालिसिस’ का दिसून येतोय.?.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यानंतर आखाती देशांना तब्बल आठ वेळा भेटी दिल्या. भारताचे लुक वेस्ट हे धोरण अधिक दृढ केले. अलीकडेही त्यांनी अमिरातीला भेट देऊन भारताच्या खनिज तेलाच्या गरजेकडे लक्ष वेधून त्याबाबत आश्वासने मिळविली. राजदूत सुरी म्हणाले, “अमिरातीत राहाणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येकडे पाहिल्यास एक अमिराती बरोबर चार भारतीय हे प्रमाण आहे. दुबई चेम्बर्स ऑफ कॉमर्समध्ये नोंदणीकृत भारतीय कंपन्याची संख्या १३०० वर जाऊन पोहोचली आहे. हे पाहता अमिरातीशी भारतीयांचे संबंध किती निगडीत आहेत, याची कल्पना येते. म्हणूनच, अमेरिका व इस्त्रायल यांच्याबरोबरचे संबंध राखताना अमिरातीतील देश व इराणकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.”राजदूत सुरी यांच्यामते, “आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीला कोणताही पर्याय नाही. त्यातील वाहतुक सुरळीत झाली, तरच, आर्थिक संकटातून जगाची अस्तेअस्ते सुटका होईल, तोवर सर्व देशांना कळ काढावीच लागेल.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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