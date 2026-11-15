Indian Ocean Geopolitics: हिंदी महासागराचा प्रवास – शांतिकडून संघर्षाकडे

दिल्लीतील ‘सोसायटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीज’च्या विद्यमाने १३ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल सेन्टरमध्ये ‘मारिटाईम डायलॉग’ हा परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. हिंदी महासागर परिसराची सद्यस्थिती, त्यातून चालणारा व्यापार, अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, महासागरातून होणारी चाचेगिरी, सागरी दहशतवाद, मानवी व नशील्या पदार्थांची तस्करी, वाढलेल्या स्पर्धा, संघर्ष, महासागराचे सशस्त्रीकरण (वेपनायझेशन), सुरक्षा, त्यावर अवलंबून असणारी राष्ट्रं व त्यांच्या व जगापुढे निर्माण होत असलेल्या समस्या आदींवर नोदलातील उच्चाधिकारी, राजदूत व तज्ञांतर्फे प्रकाशझोत टाकण्यात आला. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...सोसायटीचे अध्यक्ष राजदूत सुधीर देवरे यांनी हिंदी महासागराचा प्रवास शांतिक्षेत्राकडून संघर्षप्रणित क्षेत्राकडे झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर भारताला त्याची दखल घेऊन आपली सागरी सुरक्षा भक्कम करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.इतिहासाकडे वळून पाहता, असे दिसते की हिंदी महासागर हे शांतिक्षेत्र (झोन ऑफ पीस) असावे, असा प्रस्ताव श्रीलंकेच्या पंतप्रधान सिरिमाओ बंदारनायके यांनी कैरो येथे १९६४ मध्ये झालेल्या अलिप्त राष्ट्रसंघटनेच्या (नॅम- नॉन अलाइन्ड मूव्हमेन्ट) शिखऱ परिषदेत मांडाला होता. नंतर लुसाका येथे १९७० मध्ये झालेल्या शिखर परिषदेत हा प्रस्ताव पुन्हा मांडण्यात आला. त्यानंतर १९७१ मध्ये श्रीलंका व तांझानिया या देशांनी संयुक्त राष्टसंघात हाच प्रस्ताव मांडला व १६ डिसेंबर १९७१ रोजी राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव क्र.२८३२ अन्वये हिंदी महासागराला ‘शांतिक्षेत्र’ म्हणून जाहीर केले..फास्ट फॉरवर्ड, म्हणजे त्यानंतर तब्बल ५५ वर्षांत हिंदी महासागराचा प्रवास शांतिक्षेत्राकडून संघर्ष क्षेत्राकडे (झोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स) कडे झाला आहे. याचे प्रमुख कारण, गेल्या अर्ध शतकात अमेरिका, रशिया, चीन व जपान या देशात परस्पर वाढलेली तेढ, स्पर्धा व अलीकडे अमेरिकेने इराणवर केलेला हल्ला, काबीज केलेली व नियंत्रणाखाली आणलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी हे होय. हा अयतिहासिक ‘चोक पॉइंट’ होय. त्या पाठोपाठ येमेनमधील हौती लष्कराने इराणच्या मदतीने बाब अल मंदेब ही दुसरी सामुद्रधुनी बंद करण्याचे प्रयत्न चालविले असून, त्यामुळे जागतिक व्यापाराची पुरती गळचेपी झाली असून भारत व महासागर परिसरातील देशांना जबरदस्त आर्थिक फटका बसला आहे. दुसरीकडे इस्त्रायलने पॅलेस्टाईन व इराणवर केलेल्या हल्ल्यामुळे परिस्थिती अधिक चिघळली.हिंदी महासागर परिसरातून होणार्या वार्षिक व्यापाराचे प्रमाण अंदाजे १० अब्ज डॉलर्स आहे. प्रतिवर्ष त्यातून ९० हजार ते १ लाख मालवाहू जहाजे ये जा करतात. भारताचा ९५ टक्के व्यापार या महासागरातून होतो. म्हणूनच सागरी सुरक्षेला अनन्य साधारण महत्व प्राप्त झाले आहे..राष्ट्रसंघात सम्मत झालेल्या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट महासत्तांचे लष्करी तळ संपुष्टात आणणे, या परिसराला अण्वस्त्र मुक्त करणे व सर्वनाशक हत्यारांना आळा घालणे, हा होता. त्यास माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी तसेच महासागराच्या प्रभावक्षेत्रात असलेल्या ३५ ते ३६ देशांनी पाठिंबा दिला होता. त्यात लाल समुद्र व पर्शियन सामुद्रधुनीचाही समावेश होतो. होर्मुझ व बाब अल मंदेब या दोन्ही सामुद्रधुनी धोक्यात आल्याने मलाक्का सामुद्रधुनीला आता महत्व आले आहे, हिंदी महासागरातील ही सामुद्रधुनी अंदमान समुद्राला सिंगापूर व दक्षिण चीन मार्गे थेट प्रशान्त महासागराला जोडते. ८०० ते ९३० कि. मी. लांबीच्या या सामुद्रधुनीतून जगाचा २४ ते ४० टक्के व्यापार होतो. तिचा लाभ प्रामुख्याने चीन, जपान, दक्षिण कोरिया व तैवान तसेच पूर्व आशियातील अन्य देशांना होत आहे..माजी नौदल सेना प्रमुख एडमिरल अरूण प्रकाश यांच्या हस्ते परिसंवादचे उद्घाटन झाले. भारतीय नौदलाच्या इतिहासाची माहिती देत त्यांनी दक्षिणेतील छोला साम्राज्य (ख्रिस्तपूर्व तिसऱ्या शतकातील) ते छत्रपती शिवाजीच्या काळातील नौदलाचा संक्षिप्त आढावा घेत, कान्होजी आंग्रे यांच्या नेतृत्वाचा खास उल्लेख केला. ‘भारताकडे असलेल्या सागरी सामर्थ्याचा आपण पुरेपूर वापर केलेला नाही. उलट, धोरणात ‘सी ब्लाईंडनेस’ अधिक आहे, (असलेल्या सागरी सामर्थ्याकडे दुर्लक्ष करणे)’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘जमिनीवरील युद्धाचा विस्तार आता सागरी युद्धाकडे झाला असून, त्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारताला सिद्ध व्हावे लागेल,’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले. चीन ही जगातील पहिल्या क्रमांकाची सागरी शक्ती बनली आहे, याकडे अनेक तज्ञांनी अनुरोध केला. आफ्रिकेतील जिबुती येथे चीनचा नाविक तळ असून, हिंदी महासागरात हेरगिरी करणारी चीनची जहाजे व पाणबुड्या संचार करतात, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.‘युनाय़टेड सर्व्हिसेस’ संस्थेचे महासंचालक संजय जसजित सिंग व माजी ले.ज.राज शुक्ला यांच्यामते, ‘सागरी वर्चस्व व युद्धाची सारी परिमाणे बदलली आहेत. त्यात सरकार, निम-सरकारी व सरकारबाह्य (स्टेट, क्वाझीस्टेट व नॉनस्टेट) असे तीन वेगवेगळे घटक पुढे आले आहेत. सागरी संचार करणाऱ्या जहाजांना चहूबाजूंनी (३६० डिग्री थ्रेट) असलेला धोका वाढला आहे. दोनशे ते दोन हजार कि.मी चा पल्ला असलेले मानवरहित ड्रोन्स कोणत्याही जहाजावर अचूक हल्ला करू शकतात, हे अलीकडे अमेरिका व इस्रायलने इराणवर लादलेल्या युद्धात दिसून आलं. अमेरिका इतकी बलाढ्य असून इराणच्या शहीद आणि आराश या ड्रोन्सनी चढविलेले हल्ले अमेरिकेला परतवून लावता आले नाहीत. तसेच खर्ग बेटावर अमेरिका कब्जा करू शकली नाही, की अमेरिकन सैन्य उतरले नाही. अमेरिकेकडे असलेली अत्याधुनिक लांब पल्ल्याची क्षेपणास्रेही त्यापुढे कमी पडली. तीच बाब गेली पाच वर्षे चाललेल्या रशिया युक्रेन युद्धातून प्रकाशात आली असून, रशियापेक्षा कितीतरी पटीने युद्धक्षमता कमी असूनही युक्रेनने रशियाला बेजार केले, ते रोज शेकडो ड्रोन्स हल्ले करून..युक्रेनने एका रात्रीत रशियातील लष्करी तळांवर १२०० ड्रोनस् लादले. त्यापैकी ११९८ परतवून लावल्याचा दावा ऱशियाने केला. यावरून ड्रोन्सचे आधुनिक युद्धातील महत्व ध्यानी येते. युध्दसिद्ध (कॉम्बॅट) ड्रोन्सचे उत्पादन करणाऱ्या देशात युक्रेन आघाडीवर आहे. २०२६ मध्ये युक्रेन ५० लाख ते ६० लाख युद्धसिद्ध ड्रोन्सची निर्मिती करणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर युद्धात महत्वाचा ठरणार आहे. त्याकडे भारताने लक्ष देणे गरजेचे आहे.सागरी युद्धात ड्रोन्स, माइन्स (पाण्याखालील सुरूंग) रॉकेट्स आदींचा वापर नौदलांसाठी धोकादायक ठरत आहे. तसेच, एकमेकांचे शत्रू असलेले देश सागराच्या तळाशी असलेल्या संपर्क वाहिन्या (पाईप्स) यांनाही धोका पोहोचवत आहेत, असे अलीकडील युद्धात दिसून येते. सागरी नाकाबंदी (सी डिनायल) हा धोका अनेक देशांना मारक ठरतोय..माजी ले.ज.शुक्ला हे तोफखाना विभागाचा अनुभव सांगताना म्हणाले, की रणभूमीवर रणगाडे प्रभावी असतात. तथापि, त्यांची तोफ डागण्याची क्षमता दोन ते चार कि.मी असते. पण, दुरून लादलेले ड्रोन्स रणगाड्यांचा अचूक वेध घेऊ शकतात. अफगाणिस्तानात अमेरिकेविरूद्ध लढताना तालिबानकडे ड्रोन्स नव्हते, परंतु, त्यांनी ४ ते ८ कि.मी. उंचीवरून हल्ले करणाऱ्या अमेरिकन विमानांचा वेध अमेरिकेनेच उत्पादित केलेल्या स्टिंगर क्षेपणास्त्रे वापरून घेतला. हे क्षेपणास्त्र खांद्यावर ठेवून डागता येते. त्याचे उत्पादन जर्मनी व तुर्कीयेही करीत आहे.चर्चेदरम्यान, भारताच्या सागर व महासागर या संकल्पनाचा उल्लेख करण्यात आला. तथापि, त्या प्रत्यक्षात उतरण्यास दिरंगाई होत आहे, असाही सूर होता.राजदूत तलमीज अहमद यांच्यामते, ‘अमेरिका इराण युद्धामुळे पश्चिम आशिया व आखाती परिसरातील एकही देश सुरक्षित राहिलेला नाही. त्यातील अनेक देशांना आजवर लाभलेले अमेरिकेचे छत्र संपुष्टात आल्याने त्यांना स्वयंसिध्द व्हावे लागेल. भारताचे या देशांकडे दुर्लक्ष आहे. उलट, येथे असलेले सुमारे एक कोटी भारतीय प्रतिवर्ष भारताकडे ४० अब्ज डॉलर्स पाठवित आहे. तेथे अस्थिरता झाल्यास त्याचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतील,’ असा इशारा ते देतात. ‘भारताचे पश्चिम आशिया व आखाती देशांबाबतचे धोरण दिशाहीन झाले आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली. किंबहुना, म्हणून अलीकडे पाकिस्तान, सौदी अरेबिया व तुर्कीये यांच्या दरम्यान ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी संरक्षण करार (मक्का संयुक्त संरक्षण करारा) झाला. नाटो संघटनेतील ‘एका सदस्य राष्ट्रावर हल्ला हे, संघटनेवर हल्ला समजून नाटोने त्या युद्धात उतरावे,’ हे सूत्र या करारात समाविष्ट करण्यात आले..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...‘चीन तैवानचे सलामी स्लायसिंग करीत आहे,’ असे जपानमधील कियूशू विद्यापिठातील प्रा.चिसाको मसाऊ यांनी सांगितले. याचा अर्थ, आपली अधिकार क्षमता विस्तारित करून तैवानचा घास घेऊ पाहात आहे. ‘अशा स्थितीत अमेरिका काय करते,’ यावर बरेच काही अवलंबून असेल,’ असे त्यांनी व्यक्त केले.परिसंवादत, नौदलातील अनेक तज्ञ व राजदूतांनी हिंदी महासागराच्या संदर्भात आपापले विचार व्यक्त केले. या सर्वंकष चर्चेतून हिंदी महासागराचे जग व भारतासाठी असलेले अनन्य साधारण महत्व, स्थान व आव्हाने ध्यानात येण्यास मोलाचे साह्य झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming 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