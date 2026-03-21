चैत्राचा उत्सवपर्व; शिव-शक्तीचा संगम

भारतीय कालगणनेतील शालिवाहन शक हे केवळ भारतीय पंचांग, भारतीय नववर्ष इतके मर्यादित नाही. तो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि लोकपरंपरेचा मोठा वारसा आहे. यंदा सुरू झालेले हे शक १९४८ हे केवळ कालगणनेचे. या शकाची सुरुवात चैत्र शुद्ध प्रतिपदा या नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी होते. ज्याला आपण गुढीपाडवा म्हणतो. या दिवसापासून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात शिव आणि शक्तीच्या एकात्मतेचे प्रतीक असलेल्या यात्रा उत्सव गावोगावी होतात. .पहिल्या दिवसापासून होते. याच दिवशी दशमहाविद्यापैकी काली, मातंगी आणि ग्रामीण भागात जिला मरीआई, महालक्ष्मी, महाकाली, येडाई, पोचेम्मा, मरगाई, रेणुका, धुरपता आदी असंख्य नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मातृदेवतांच्या उपासनेचा आणि नवरात्रोत्सवाचा शुभारंभ होतो. .चैत्राच्या पौर्णिमेपर्यंत ग्रामीण महाराष्ट्रात या नऊ दिवसांना विशेष महत्त्व आहे. स्त्री-पुरुष भक्तगण उपवास, ध्यान, जप-तप, गोंधळ, सण आदींच्या माध्यमातून आपल्या कुलदैवतांशी नाते दृढ करतात. नवव्या दिवशी या साधनेचा समारोप होत असताना मंदिर परिसरात यात्रांचे, मेळ्यांचे, कुस्ती स्पर्धांचे आणि लोककलेच्या कार्यक्रमांचे रंगतदार आयोजन होते, जणू श्रद्धा आणि उत्साह यांचा संगमच या काळात अनुभवायला मिळतो. .याच काळात शिवभक्तांच्या कावड उत्सवालाही प्रारंभ होतो. श्रावणातील कावडींपेक्षा हा उत्सव वेगळ्या स्वरूपाचा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. सातारा ते मराठवाडा या पट्ट्यातील अनेक शिवमंदिरांमध्ये हा सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. कावडींच्या साहित्याची पूजा करून द्वादशीला त्यांचे नृत्यरूप सादरीकरण होते. या परंपरेचे मुख्य केंद्र म्हणजे शिखर शिंगणापूर, जिथे विविध गावांमधून कावडी येऊन एक अद्वितीय धार्मिक-सांस्कृतिक दृश्य निर्माण होते..नवरात्र ते पौर्णिमा हा काळ गावागावांत यात्रा-जत्रांचा असतो. शेतीची कामे आटोपून शेतकरी वर्ग या काळात विश्रांती घेत असतानाच पुढील हंगामासाठी भूमीची मशागत करतो. याच वेळी भूमाता, धरतीमातेच्या पूजेसाठी विविध विधी आणि कार्यक्रम आयोजित केले जातात. हा उत्सव म्हणजे निसर्ग, श्रम आणि श्रद्धेचा सुंदर मिलाफ आहे..महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये या काळात भव्य यात्रांचे आयोजन होते. सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील काळूआईची यात्रा विशेष प्रसिद्ध आहे. तशीच सांगली जिल्ह्यातील मिरजेजवळ असलेल्या बेडग गावातील मरगाई देवीची यात्राही अनोखी आहे. रामायणात ज्या दंडकारण्यातील महाराणी त्राटिकेचा उल्लेख येतो त्याच्या राजकारभराची आठवण करून देण्यासाठी सोंग सादर करणारी ही यात्रा अनोखी असते. कर्नाटकात मरगाई, मंगाई, रेणुकादेवीच्या यात्रा ठिकठिकाणी असतात..मातृदेवतांच्या उत्सवाप्रमाणे शिवाचा कावड उत्सव या काळात विशेषतः सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेडसह आंध्र प्रदेशातील श्रीशैलमपर्यंत असतो. भौगोलिक स्तरावर या उत्सवाचे स्वरूप वेगळे असले तरी मूळ गाभा एकच असतो. यात महाराष्ट्रातील शिखर शिंगणापूर या तीर्थक्षेत्राशी संबंधित कावड यात्रा ही महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैविध्याचे अनोखे दर्शन घडवते. सोलापूर, पुणे ही या कावड उत्सवाचे मोठे केंद्र असले तरी त्याची नाळ थेट आंध्र प्रदेशातील श्रीशैलमपर्यंत जाते. या काळात श्रीशैलम् येथेही मोठे उत्सव असतात. श्रीशैलम् येथे अक्कमहादेवीची जयंती शिवभक्तीच्या परंपरेतील एक महत्त्वाचा अध्याय म्हणता येईल..धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि येरमाळ्यातील येडाई देवी यांच्या यात्रांना विशेष महत्त्व आहे. विशेषतः येरमाळ्याची यात्रा पंधरा दिवस चालणारी, विविध लोकपरंपरा जपणारी आणि शेतीशी निगडित समाजाच्या भावविश्वाचे दर्शन घडवणारी आहे..चंद्रपूर जिल्ह्यातील महाकाली यात्रा पाडव्यापासून पौर्णिमेपर्यंत चालते आणि मराठवाडा, तेलंगणा व आंध्र प्रदेशातील सांस्कृतिक परंपरांना एकत्र बांधते. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरात पौर्णिमेला होणारा रथोत्सव हा भक्तिभावाचा उत्कर्षबिंदू ठरतो..याच काळात जेजुरीच्या खंडोबा मंदिरात आणि नांदेड जिल्ह्यातील माहूरची रेणुका देवी आणि बारड येथील पोचम्मा देवी यांच्या यात्राही याच काळात रंगतात. कोकणातील अडिवरे गावातील महाकालीची यात्रा पूर्वी मोठ्याप्रमाणावर होत असे; आजही तिचे अवशेष परंपरेचा ठसा उमटवतात..छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कनशील येथील महाकालीची यात्रा यासोबत आणि नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, नागपूर आदी जिल्ह्यातील शिव शक्तीच्या देवस्थानांमध्येही या काळात यात्रांचा उत्साह पाहायला मिळतो. .महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील काली, महाकाली, पोचम्मा, मरिआई या देवतांची उपासना आणि महादेवाची आराधना, या सर्वांचा संगम म्हणजे हा उत्सव. थोडक्यात, गुढीपाडव्यापासून सुरू होणारा हा कालखंड ग्रामीण भारतातील शिव आणि शक्तीच्या उपासनेचा, लोकपरंपरेचा आणि सांस्कृतिक सातत्याचा जिवंत दस्तऐवज आहे. हा उत्सव आपल्याला आपल्या मातीशी, देवत्वाशी आणि परंपरेशी पुन्हा एकदा जोडतो. आपल्या अस्मितेचा, श्रद्धेचा आणि वारशाचा अभिमान जागवतो.