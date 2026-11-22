२६ ऑक्टोबर रोजी भारताचे कॅबिनेट सचिव टी.व्ही, सोमनाथन यांनी नोकरशहांचे किती प्रकार असतात यावर जळजळीत पण हसी मजाक करीत प्रकाश टाकला, तो ही ज्येष्ठ नोकरशहांच्या बैठकीत.त्यांच्या मते नोकरशहांचे बारा प्रकार किंवा तर्हा आहेत. त्या विषयीचे प्रेझेन्टेशन करताना सोमनाथन यांनी प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार कै लक्ष्मण यांच्या व्यंगचित्रांची मदत घेत त्यांचे वर्णन केले. त्यांचा उद्देश ढेपाळलेल्या नोकरशहांचे केवळ चिमटे काढणे, हा नव्हता, तर कार्यक्षमतेचे महत्व त्यांना पटवून देणे, हा होता. त्यातील काही नोकशहांच्या तर्हा त्यांनी विशद केल्या, त्या अशा -1) फायली फेकून देणारे व उद्धटपणे बोलणारे २) फायली दाबून ठेवणारे, त्यावर निर्णय घेण्यास विलंब लावणारे ३) कर्मचाऱ्यांना शनिवारी कामावर बोलविणारे, पण स्वतः मात्र त्याच दिवशी उशीरा कार्यालयात येणारे ४) ऑफिसची व कामाची वेळ संपल्यावर सायंकाळी सात वाजता मिटींग बोलविणारे ५) स्वतः निर्णय घेण्याचा अधिकार असताना उठसूठ मंत्र्यांकडे त्याबाबत फाईल पाठविणारे ६) एखादा दस्तावेज पाहायचा असेल, तर तो पाहण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांशी जवळीक करण्याच्या उद्देशाने त्यांना जवळ बसवून कागदपत्र वा फाईल पाहाणारे..सोमनाथन यांनी आणखी काही प्रकार सांगितले, पण ते कोणते हे फक्त त्या बैठकीतील उच्चाधिकाऱ्यांना ठाऊक.पण, आपण त्यात जोडू शकतो ते १) आळशी असणारे २) भ्रष्टाचार करून कोट्यावधी रूपयांची माया लुटणारे ३) नागरिकांना कः पदार्थ समजणारे ४) नागरिकांना फसवणारे ५) नेत्यांशी संगनमत करून जमिनी बळकावणारे इ.नोकरशाहीची लाल फीत संपुष्टात आणणे, हा सोमनाथन यांचा उद्देश होता. ‘नोकरशाहीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची केंद्राची योजना असून, येत्या जानेवारीपासून ती लागू करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, तसा ‘इझ ऑफ बिझनेस आणणे’, ‘निर्णय प्रक्रियेत सहजता वा सोपेपणा आणणे’ आदी साध्य करायचे आहे..मंत्रालयांतर्गत नोकरशाहीत परस्पर समन्वय साधल्यास अनेक बाबी जलदगतीने धसास लावणे शक्य होते. परंतु, भारतीय नोकरशाही ही निर्णयप्रक्रियेत केवळ ढिसाळपणा करीत नाही, तरी ‘कर्तव्यदक्षता’, ‘सौजन्य’ हे शब्द त्यांच्या कार्यपद्धतीतून गायब झाल्यासारखे त्यांचे वर्तन असते, असा अनुभव प्रत्येक नागरिकाला रोज येत असतो. पंतप्रधान भले स्वतःला ‘जनतेचा प्रथम सेवक’ म्हणोत, प्रत्यक्षात त्यांचे व सरकारचे निर्णय अमलात आणण्याची सर्व जबाबदारी नोकरशाहीवर असते. त्यात थेट कॅबिनेट सचिव ते नोकरशाहीतील शेवटची फळी कारकूनापर्यंत ही साखळी नागरीकाचा, जनतेचा अंत पाहण्यात गुंतलेली असते. त्यात साहेबाच्या खोली पुढे बसलेला शिपाई याचाही समावेश आहे. सरकार व नोकरशहा हे सेवक नसून गेली कित्येक वर्षे मालकासारखे वागत आहेत. ‘न न्ना’ चा पाढा घोकत आहेत. केवळ नोकरशाहीचा त्यात समावेश नाही, तर वर्षानुवर्षे खटल्यांचा कोणाताही निकाल न देणारी न्यायालये, यांचाही समावेश करावा लागेल..शहरे असो वा ग्रामीण भाग, जनतेचे जीवन निरनिराळ्या कार्यालयातून आपापली आवश्यक कामे करून घेणे यावर अवलंबून असते. नागरिकांच्या गरजा ओळखून त्यांची चिंता जाणून त्यांना दिलासा देणारे व त्यांची कामे करणारे नोकरशहा अपवादात्मक आढळतात. प्रत्येक कामासाठी निर्लज्जपणे, कोणत्याही कायद्याचे आपल्याला भय नाही, अशा अविर्भावात लाच मागणारे नोकरशहा, अथवा पोलीस यांना नागरिकांना रोज सामोरे जावे लागते. ‘ना खाऊंगा न खाने दूंगा’ हे पंतप्रधान मोदी यांचे वाक्य आता इतिहासजमा झाले आहे. वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचाराने देशाला पोखरले आहे. याचे कारण कोणताही राजकीय नेता व विशेषतः सरकारमधील मंत्री व राजकीय नेते यांनी शुचितेचा, प्रामाणिक पणाचा धडा घालून दिलेला नाही. त्यामुळे, त्यांच्या हाताखाली वावरणारी नोकरशाही ही तितकीच निर्ढावलेली आहे. जे नोकरशहा भ्रष्टाचाराविरूद्ध वा मंत्र्यांच्या आदेशाविरूद कायद्यानुरूप वागतात वा निर्णय घेतात त्यांना वेचून वेचून त्यांच्या वारंवार बदल्या केल्या जातात, अशी उदाहरणे आपल्या समोर आहेत ( राजकीय दबावाला झुगारणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यात अशोक खेमका, राजू नारायण स्वामी, दुर्गा शक्ती नागपाल, यू सागयम, आर्मस्ट्रॉग रेमे, एस.आर. शंकरन, तुकाराम मुंढे यांचा उल्लेख करावा लागेल.) बदल्यांचा त्रास सहन करीत अनेक जण सेवानिवृत्त होतात. नवे नोकरशहा येतात व मागच्या पानावरून भ्रष्टाचार पुढच्या पानावर जातो..बैठकीपुढे बोलताना सोमनाथन यांनी सांगितले, की नोकरशहांच्या कामगिरीबाबत (परफॉर्मन्स) जेव्हा त्यांना १ ते १० मार्क देण्याची वेळ येते, तेव्हा बहुतेकांचे मार्क दहा अथवा त्याच्या आसपास दाखविण्यात येतात, त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीचे मोजमाप खऱ्या अर्थाने करता येत नाही.या बैठकीत अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले, की रेल्वेखात्यातील सुमारे १ लाख कर्मचाऱ्यांकडे रेशन कार्ड्स असल्याने त्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेनुसार धान्य मिळत आहे. हे अयकून सोमनाथन यांनी रेल्वे बोर्डचे अध्यक्ष सतीश कुमार यांना संबंधित रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी ‘ती रेशन कार्डस परत करावी,’ असा आदेश दिला. गेल्या महिन्यात अन्न खात्याने कॅबिनेट सचिवांना (सोमनाथन) पत्र पाठवून कळविले होते, की रेशन कार्डांचा वापर आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या संदर्भात त्यांच्या कुटुंबाची ओळख निश्चित करण्यासाठी करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात तसे करण्याची गरज नव्हती.गुगलवरील माहितीनुसार, १ जानेवारी २०२६ रोजी देशातील आयएएस (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्व्हिस) अधिकाऱ्यांची संख्या ५७५५ आहे. २०२५ मध्ये ती ५५७७ होती. २०२५ मध्ये अधिकृत मान्यतेचा आकडा ६८७७ होता. लोकसभेत देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, आयएएस अधिकाऱ्यांच्या सुमारे १३०० जागा रिकाम्या आहेत..सध्या उत्तर प्रदेशात ५८९, मध्यप्रदेशात ३९९, महाराष्ट्रात ३५८, तामिळ नाडू ३४०, बिहार ३१६, पश्चिम बंगाल ३११, राजस्तान २८४, गुजरात २६७ व कर्नाटकात २६६, मेघालय २३१ व ओडिसात २०७ आयएएस अधिकारी काम करीत आहेत. युपीएससी च्या माध्यमातून दरवर्षी निरनिराळ्या नागरी सेवांसाठी १८० अधिकाऱ्यांची निवड केली जाते. त्यात प्रामुख्याने आयएएस (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्व्हिस), आयपीएस (इंडियन पोलीस सर्व्हिस), आयएफएस (इंडियन फॉरेन सर्व्हिस) व आयआरएस (इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस) यांचा समावेश होतो.सोमनाथन यांच्या प्रमाणेच काही वर्षांपूर्वी टी.एन, सेशन कॅबिनेट सचिव असताना त्यांनी आम्हा काही पत्रकारांना त्यांच्या कार्यालयात बोलावले होते. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत, इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कारकीर्दीत निष्ठावंत या शब्दाला अतिशय महत्व आले होते. याच शब्दाला अनुसरून ‘कमिटेड ब्यूरोक्रसी,’ ‘कमिटेड ज्युडिशियरी,’ ‘ कमिटेड प्रेस’ ( आजचा गोदी मिडिया) हे शब्द चर्चेत होते. तो मुद्दा उपस्थित करून, ‘युपीएससी मधून नव्याने उत्तीर्ण झालेले किती अधिकारी नेत्यांच्या दबावाखाली न येता, स्वतंत्रपणे काम करू शकतील,’ असा प्रश्न सेशन यांना विचारला असता, त्यांनी ‘बहुतेक आयएएस युवक स्वतंत्रपणे काम करतील,’ असे उत्तर दिले होते..सोमनाथन यांच्याप्रमाणे त्यांनी तीन प्रकारचे नोकरशहा अथवा आयएएस असल्याचे सांगितले होते. त्यात ‘थ्री सीं चा समावेश आहे,’ असे सांगून ते म्हणाले होते, की पहिला सी आहे, कोऑपरेटीव (सहकाराने काम करणारा), दुसरा सी म्हणजे, कन्फ्र्न्टेशनिस्ट ( वारंवार संघर्षवादी असणारा) व तिसरा सी आहे कोलुजनिस्ट (संगनमताने काम करणारा). ते म्हणाले, की नोकरशाहीत असे प्रकार पाहावायस मिळतात. पण, सोमनाथन म्हणतात, तसे ‘आता बारा प्रकारचे, तर्हेचे नोकरशहा असतात.’ याचा अर्थ सेशन यांच्या काळातील प्रकारात नऊ अधिक प्रकारांची भर सोमनाथन यांनी टाकली आहे. हे पाहिले, की प्रशासन व्यवस्थेचे कसे ‘बारा’ वाजलेत, हे ध्यानी येते. अलीकडच्या काळात निवडणूक आयोगच सरकारचा हस्तक म्हणून काम करीत आहे, असा आरोप होत आहे. उत्तर प्रदेशात नोकरशाही योगी सरकारचे एजंट म्हणून काम करीत आहे, असा आरोप समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी नुकताच केला आहे. म्हणूनच, नोकरशाही जनहितवादी वा लोकहितवादी झाल्याशिवाय सरकारी कार्यालयात जाऊन आपलं काम करणाऱ्या नागरिकांचा त्रास वा चिंता दूर होणार नाही. सोमनाथन यांनी म्हटल्यानुसार, येत्या जानेवारी पासून प्रशासकीय सुधारणा होणार असल्यास व त्या प्रत्यक्षात उतरल्यास जनता सुखाचा श्वास घेईल, असे दिसते. पण, हे होण्यास नोकरशाहीला अधिकारशाहीच्या असंख्य पायऱ्या खाली उतराव्या लागतील, हे ही तितकेच खरे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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